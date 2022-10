SwitchBot: descubre este interruptor inteligente por menos de 30 euros

El interruptor inteligente SwitchBot tiene compatibilidad universal con cualquier interruptor y/o botón de cualquier artefacto. Utiliza la aplicación SwitchBot para programar temporizadores integrados. Enciende o apaga las luces o los electrodomésticos de forma automática incluso cuando estés fuera de casa. Si te atrae la idea de convertir su casa en un hogar "inteligente" con estos artilugios sencillos irás haciendo pequeños cambios que aportan mucho.

En este caso conseguirás ahorrar en energía, gracias a la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE). De hecho, este interruptor cuenta con 600 días de uso, alimentado por una batería reemplazable.

Su instalación no te llevará más de 5 segundos. Colócalo justo al lado de un interruptor o botón con una pegatina 3M. No hay que cambiarlo, no se necesitan herramientas.

Controla tu SwitchBot de forma remota desde cualquier lugar y habilita el control de voz. Funciona con Amazon Alexa, el Asistente de Google, Siri, IFTTT.

Este interruptor inteligente cuenta con casi 20.000 valoraciones de usuarios en Amazon:

"El resultado me ha parecido increíble y creo que voy a hacer lo mismo con mis llaves de luz de la casa o cualquier aparato que disponga de un botón para ser encendido, es una forma barata de volver "inteligente" a un electrodoméstico."

"Producto que puede parecer simple pero realiza su función a la perfección. Yo lo he puesto en el aire acondicionado ya que no tengo mando y la verdad que va perfecto."