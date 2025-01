Llegan los nuevos HUAWEI FreeBuds Pro 4: Sonido de otro nivel con descuentos increíbles este invierno

Llega una temporada cargada de innovación y oportunidades para actualizar tus dispositivos favoritos. HUAWEI ha preparado un escaparate que no solo destaca por sus lanzamientos más recientes, sino también por sus Ofertas de Invierno solo en la HUAWEI Store hasta el 28 de enero. Este es el momento perfecto para hacerte con tecnología de última generación y disfrutar de beneficios exclusivos.

Durante la campaña de invierno, podrás disfrutar de un 5% de descuento en todos los productos utilizando el código ARINV5. Si también te suscribes a la newsletter de HUAWEI, recibirás un cupón adicional del 8% para aprovechar aún más tus compras. Pero las sorpresas no acaban ahí, ya que también podrás utilizar un cupón exclusivo con validez desde el 15 de enero hasta el 31 de marzo de 2025, que incluye 30 euros de descuento en los HUAWEI FreeBuds Pro 4 utilizando el código AFB4NMM y 50 euros de descuento en el HUAWEI Watch D2 con el código AD2GEQ1.

Además de los descuentos, comprar en la tienda oficial de Huawei ofrece ventajas como envíos rápidos, pagos seguros y promociones exclusivas.

Y es que, más allá de las ofertas, HUAWEI da la bienvenida a lo último en tecnología: el HUAWEI Mate X6, el HUAWEI nova 13 y los HUAWEI FreeBuds Pro 4, los auriculares más avanzados, y que están disponibles con promociones exclusivas en la HUAWEI Store. En la tienda oficial, también encontrarás una amplia gama de dispositivos con descuentos y regalos sorpresa durante esta temporada. ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

HUAWEI FreeBuds Pro 4

Los auriculares HUAWEI FreeBuds Pro 4 no solo suenan increíbles, también representan el equilibrio perfecto entre innovación, tecnología avanzada y comodidad. Están diseñados para ofrecer una experiencia de audio inmersiva, combinando características innovadoras con un diseño pensado para adaptarse a ti.

Gracias a su tecnología de sonido de alta resolución, cada nota cobra vida con una claridad y riqueza impresionantes. Esto se complementa con su sistema de Doble Driver True Sound, que permite que cada frecuencia, desde las graves más profundas hasta los agudos más nítidos, se reproduzca con gran precisión. Ya sea que estés disfrutando de tus canciones favoritas, viendo una película o en una videollamada importante, los FreeBuds Pro 4 llevan el audio a un nivel completamente nuevo para escuchar el sonido con total realidad.

Su cancelación de ruido dinámica e inteligente está diseñada para eliminar las distracciones del mundo exterior, ajustándose automáticamente al nivel de ruido ambiental. Esto significa que podrás concentrarte en lo que más importa, ya sea una conferencia, un podcast o simplemente un momento de paz en tu día.

Otra de sus prestaciones más destacadas es la comodidad que ofrecen. Con las almohadillas Shape-Memory Foam, que están diseñadas para adaptarse perfectamente a tus oídos, el ajuste ya no será un problema. Estas almohadillas son extremadamente ligeras y cómodas, ideales para largas horas de uso.

Para los amantes de los videojuegos, los HUAWEI FreeBuds Pro 4 ofrecen una baja latencia que sincroniza el audio con la acción en pantalla, proporcionando una experiencia de juego envolvente y precisa. Además, si eres de los que cambian constantemente entre dispositivos, su conexión multipunto te permitirá vincular los auriculares a dos dispositivos al mismo tiempo, alternando entre ellos sin interrupciones de forma fluida y sin esfuerzo.

Como complemento a estas innovadoras características, los gestos intuitivos como movimientos de cabeza para aceptar o rechazar llamadas hacen que la interacción con los auriculares sea sencilla. ¿Te preocupa quedarte sin batería? Con una duración de hasta 30 horas de uso total, los auriculares FreeBuds Pro 4 ofrecen la resistencia que necesitas para disfrutar de tus días al máximo.

Ahora disponibles en HUAWEI Store, los FreeBuds Pro 4 llegan con beneficios adicionales que incluyen un HUAWEI Band 9 de regalo y un plan de HUAWEI Care Reemplazo de Auricular válido por 12 meses. Recuerda aplicar el cupón AFB4NMM para obtener 30€ de descuento.

HUAWEI Mate X6 y nova 13

El HUAWEI Mate X6 y el nova 13 llegan para marcar la diferencia en el mundo de los smartphones. El Mate X6 destaca como el smartphone de HUAWEI que redefine el diseño plegable, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y adaptable. Ideal para quienes buscan combinar productividad y entretenimiento, este modelo es perfecto. Aprovecha los 200€ de descuento exclusivo para Mate X6 con el código AX6CPS solo hasta el 31 de marzo.

Por su parte, el HUAWEI nova 13 y nova 13 Pro mantiene su lugar como una opción moderna y funcional. Con una estética atractiva y un rendimiento impecable, este smartphone se convierte en la mejor alternativa de gama media del mercado, un aliado tanto para el día a día como para capturar momentos especiales con su potente sistema de cámaras. Solo hasta el 31 de marzo podrás conseguir 50€ de descuento con el código AN3CPS.

Estos dos modelos no solo ofrecen tecnología de punta, sino que también reflejan el compromiso de HUAWEI con la innovación.

Ofertas de invierno: 3 imprescindibles de HUAWEI

En el segmento de ordenadores portátiles, la MateBook D14 es la elección perfecta para quienes necesitan un equipo que combine rendimiento y portabilidad. Con su diseño ligero y elegante, es ideal tanto para trabajar como para estudiar. Y ahora puede ser tuyo por 549 euros, y con los códigos de descuento podrás llevártelo aún más rebajado.

La tablet MatePad 11.5’’ es otra joya del ecosistema HUAWEI, diseñada para ofrecer versatilidad. Con una pantalla inmersiva y herramientas de productividad avanzadas, es perfecta para quienes buscan un dispositivo que combine entretenimiento, creatividad y funcionalidad en un solo lugar. ¿La mejor parte? Durante las Ofertas de Invierno su precio baja de 349€ a 319€. Y al suscribirte a la newsletter conseguirás el cupón de 8% de descuento (precio final 293,48€). Además, viene con un regalo exclusivo: el Pencil para potenciar aún más tu experiencia.

Otro de los grandes atractivos es el HUAWEI Watch D2, el smartwatch que no no pasa desapercibido. Este reloj inteligente no solo te mantiene conectado, sino que también lleva el monitoreo de salud y actividad física a otro nivel, pudiendo monitorizar la presión arterial en tiempo real. Con su diseño sofisticado y características avanzadas, es el complemento ideal para quienes desean un estilo de vida activo y saludable. Y gracias al código AD2GEQ1, podrás conseguirlo con 50€ de descuento extra. ¿A qué estás esperando?

Estas son solo algunas de las joyas tecnológicas que puedes conseguir a precios increíbles gracias a las ofertas de invierno. Hay mucho más esperándote: descuentos irresistibles, regalos sorpresa y beneficios exclusivos en HUAWEI Store: facilidades para financiar las compras, envíos rápidos y gratuitos, su servicio postventa y mucho más.