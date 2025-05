Los mejores patinetes eléctricos del 2025

Seguramente, las calles de tu pueblo o ciudad estén llenas de patinetes eléctricos. Son un medio de transporte cada vez más utilizado, y es que se han convertido en una alternativa perfecta para evitar atascos, llegar antes a nuestro destino e incluso disfrutar de un agradable paseo. Además, otros aspectos positivos de los patinetes eléctricos son que no contaminan y apenas requieren mantenimiento.

Dicho esto, no nos sorprende en absoluto que hayas decidido dar el paso y comprarte un patinete eléctrico con el que hacer más sencillo el trayecto de casa al trabajo y viceversa. Pero claro, te has encontrado con un pequeño inconveniente: hay tantos modelos que no sabes por cuál optar.

Pues no te preocupes. Nosotros hemos probado y comparado un montón, y nos quedamos con los que destacan en tres cuestiones como: buena autonomía, potencia equilibrada y diseño práctico para el día a día. Queríamos que fueran seguros, eficientes y fáciles de usar. Y estos han sido nuestro patinetes eléctricos favoritos.

Patinete eléctrico Cecotec Bongo Serie M40

El patinete eléctrico de Cecotec que hemos escogido como primera alternativa está equipado con una potencia máxima de 700 W, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 25 km/h. Gracias a su fuerza, no solo es rápido, sino que también puede subir cuestas sin problema. Ofrece una autonomía de 40 km, aunque su batería intercambiable es una gran ventaja.

Para garantizar la seguridad, incorpora un sistema triple de frenado. Las ruedas, de 9 pulgadas, cuentan con un sistema antipinchazos que asegura una conducción más tranquila. Además, integra un ordenador de a bordo que muestra la velocidad actual y el nivel de batería.

Características e información:

Marca: Cecotec

Modelo: Bongo M40

Potencia: 700W

Autonomía: 120 minutos

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 9"

Comprar en MediaMarkt

Patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter

Xiaomi es una de las marcas de tecnología low cost que aterriza en Amazon para ofrecernos los mejores productos, incluidos unos patinetes eléctricos que destacan por sus prestaciones y precio. Las dos ‘P’ unas buenas prestaciones a un precio ajustado es lo que descubriremos en este producto. Con una velocidad punta de más de 25 km recorremos la ciudad con gran autonomía. Sus 17 kilos lo hacen fácilmente transportable, lo subiremos a la oficina o haremos la compra con él cómodamente.

Características e información:

Marca: Xiaomi

Modelo: Electric Scooter 4 Pro

Potencia: 700W

Autonomía: 55 km

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 10"

Comprar en PcComponentes

Smartgyro Xtreme

Este patinete eléctrico con tres velocidades es una de las joyas de la corona a la venta en Amazon, uno de los medios de transporte más completos y eficientes de este sector. Dispone de un motor de 800W, batería de litio de 13.000 mAh y ruedas de 10" neumáticas para recorrer grandes distancias sobre cualquier superficie. La velocidad crucero que alcanza es de 25 km, en una potencia bastante decente que nos asegurará un control total y una estabilidad enorme entre distancias sea como sea el terreno que recorremos.

Características e información:

Marca: Smartgyro

Modelo: Xtreme

Potencia: 800W

Autonomía: 45 km

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 10"

Comprar en Amazon

Ninebot KickScooter MAX G30LE II

Este patinete calza unos neumáticos de 10” de nueva generación destinados a permitirnos transitar por casi cualquier superficie. Las calles asfaltadas y aquellas que no están tan cuidadas, sea en plano o en pendiente de hasta un 20%, no se nos resistirán con una aceleración que llega a los 25Km/h. La tracción trasera ofrece una mayor estabilidad y hace este patinete uno de los más maleables de su sector. Dispone de freno tambor y electrónico que se controlan fácilmente asegurando un trazado en el que controlaremos a la perfección este patinete eléctrico ante cualquier contratiempo.

Características e información:

Marca: Ninebot

Modelo: KickScooter Max G30LE II

Potencia: 350W

Autonomía: 40km

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 10"

Comprar en PcComponentes

Patinete Eléctrico Bongo Serie Z

Este patinete eléctrico Cecotec cuenta con una impresionante potencia máxima de 1300 W y una batería de 48 V que le permite subir pendientes de hasta un 15 % con total facilidad. Su batería de 12.600 mAh proporciona una autonomía máxima de hasta 60 km, ideal para trayectos largos sin preocupaciones.

Gracias a su sistema de suspensión SXƧ y sus ruedas Off Road de 10.5 pulgadas con tracción trasera, ningún terreno se le resiste. Además, la seguridad es una prioridad: incluye frenos de disco de alta precisión, frenada regenerativa y e-ABS para un control total en cada frenada.

Características e información:

Marca: Cecotec

Modelo: Bongo Serie Z

Potencia: 1300 W

Autonomía: 55-65 km

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 10,5"

Comprar en Amazon

Patinete eléctrico NIU

Un patinete eléctrico plegable y fácil de transportar esta joya a la venta en Amazon es uno de los patinetes eléctricos más vendidos. De 10 kilos de peso y una capacidad de hasta 100 kilos es perfecto para toda la familia. Les ayudará a ganar autonomía y podrán desplazarse cómodamente. Tiene 300W de potencia para que no te deje tirado en una cuesta. Y tiene un autonomía de batería de hasta 40Km.

