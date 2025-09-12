Las mejores eSIMs de 2025 para viajar al extranjero: tarifas económicas y marcas

Viajar al extranjero para conocer nuevas culturas, costumbres y paisajes es una de las mejores experiencias que nos brinda la vida, te abre la mente y te hace más grande como persona. Eso sí, por mucho que nos guste viajar, hemos de reconocer que los preparativos previos nos estresan bastante: comprar los billetes de avión, reservar los alojamientos, preparar la maleta, buscar una forma de estar conectados con el móvil para movernos por allí y hablar con la familia...

Pues hoy venimos a ayudarte con tu conexión a internet mientras viajas por el extranjero. Por si no lo sabías, es posible utilizar tu móvil con normalidad sin hacer un gasto disparatado, sin roaming y sin necesidad de comprar una tarjeta SIM local. Gracias a los avances tecnológicos en el mundo de la telefonía, podemos disfrutar de una eSIM internacional, una tarjeta virtual con la que puedes conectarte a internet sin necesidad de tener una SIM física. Las eSIMs para viajar son muy fáciles de usar ya que se llevan instaladas en el móvil desde casa: es decir, cuando aterrices a tu lugar de destino, ya disfrutarás de tu conexión móvil a internet.

Hay muchísimas eSIMs para turistas en el mercado, tantas, que elegir cuál es la mejor eSIM para viajar por ti mismo podría abrumarte. Para echarte un cable, hemos preparado la siguiente comparativa con un objetivo claro: enseñarte qué eSIM elegir para viajar.

¿Qué es una eSIM y cómo funciona?

Básicamente, una eSIM para viajes al extranjero es una tarjeta SIM de toda la vida pero con una particularidad: la llevas integrada en tu dispositivo móvil de manera digital ya que la descargas desde una app o con un código QR. Esta digitalización permite que puedas salir ya desde casa con tu eSIM internacional instalada en el móvil con la grandiosa ventaja de que, en cuanto aterrices en tu destino, ya tengas internet.

La eSIM para turistas tiene un funcionamiento muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer será elegir la mejor eSIM para viajar al extranjero según tus necesidades viajeras y, una vez elegida, tienes que comprar un plan de datos online y descargarlo en el móvil de dos formas posibles: o bien a través de una aplicación oficial del proveedor o bien desde un código QR. Cuando ya tengas tu eSIM instalada en tu móvil, el propio dispositivo se conectará, de manera automática, a la red del país de destino nada más llegues y enciendas tu teléfono. Sí, así de fácil. Sin tener que perder tiempo buscando tiendas locales y sin activaciones complicadas.

Ventajas frente a SIMs físicas o roaming tradicional

Las mejores eSIMs para viajar están ganando terreno, y a pasos agigantados, a las SIMs físicas y al roaming tradicional. Este desplazamiento es debido a que las eSIMs ofrecen numerosas ventajas a los viajeros, como las siguientes:

Comodidad: Con la eSIM todo el proceso es digital , así que no tienes que hacer colas en el aeropuerto ni buscar una tienda local en tu destino para comprar una tarjeta SIM.

Con la eSIM , así que no tienes que hacer colas en el aeropuerto ni buscar una tienda local en tu destino para comprar una tarjeta SIM. Ahorro: Los viajeros siempre han usado el roaming internacional para usar sus datos móviles en otros países, pero sus tarifas son excesivamente caras. Los planes de datos de las eSIMs para turistas son mucho más baratos y transparentes , pagas únicamente por los gigas o la duración del plan que contrates. Ni un euro más, ni un euro menos.

Los viajeros siempre han usado el roaming internacional para usar sus datos móviles en otros países, pero sus tarifas son excesivamente caras. Los planes de datos de las , pagas únicamente por los gigas o la duración del plan que contrates. Ni un euro más, ni un euro menos. Flexibilidad: La eSIM ofrece diferentes planes de datos para que elijas el que mejor se adapte a tus circunstancias. Por ejemplo, están los planes para un solo país, un continente entero por si te vas moviendo por diferentes países (Asia, Europa, América), incluso también existen otros que ofrecen cobertura global.

La eSIM para que elijas el que mejor se adapte a tus circunstancias. Por ejemplo, están los planes para un solo país, por si te vas moviendo por diferentes países (Asia, Europa, América), incluso también existen otros que ofrecen cobertura global. Compatibilidad: Casi todos los modelos de móviles vienen preparados para usar eSIM y SIM física a la vez, para que así puedas recibir llamadas y mensajes a tu número habitual, mientras usas la eSIM para navegar con exclusividad.

Comparativa de las mejores eSIMs para viajar

Saily

eSIM-Saily - 1

La conocida empresa de privacidad, Nord Security, es quien está detrás de la creación de la eSIM Saily, lo cual es garantía de una conexión a internet segura y fiable mientras se viaja por el mundo. Saily tiene a disposición de los viajeros muchos planes de datos flexibles a más de 200 destinos, es fácil de usar y cuenta con atención al cliente 24 horas, los 7 días de la semana. Aprovecha y llévatela con un 5% de descuento usando en la compra el cupón JOLY5.

Consigue tu eSIM

Holafly

eSIM-Holafly - 1

Si deseas disfrutar en tus vacaciones de datos ilimitados y de una conexión a alta velocidad (4G, LTE y 5G), Holafy es la eSIM perfecta. Esta tarjeta de datos móviles virtual ofrece planes en más de 200 destinos alrededor del mundo y tiene una gran ventaja frente a otras marcas: te deja mantener tu número de WhatsApp, navegar por tus apps favoritas y conservar tu tarjeta SIM física para que sigas recibiendo tus llamadas a tu número habitual.

