Descubre los productos estrella de Primor que transforman tu día a día. ¡Belleza y cuidado personal a tu alcance!

Si eres un amante de la cosmética y el cuidado personal, Primor se ha consolidado como una de las perfumerías de referencia en España, ofreciendo una amplia gama de productos que combinan calidad y precio asequible. Desde su fundación en 1953 en Málaga, Primor ha crecido hasta convertirse en una cadena nacional con presencia en numerosas ciudades, destacándose por su extenso catálogo que abarca desde perfumes hasta productos de parafarmacia.

Además, Primor ha lanzado la Primor Box, una suscripción mensual que permite descubrir nuevos productos de belleza y cuidado personal, adaptados a las preferencias de cada usuario. Con su compromiso de ofrecer productos de calidad a precios competitivos, Primor continúa siendo una opción destacada para quienes buscan cuidar su imagen sin comprometes su presupuesto.

Para que tú también puedas encontrar los cosméticos más adecuados para ti, te presentamos a continuación, una selección de los productos destacados de Primor.

Sentio Rojo 045 Eau de Parfum

Sentio Rojo

El Sentio Rojo 045 Eau de Parfum es una fragancia exclusiva de la firma Sentio, perteneciente a la familia olfativa Ámbar Floral. Su esencia ha sido creada para hombres y mujeres que desean un perfume intenso, elegante y con carácter propio.

Esta composición combina notas cálidas y envolventes que se funden de manera armónica, ofreciendo una experiencia sensorial duradera y sofisticada. Su carácter versátil lo convierte en el complemento perfecto para ocasiones especiales, transmitiendo lujo y distinción en cada aplicación.

Pensado para quienes quieren dejar huella, Sentio Rojo 045 se distingue por su intensidad y elegancia. Cada uso revela un aroma refinado que permanece en la piel a lo largo del día, asegurando una presencia inolvidable allí donde vayas.

Lancôme Teint Miracle

Lancome base

Una base de maquillaje diseñada para ofrecer un acabado natural y luminoso con una duración de hasta 18 horas. Su innovadora fórmula con nácares capta y refleja la luz, aportando de inmediato un brillo radiante y saludable al rostro.

Con una textura ligera y confortable, hidrata la piel al mismo tiempo que corrige imperfecciones, proporcionando una cobertura uniforme sin efecto máscara. Además de unificar el tono, esta base protege frente a los rayos UV y es apta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, garantizando un aspecto fresco y natural durante todo el día.

Ziaja Gel Limpiador Micelar Pepino y Menta 200ml

Gel micelar menta y pepino

El gel limpiador micelar de Ziaja con pepino y menta es la solución perfecta para una limpieza profunda y refrescante. Su fórmula suave elimina impurezas y maquillaje, dejando la piel fresca y revitalizada. Ideal para pieles normales y mixtas que buscan una limpieza eficaz sin resecar.

Disponible en Primor por 3,98 €, es una opción económica y efectiva para tu rutina diaria de cuidado facial.

Dove Invisible Dry Desodorante

Desodorante DOVE

El desodorante antitranspirante en spray Dove Advanced Care Invisible Dry ofrece hasta 72 horas de protección, combinando eficacia con un cuidado avanzado de la piel. Su fórmula exclusiva Advanced Care junto con la Tecnología Triple Hidratante mantiene la piel suave y nutrida, proporcionando los beneficios de un tratamiento experto en hidratación.

Especialmente indicado para pieles sensibles, ayuda a reparar la irritación, incluso después de la depilación. Su fórmula sin alcohol ha sido dermatológicamente testada, garantizando frescura y comodidad durante todo el día. Además, cuenta con la certificación PETA, lo que asegura que Dove no realiza pruebas en animales en ningún lugar del mundo.

Acondicionador Intensivo Repara y Protege Pantene

Acondicionador Pantene

Pantene Repara y Protege Acondicionador Intensivo es un tratamiento avanzado que aporta nutrición profunda y reparación desde el primer uso. Gracias a la tecnología Pro-V y al complejo ACTIVE Nutri-Plex, actúa sobre el daño visible, revitalizando el cabello y devolviéndole un aspecto más fuerte, brillante y saludable. Su fórmula está enriquecida con péptido de colágeno, que fortalece cada fibra capilar desde el interior, ofreciendo un cuidado completo y eficaz.

