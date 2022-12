Viaja en 2023 gracias a iryo: el tren que te llevará a tu siguiente destino

Como cada inicio de año, estamos en el momento perfecto para planificar todos esos viajes y vacaciones de las que disfrutaremos los 365 días que tenemos por delante. Sin embargo, este 2023 no va a ser un año cualquiera, ya que gracias a iryo viviremos la experiencia de un nuevo concepto de la Alta Velocidad. Podremos visitar lugares tan interesantes como el mediterráneo, Madrid, Castilla la Mancha o Aragón, para perdernos en sus costumbres, culturas y gastronomía, con la máxima comodidad. Se trata de una propuesta perfecta tanto para empresas como para particulares.

Iryo se alza como el primer operador de índole privada con sello español y que cuenta con el apoyo de firmas tan importantes como Air Nostrum, Globalvia y Trenitalia. Desde el pasado mes de noviembre se han realizado los primeros viajes entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, siendo Madrid, Cuenca y Valencia la nueva ruta que se ha incorporado.

Lo que más destaca de esta nueva empresa ferroviaria es su comodidad. No solo por sus asientos, sino por la flexibilidad y servicios que nos ofrece, pudiendo elegir entre hasta cuatro clases como son Infinita, Singular Only YOU, Singular e Inicial que son idóneas tanto para viajes de negocios como para usuarios particulares.

Reserva aquí tu viaje con iryo

HAIZEA: la propuesta gastronómica de iryo

Pero si destacado es el papel que juega la flexibilidad y comodidad en iryo, no lo es menos su gastronomía. Confían en el talento nacional y ponen a disposición de los viajeros diferentes opciones para disfrutar en la mesa, sean cuales sean nuestros gustos, si se trata de desayunos o comidas o si lo hacemos en grupo o lo disfrutamos en solitario.

Destaca en primer lugar la opción Infinita Bistró que ha tenido en cuenta todas las necesidades de sus usuario. Gracias a esta podremos tomar nuestra comida desde la butaca, comenzando con una copa, a la que seguirán recetas de productos locales y bebidas de primer nivel nacional, para disfrutarlas mientras nos perdemos en los paisajes que recorre el tren.

A su vez, podemos decantarnos por el Menú de Mercado, una opción tipo Take Away que nos permitirá tomarla tanto en el vagón como en cualquier lugar que nos apetezca. Está disponible con las tarifas Singular Only YOU, Singular o Inicial.

Pero si quieres vivir una auténtica experiencia gastronómica en un tren, iryo ha pensado en todo, pues dispone de un bar restaurante en el que de una forma más informal podrás disfrutar de raciones y pinchos de la forma más tradicional, e incluso socializar mientras viajas. Y si lo que te apetece es un café o una copa sin moverte del sitio, también ponen a nuestra disposición un Bar Móvil para tomar cualquier aperitivo que nos apetezca.

Esto no acaba aquí, pues iryo va mucho más allá y confía con fuerza en la sostenibilidad de sus sistemas gracias a sus trenes que logran bajar al mínimo las emisiones de C02 generadas por pasajero. Además, cuenta con otras ventajas tan interesantes como las combinaciones por aire gracias a los aviones de Air Europa, los taxis mediante la plataforma iryo by Imbric o billetes de cercanías gratuitos para facilitar el transporte.

No cabe duda de que estamos ante el inicio del que será la alternativa ferroviaria favorita de los viajeros a nivel nacional, un concepto diferente de entender la Alta Velocidad.