El iPhone 16 destroza a la competencia con su cámara profesional, y ahora lo tienes rebajado a su precio mínimo histórico
Vídeo a 4K 60 FPS con HDR, autonomía de más de 24 horas, chip A18 con Inteligencia Artificial y Apple Intelligence en tu mano por solo 769 €
Si estás buscando un nuevo teléfono y quieres algo de calidad, pero sin pagar una fortuna, ya puedes dejar de buscar. El iPhone 16 está de oferta en PcComponentes y no te va a decepcionar. Es un teléfono con cámara profesional de 48 MP que graba vídeo con calidad de cine a 4K, que va como la seda con su chip A18 y que además tiene una batería que lo aguanta todo. Pero lo mejor es que está rebajado a 769 € (de 959 €): su precio mínimo histórico.
Es un teléfono pensado para cualquiera, tanto quien busca una calidad de primera en sus fotos y vídeos como quien simplemente quiere navegar y usar WhatsApp. Lo abarca todo con unos resultados impresionantes.
¿Por qué elegir este smartphone?
- Su chip A18 tiene IA integrada que eleva su rendimiento y potencia sus posibilidades, convirtiendo el teléfono en un asistente personal de verdad.
- La cámara de 48 MP tiene zoom óptico 4x y graba a 4K con HDR y Dolby Vision. De cine.
- Tiene certificación IP 68 de resistencia, es realmente duro.
- Cuenta con 128 GB de memoria y una batería con carga rápida que se llena al 50% en 30 minutos.
Comprar en PcComponentes por (959) 769 €
iPhone 16
Sin duda, la baza principal del iPhone 16 y su gran atractivo es su doble cámara profesional. Tiene un sensor principal de 48 MP, acompañado de un ultra angular de 12 MP con el que brinda hasta 4 aumentos sin pérdida de calidad, hasta 10 de zoom digital y graba vídeo a 4K y 60 FPS con HDR. Su cámara es apta para profesionales, con herramientas de control fotográfico avanzado para los más exigentes, y además todo en él se ve de maravilla gracias a su pantalla OLED de 6,1". Aunque otro de sus puntos fuertes es su chip A18 con Inteligencia Artificial, que exprime hasta el último circuito para ofrecer un rendimiento fluido en cualquier app o juego de nueva generación que ejecute. Además, su batería aguanta más de un día de uso intensivo y se llena al 50% en solo media hora de carga. No tendrás problemas de autonomía, ni de durabilidad, con este teléfono.
Es un modelo apto para cualquiera. Tanto si quieres un terminal que funcione bien para navegar o ver series, como si buscas algo para crear y editar contenido, es una compra perfecta.
¿Qué opinan quienes lo han comprado?
Los usuarios de este iPhone están encantados con él por prácticamente todos sus aspectos: su diseño, su pantalla, su cámara, su rendimiento... Solo tienes que echar un vistazo a sus reseñas, de las que hemos recopilado varias a continuación:
- "Vengo del 11 Pro y el salto se nota, la bateria me parece mas duradera, el nuevo procesador comparado con el del 11Pro se nota la velocidad, la cámara tambien me parece bastante buena y el diseño me gusta."
- "Me encanta su diseño minimalista y elegante. Es robusto y se nota que es un producto de calidad. Además, el tamaño de la pantalla es perfecto para mi gusto.”
- "El iPhone 16 supera todas mis expectativas. La pantalla es increíblemente fluida y brillante, perfecta para ver contenido en cualquier condición de luz."
Con esta promoción de PcComponentes tienes la opción de pagar el terminal a plazos e incluso ahorrar más dinero entregando tu antiguo teléfono móvil. Aprovecha, pídelo ya y lo tendrás en casa en un plazo máximo de 72 horas con envío gratuito.