Características e información:

Marca: NIU

Modelo: KQi3 Sport Rood

Potencia: 300 W

Autonomía: 40 km

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 9,5"

Comprar en Amazon

Smartgyro Speedway

Este patinete eléctrico ligero para adultos incorpora un motor Brushless de 800W de potencia máxima y funciona con un sistema de 48V, lo que le permite subir pendientes pronunciadas con solvencia. Su batería de litio de 13.000 mAh proporciona una autonomía de hasta 50 km. Además, podrás elegir entre cuatro modos de conducción desde su display integrado: Walk, Eco, Confort y Sport, adaptándose a cada tipo de trayecto.

Características e información:

Marca: Smartgyro

Modelo: Speedway

Potencia: 800W

Autonomía: 50 km

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 10"

Comprar en Amazon

Patinete Eléctrico Xiaomi Scooter 3

El patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite es un modelo versátil y eficiente. Con un diseño elegante en color blanco, es ligero y fácil de transportar, con un peso de solo 13 kg. Su motor de 5530W proporciona una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía de hasta 20 km. Sus ruedas de 10 pulgadas ofrecen una conducción suave y segura, incluso en superficies irregulares. Dispone de un sistema de frenado eficiente, luces delanteras y traseras, así como conectividad Bluetooth para acceder a la información y configuraciones desde la app móvil.

Características e información:

Marca: Xiaomi

Modelo: Scooter 3 Lite

Potencia: 530W

Autonomía: 20 km

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 10"

Comprar en PcComponentes

Patinete Eléctrico Ducati

El patinete eléctrico Ducati ofrece una serie de características destacadas. Con un diseño elegante y moderno, combina la emblemática estética de Ducati con funcionalidad y comodidad. Cuenta con un potente motor eléctrico que proporciona una velocidad máxima de 25 km/h, lo que permite desplazamientos rápidos y eficientes. Su batería de litio ofrece una autonomía de hasta 50 kilómetros, lo que lo convierte en una opción ideal para trayectos urbanos. Incorpora flechas direccionales en el manillar para mayor seguridad en el cambio de dirección. Además, su estructura resistente y ligera permite una carga máxima de 120 kg y una conducción cómoda. El patinete también viene equipado con un sistema de frenado regenerativo que ofrecen estabilidad y agarre en diferentes superficies.

Características e información:

Marca: Ducati

Modelo: Pro-III

Potencia: 515W

Autonomía: 50 km

Velocidad: 25km/h

Ruedas: 10"

Comprar en Amazon

ZWHEEL Patinete eléctrico para Adulto

Un buen patinete eléctrico para adulto puede cambiarnos la vida y la forma de desplazarnos por nuestra ciudad. Invertiremos en un vehículo que nos puede ahorrar atascos y dinero. Este patinete está equipado con un motor de 400W y una autonomía que llega hasta los 25 km. Dispone de la última tecnología que permite controlar gran parte de sus funciones desde una App. Un buen freno de disco nos asegurará una conducción comodísima por la ciudad, además de muy segura.

Características e información:

Marca: Zwheel

Modelo: Zlion X Max

Potencia: 400W

Autonomía: 40 km

Velocidad: 25 km/h

Ruedas: 10"

Comprar en PcComponentes

Guía para comprar un patinete eléctrico y preguntas frecuentes

Al comprar un patinete eléctrico, es fundamental tener en cuenta la autonomía, la velocidad máxima, el tiempo de carga y la capacidad de la batería. También es importante considerar el tamaño, el peso, la calidad de los frenos y la suspensión, así como la resistencia del material y el cumplimiento de las regulaciones locales. Estas características ayudan a seleccionar el modelo más adecuado.

¿Qué es obligatorio con un patinete eléctrico?

Para usar un patinete eléctrico, es obligatorio cumplir con ciertas normativas que varían según la ubicación. Generalmente, se requiere el uso de casco, especialmente para menores de edad, y se deben seguir las reglas de tránsito, como circular por carriles designados y respetar los límites de velocidad.

¿Cuál es el mejor patinete eléctrico para adultos?

El mejor patinete eléctrico para adultos depende de varios factores, como el presupuesto, la autonomía, la velocidad máxima y el diseño. Modelos recomendables suelen incluir marcas reconocidas como Xiaomi, Segway-Ninebot y Dualtron, que ofrecen buena calidad y rendimiento para diferentes necesidades.

¿Qué se necesita para montar en patinete eléctrico?

Para montar en un patinete eléctrico, se necesita una licencia de conducir o un permiso específico solo en algunos países, mientras que en la mayoría, solo se requiere ser mayor de edad o tener permiso de los padres si eres menor. Además, es importante usar equipo de protección y familiarizarse con las regulaciones locales.

¿A cuánto puede ir un patinete eléctrico?

La velocidad máxima de un patinete eléctrico puede variar según el modelo, pero la mayoría alcanza entre 20 y 25 km/h. Algunos modelos más avanzados pueden superar los 30 km/h, pero es crucial respetar las leyes locales sobre los límites de velocidad.