Este acondicionador destaca por su versatilidad, ya que puede usarse de cuatro formas distintas: como acondicionador sin aclarado, mascarilla, sérum o protector térmico antes del peinado. Además de reparar y nutrir intensamente, ayuda a proteger el cabello del calor, convirtiéndose en un aliado imprescindible para mantenerlo suave, manejable y protegido en todo momento. Con Pantene, cuidar tu cabello nunca había sido tan fácil y completo.

Maybelline Color Sensational

Color Sensational

Esta barra de labios Maybelline Color Sensational ofrece un color intenso y duradero, con una textura cremosa que cuida los labios. Disponible en una amplia gama de tonos, es perfecta para cualquier ocasión.

En Primor, la puedes encontrar por 3,75 €. Un producto de calidad a un precio accesible.

Mascarilla Garnier Vitamina C

Mascarilla Garnier

Con Vitamina C, esta mascarilla ilumina y revitaliza la piel, dejándola fresca y radiante. Su fórmula con ingredientes naturales es ideal para pieles apagadas que necesitan un impulso de luminosidad.

Además de la Vitamina C, contiene Ácido Hialurónico. Se debe aplicar durante 15 minutos para una piel intensamente hidratada, visiblemente iluminada y lisa. En una semana los signos de fatiga desaparecen y la piel que más uniforme y revitalizada.

Pack Neutrogena Crema de Manos reparadora + Labial SPF20

Pack Neutrógena

Neutrogena es una marca reconocida por su experiencia en el cuidado de manos y uñas, inspirada en la resistencia de los marineros noruegos frente a condiciones extremas como el frío, el viento y el salitre. Su fórmula noruega ofrece una hidratación profunda y duradera que protege la piel de las agresiones diarias, convirtiéndose en un aliado confiable para mantener las manos suaves y saludables.

Este pack incluye dos esenciales de cuidado diario: la Crema de Manos 50 ml, con fórmula concentrada de glicerina que nutre, repara y protege incluso la piel más seca sin dejar sensación grasa, y el Bálsamo Labial SPF 20, que hidrata y protege los labios gracias a ingredientes como bisabolol, cera de abeja y aceite de ricino, aportando suavidad y ayudando en la cicatrización. Un dúo perfecto para mantener la piel protegida e hidratada en todo momento.

Lancaster Sun Perfecting Fluid Protector Solar Facial SPF50

Lancaster

El Protector Solar Facial SPF 50 Sun Perfecting Fluid de Lancaster combina protección avanzada y cuidado antiedad en un solo producto. Gracias a su exclusiva Tecnología Full Light, actúa frente al 100% del espectro solar (UVB, UVA, luz visible e infrarrojos) y ayuda a prevenir arrugas, manchas oscuras y líneas de expresión. Además, refuerza la resistencia de la piel, mejora su hidratación y aporta un extra de luminosidad natural, convirtiéndose en un aliado imprescindible para el cuidado diario durante todo el año.

Su fórmula ligera, de rápida absorción y respetuosa con el océano, se funde al instante sin dejar sensación grasa ni pegajosa. Aporta confort inmediato, ofrece un acabado mate empolvado y difumina imperfecciones, funcionando también como una excelente base de maquillaje. Con cada aplicación, protege, hidrata y realza la belleza natural de la piel.

Essence Primer Hidratante Jelly Grip

Gelly Grip

Logra un acabado impecable con la prebase hidratante Jelly Grip de ESSENCE, una fórmula en gel que no solo aporta hidratación, sino que también asegura una fijación duradera del maquillaje. Su textura ligera prepara la piel para un aspecto uniforme y fresco, brindando la confianza de que tu look se mantendrá perfecto durante horas.

Con Jelly Grip, disfrutas de una doble acción: mantener la piel hidratada y prolongar la duración del maquillaje. Esta prebase convierte tu piel en el lienzo ideal, asegurando que cada aplicación luzca natural y sin retoques constantes. Perfecta para quienes buscan frescura y resistencia en un solo producto.

