Los labiales en tendencia este otoño 2025 han llegado para aportar sofisticación a tu maquillaje

Los pintalabios han trascendido su papel tradicional para convertirse en protagonistas de estilo. Esta temporada, la atención se centra no solo en el color, sino también en la fórmula, la duración, la comodidad y la versatilidad. Los tonos clave oscilan entre los cerezas intensos, los marrones cálidos y los nudes sofisticados, acorde con las tendencias que marcan el ritmo del maquillaje este año.

Las texturas avanzan, los acabados ultra-mate pasan a segundo plano frente a fórmulas más cremosas, hidratantes, capaces de aportar confort sin perder intensidad.

En esta selección te presentamos los mejores pintalabios de la temporada, ideales para sorprender con tu look, ya sea en el centro de Sevilla, en una terraza al atardecer o en una cena especial.

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture

Una barra icónica que combina lujo, alta pigmentación y acabado elegante. Ideal para quienes buscan un labial que no solo dé color, sino que también destaque por su textura premium.

Características destacadas:

Acabado satinado-liso que aporta sofisticación.

Amplia gama de tonos desde rojos clásicos hasta nudes elegantes.

Buena duración y sensación cómoda en el labio.

Comprar en Druni

Charlotte Tilbury Matte Revolution

Una fórmula mate moderna que ha sido muy recomendada por editores de belleza por su mezcla de color intenso, confort y facilidad de uso.

Características destacadas:

Acabado mate pero con sensación de cremosidad.

Tonos favorecedores para distintos subtonos de piel.

Buena pigmentación desde la primera pasada.

Comprar en El Corte Inglés

Mac Macximal Silky Matte Lipstick

Una barra de labios que combina textura suave con acabado mate elegante, perfecta para quien busca un tono impactante o clásico con garantía de la marca.

Características destacadas:

Fórmula mate de alta duración.

Amplio abanico de tonos, incluyendo cereza, marrón y nude.

Buena cobertura desde la aplicación.

Comprar en El Corte Inglés

Clinique Almost Lipstick Honey

Un clásico culto, renovado para temporadas especiales, que destaca por su acabado semitransparente, su versatilidad y por adaptarse a todos los tonos de piel.

Características destacadas:

Acabado beso de color adaptativo: tu labio se tiñe de forma personalizada.

Sensación cómoda, fórmula mucho más ligera que las mates tradicionales.

Ideal para el día a día, para un look natural pero cuidado.

Comprar en Druni

Dior Rouge Dior

Una barra de labios de lujo que combina acabado satinado-intenso, una presentación cuidadísima y una formulación cuidada para los labios.

Características destacadas:

Textura lujosa y buena pigmentación.

La gama incluye tonos tendencia (berry, terracota, brown) de la temporada.

Buena opción para ocasiones especiales o para quien invierte en maquillaje de alta gama.

Comprar en Primor

Maybelline Superstay Matte Ink

Una opción más asequible pero de gran rendimiento, perfecta para quienes buscan un labial de larga duración y buen efecto sin gastar mucho.

Características destacadas:

Fórmula líquida que se fija para durar muchas horas.

Buen abanico de tonos, incluyendo rojos, marrones cálidos y nudes.

Acabado mate intenso, ideal para largos días o eventos.

Comprar en Primor

Chanel Rouge Allure

Un labial de gama premium que combina elegancia, color sofisticado y acabado refinado; ideal para quienes quieren invertir en un clásico de lujo.

Características destacadas:

La marca Chanel ofrece acabados “luxury” con textura cremosa y tonos atemporales.

Tonos tendencia de esta temporada como berry, terracota y brown están entre sus favoritos.

Packaging refinado, experiencia de uso premium.

Comprar en Druni

Esta temporada, los labios se convierten en el centro de todas las miradas con tonos intensos, fórmulas cómodas y acabados luminosos. Desde los clásicos rojos hasta los nudes más elegantes, hay un pintalabios para cada estilo y ocasión. Porque un buen color en los labios nunca pasa de moda, solo se reinventa.