Consigue tu eSIM

Airalo

eSIM-Airalo - 1

Para aquellos interesados en una eSIM para viajar al extranjero económica y con un buen plan de datos, está Airalo. Es una de las opciones más baratas ya que ofrece 1GB de internet durante 7 días desde 4,50 euros y en más de 200 países diferentes. Su conexión a internet es inmediata y tiene también atención al cliente 24/7 por si se te presentara alguna incidencia.

Consigue tu eSIM

SimLocal

eSIM-SimLocal - 1

SimLOCAL es una de las eSIMs internacionales con mejores valoraciones, de hecho, está recomendada por más de 4 millones de usuarios de todo el mundo. Está especialmente indicada para viajes dentro de Europa y ofrece velocidades de hasta 5G en más de 200 destinos. Disfruta de un 10% de descuento en la compra utilizando el cupón NEWMALL.

Consigue tu eSIM

Yesim

eSIM-Yesim - 1

Yesim es una eSIM que te da la posibilidad de navegar en internet de alta velocidad en más de 170 países. Con ella, solo pagarás por los datos que realmente consumas, se puede activar y desactivar en cualquier momento y sus precios de GB son a tarifas locales. Llévatela tu eSIM Yesim con un 15% de descuento aplicando el cupón Luna15.

Consigue tu eSIM

Roamless

eSIM-Roamless - 1

Roamless es la eSIM específica para mochileros que van viajando moviéndose por todo el mundo. Se tata de una eSIM global que ofrece conexión a internet igual de buena que la de casa. Su configuración es sencilla e instantánea, sus datos flexibles y su cobertura mundial en más de 200 países. Usa el cupón NEWMALL20 para disfrutar de un 20% de descuento.

Consigue tu eSIM

Ubigi

eSIM-Ubigi - 1

Por otro lado, la eSIM para viajar más indicada para estancias más largas es Ubigi, una marca con planes muy flexibles y económicos que ofrece datos móviles y acceso inmediato a internet de alta velocidad (4G y 5G). Tendrás acceso a internet en más de 200 destinos, sin cargos de roaming y con la posibilidad de utilizarla en diferentes dispositivos, como smartphones, tablets o portátiles. Se puede recargar sin WiFi y sin datos. Compra tu eSIM Ubigi con un 10% de descuento: ELUBIGI10.

Consigue tu eSIM

KnowRoaming

eSIM-KnowRoaming - 1

Si quieres mantener tu conexión a internet fuera de España durante varias semanas, te va a venir muy bien la eSIM de KnowRoaming. Te da la posibilidad de navegar por internet por varios países y regiones y de elegir entre más de 200 destinos. Es compatible con casi todos los dispositivos electrónicos y se instala en cuatro sencillos pasos.

Consigue tu eSIM

MobiMatter

eSIM-MobiMatter - 1

MobiMatter también destaca en el mercado de las eSIMs por su precio bajo, de ahí que numerosos viajeros la recomienden. Además de ser tan barata (4,50 euros por 1GB durante una semana) también van lanzando muchísimas promociones. Lo mejor es que reúne, en un solo lugar, los mejores proveedores de eSIM.

Consigue tu eSIM

Maya Mobile

eSIM-Maya Mobile - 1

Por último, queremos hablarte de Maya Mobile, una eSIM internacional perfecta para estancias largas. Su servicio de eSIM para turistas ofrece datos móviles en cualquier rincón del mundo, su instalación es rápida, sus datos 5G ultrarrápidos y es compatible con iPhone y con Android. Disfruta de un 5% en tu comprándola desde este enlace.

Consigue tu eSIM

¿Cuál es la mejor eSIM para viajar este 2025?

La opción más económica: Airalo y MobiMatter.

Airalo y MobiMatter. La mejor para turistas que quieren datos ilimitados: Saily o Holafly.

Saily o Holafly. La mejor para estancias largas: Ubigi, KnowRoaming y Maya Mobile.

Ubigi, KnowRoaming y Maya Mobile. La mejor para mochileros que cambian de país constantemente: Roamless.

Roamless. La más simple de usar: Yesim.

Yesim. La mejor opción para viajes dentro de Europa: SimLocal.

¿Cuál es la eSIM más barata?

La elección de la mejor eSIM para viajar al extranjero siempre dependerá de tu destino y los gigas que consideres necesarios. Aún así, las eSIMs más baratas ahora mismo son las de Airalo y MobiMatter, ambas ofrecen planes de datos móviles internacionales desde 4,50 euros por 1 GB.

¿Puedo usar una eSIM si ya tengo una SIM?

La respuesta es sí, ya que la gran mayoría de móviles modernos son compatibles y te dan la posibilidad de utilizar a la misma vez la SIM física y la eSIM. De esta forma, podrás recibir llamadas y SMS a tu número de siempre y dejar la eSIM internacional para navegar por internet.

¿Funciona la eSIM sin WiFi?

Para descargar e instalar el perfil de tu eSIM en tu dispositivo sí necesitar una conexión WiFi, pero solo esa vez. Cuando ya tengas tu eSIM activada, ya no necesitarás conectarte más al WiFi porque funcionará automáticamente usando los datos móviles que has contratado en tu plan al comprar la tarjeta eSIM. Lo más recomendable es instalarla en casa antes del viaje para que, al aterrizar en tu destino, enciendas el móvil y ya tengas tus datos de navegación listos.