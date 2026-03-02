Klack, el masajeador Shiatsu con calor con el que te olvidarás del masajista

EL TIEMPO
8 nodos rotativos, función de calor, cargador para el coche y un diseño que se adapta por completo a tu cuerpo para cuidarte como te mereces

02 de marzo 2026 - 11:15

Termina el día y lo notas: te duele el cuello, tienes la espalda cargada y los hombros están agarrotados. Conoces esa sensación de sobra, y sabes que la solución pasa por visitar a un masajista, o no. Porque el Masajeador Klack 8028 te puede ayudar. Es un cojín shiatsu con función de calor, 8 nodos rotativos y diseño ergonómico que relaja a la vez que reduce la fatiga muscular, y que ahora tienes por solo 19 €.

Ese cojín masajeador va genial para quienes tienen problemas de espalda, cuello u hombros y no tienen tiempo o dinero para ir a un especialista. De hecho, ¡hasta lo puedes usar en el coche!

¿Por qué recomendamos este masajeador?

  • Tiene 8 cabezales de masaje rotatorios que imitan el amasamiento manual y cubre mucha más superficie.
  • Su función de calor suave alivia mucho mejor el dolor y reduce la tensión.
  • El diseño ergonómico que tiene se adapta muy bien a la curvatura de la columna.
  • Viene con cargador de coche, por si tienes molestias al conducir.

Comprar en MediaMarkt por (35,90) 19,90 €

Masajeador Klack 8028

Klack 8028
Klack 8028

Hay todo tipo de masajeadores, y luego está el Masajeador Klack 8028. Está pensado para adaptarse a la curvatura de la columna cervical, de forma que solo tienes que apoyarte en él y notarás cómo "encajas" de forma natural sin tener que moverte. Al momento, el masaje empieza y notas su movimiento, similar al amasamiento de un masajista, que cada vez es más y más amplio. Luego, activas la función de calor, y ahí es cuando notas el gran cambio. Al calentarse, penetra mejor en la musculatura y quita las contracturas mejor que cualquier masajeador en frío (ideal si tienes los hombros cargados). Además, como pesa solo 400 gramos y es muy compacto, te lo puedes llevar a todas partes, incluso al coche, ya que trae un adaptador para mechero.

Este masajeador es perfecto para cualquier persona: tanto quien hace mucho esfuerzo físico y necesita relax como quien pasa muchas horas frente al PC. Sea cual sea tu caso, te va a ayudar.

¿Qué opinan los usuarios que lo han comprado?

Como cumple con lo que promete, las reseñas de este cojín masajeador son muy positivas. A los usuarios les gusta sobre todo el calor que aplica y lo bien que se amolda al cuerpo, además de la relajación que consigue. Aquí puedes leer algunas valoraciones:

  • "Muy bueno, y alivia bastante. Lo estoy utilizando mucho."
  • "El cojin es espectacular, da calor y lo puedes regular en el resbalado de la silla para la zona que necesitas.”
  • "Es un cojín extraordinario para dar masaje por todo el cuerpo."

Comprar en MediaMarkt por (35,90) 19,90 €

Si lo compras ya, lo recibirás en la dirección que hayas indicado en un plazo de una semana aproximadamente, con un gasto de envío de 3,95 €.

