Klack, el masajeador Shiatsu con calor con el que te olvidarás del masajista
8 nodos rotativos, función de calor, cargador para el coche y un diseño que se adapta por completo a tu cuerpo para cuidarte como te mereces
Termina el día y lo notas: te duele el cuello, tienes la espalda cargada y los hombros están agarrotados. Conoces esa sensación de sobra, y sabes que la solución pasa por visitar a un masajista, o no. Porque el Masajeador Klack 8028 te puede ayudar. Es un cojín shiatsu con función de calor, 8 nodos rotativos y diseño ergonómico que relaja a la vez que reduce la fatiga muscular, y que ahora tienes por solo 19 €.
Ese cojín masajeador va genial para quienes tienen problemas de espalda, cuello u hombros y no tienen tiempo o dinero para ir a un especialista. De hecho, ¡hasta lo puedes usar en el coche!
¿Por qué recomendamos este masajeador?
- Tiene 8 cabezales de masaje rotatorios que imitan el amasamiento manual y cubre mucha más superficie.
- Su función de calor suave alivia mucho mejor el dolor y reduce la tensión.
- El diseño ergonómico que tiene se adapta muy bien a la curvatura de la columna.
- Viene con cargador de coche, por si tienes molestias al conducir.
35,90
Masajeador Klack 8028
Hay todo tipo de masajeadores, y luego está el Masajeador Klack 8028. Está pensado para adaptarse a la curvatura de la columna cervical, de forma que solo tienes que apoyarte en él y notarás cómo "encajas" de forma natural sin tener que moverte. Al momento, el masaje empieza y notas su movimiento, similar al amasamiento de un masajista, que cada vez es más y más amplio. Luego, activas la función de calor, y ahí es cuando notas el gran cambio. Al calentarse, penetra mejor en la musculatura y quita las contracturas mejor que cualquier masajeador en frío (ideal si tienes los hombros cargados). Además, como pesa solo 400 gramos y es muy compacto, te lo puedes llevar a todas partes, incluso al coche, ya que trae un adaptador para mechero.
Este masajeador es perfecto para cualquier persona: tanto quien hace mucho esfuerzo físico y necesita relax como quien pasa muchas horas frente al PC. Sea cual sea tu caso, te va a ayudar.
¿Qué opinan los usuarios que lo han comprado?
Como cumple con lo que promete, las reseñas de este cojín masajeador son muy positivas. A los usuarios les gusta sobre todo el calor que aplica y lo bien que se amolda al cuerpo, además de la relajación que consigue. Aquí puedes leer algunas valoraciones:
- "Muy bueno, y alivia bastante. Lo estoy utilizando mucho."
- "El cojin es espectacular, da calor y lo puedes regular en el resbalado de la silla para la zona que necesitas.”
- "Es un cojín extraordinario para dar masaje por todo el cuerpo."
Si lo compras ya, lo recibirás en la dirección que hayas indicado en un plazo de una semana aproximadamente, con un gasto de envío de 3,95 €.
