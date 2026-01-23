Los labios nude se reinventan gracias a la nueva tendencia “Toasty Lips” que domina la temporada

Las tendencias hablan claro esta temporada: el nude ha cambiado de nombre y de matiz. En el caso de los labiales ahora se llama ‘toasty lips’, y apuesta por tonos que evocan calidez, confort y naturalidad. Marrones suaves, beiges tostados, cafés cremosos y rosados empolvados dominan pasarelas, redes sociales y alfombras rojas, recuperando la estética de los años 90 con una mirada actual. Labiales que no buscan esconder, sino realzar el tono natural de la piel.

En este contexto, Camaleon presenta su nueva gama de Basic Colourstick nude, seis labiales jumbo que encajan de lleno en la tendencia de maquillaje ‘toasty makeup’. Una propuesta pensada para quienes buscan labios hidratados, color favorecedor y facilidad de uso, con una fórmula rica en ingredientes naturales y una paleta cromática diseñada para adaptarse a todos los tonos de piel y estilos, desde los más discretos hasta los más sofisticados.

Camaleon Basic Colourstick conforma una combinación perfecta entre hidratación, duración y color. Ofrecen una textura y cremosidad adecuada para una fijación perfecta y un tono unificado que favorece y tiene una fácil aplicación. Estos son los 6 labiales jumbo de camaleón que triunfan esta temporada.

Nude Beige

Nude Beige

Este tono es un aliado infalible para pieles morenas y bronceadas. El nude beige aporta luz al labio sin restarle naturalidad, creando un contraste favorecedor que realza el tono de la piel. Es ideal para maquillajes cálidos y looks de día con un acabado pulido y elegante.

Comprar en Amazon

Nude Arena

Nude Arena

Inspirado en el color natural de los labios, este tono ofrece un acabado “no makeup” muy actual. Nude Arena unifica el labio y aporta una sensación de frescura inmediata, perfecta para quienes prefieren maquillajes sutiles y elegantes.

Comprar en Amazon

Nude Marrón

Nude Marrón

Un tono tostado que eleva cualquier look sin resultar excesivo. El nude marrón encaja perfectamente con la tendencia ‘toasty lips’, aportando profundidad y sofisticación. Ideal tanto para la rutina diaria como para ocasiones más especiales.

Comprar en Amazon

Nude Rosa Claro

Nude Rosa Claro

Un clásico reinterpretado dentro de la gama nude. Este rosa suave aporta un toque romántico y luminoso, perfecto para quienes buscan un acabado delicado sin renunciar al color.

Comprar en Amazon

Nude Rosa Oscuro

Nude Rosa Oscuro

Con subtono frío, este rosa ofrece un punto más vibrante dentro de la colección. Está pensado para quienes quieren que el labial se note, pero sin caer en excesos, manteniendo la elegancia del maquillaje nude.

Comprar en Amazon

Nude Tierra

Nude Terra

El tono más versátil de la colección. Tierra aporta calidez al rostro y se adapta a cualquier estilo, desde el más clásico al más moderno. Es ese labial comodín que funciona en cualquier época del año y no debería faltar en ningún neceser.

Comprar en Amazon

La tendencia ‘toasty lips’ confirma que los tonos tierra han llegado para quedarse. Con esta nueva gama de Camaleon Basic Colourstick, la marca ofrece una colección equilibrada entre moda, cuidado y funcionalidad, pensada para realzar la belleza natural de cada labio sin complicaciones.