Las 10 apps de música en streaming más populares en 2025: guía completa

Si eres de esas personas que no saben vivir sin música y que necesitan tenerla de fondo sea lo que sea que están haciendo, no me quitarás la razón si te digo que necesitas suscribirte a una aplicación de música online. Porque descargar una a una tus canciones favoritas o escucharlas con cortes de publicidad ya no es una opción este 2025. Ahora, estas plataformas de streaming son de lo más populares, y es que permiten escuchar música con una calidad de audio buenísima y con una comodidad que no existía tiempo atrás.

Puede que Spotify sea la reina, esa plataforma que usan la mayoría de tus amigos, y a nosotros también nos encanta. Pero como en la variedad está el gusto, hemos decidido elaborar un listado completo para que puedas comparar entre diez apps de música y escoger la que más te convenga por precio, catálogo, calidad de sonido o prestaciones. Porque lejos de lo que puedas pensar, existen multitud de aplicaciones para escuchar música desde tus dispositivos y aunque su función sea la misma, lo que ofrecen no lo es.

Aplicaciones de música online: qué son y por qué suscribirse a una

Las aplicaciones de música en streaming son servicios digitales que dan acceso a millones de canciones al instante, sin necesidad de descargarlas ni de ocupar espacio extra en tu dispositivo, más allá del que utiliza la propia app. Basta con disponer de una buena conexión a Internet para explorar catálogos inmensos de artistas de todos los géneros y países. Además, muchas de estas plataformas musicales incluyen la opción de escuchar música sin conexión, por el simple hecho de estar suscrito a ellas. También destacan por la posibilidad de armar listas personalizadas y descubrir nuevas propuestas musicales con gran facilidad.

Las plataformas de música streaming son ideales para acompañarte en tus rutinas cotidianas, como cocinar, entrenar, trabajar o descansar.. Estos servicios ofrecen planes para todos los presupuestos, periodos de prueba gratis, sonido de alta fidelidad y extras atractivos como recomendaciones automáticas o acceso a letras de canciones. Todo ello convierte al streaming en la manera más práctica y legal de disfrutar de la música, y por eso queremos que elijas la mejor opción para ti.

Comparativa de las mejores apps de música online de 2025

Aquí encontrarás un repaso breve de lo que ofrecen las 10 apps de música en streaming más destacadas hoy en día. En cada descripción hacemos mención de sus características principales, para que puedas comparar fácilmente y elegir la que mejor encaje con tu manera de escuchar música. Así podrás suscribirte con seguridad a la plataforma que más te atraiga, siempre haciendo uso de su periodo de prueba en el que no tendrás que pagar nada.

Spotify: la plataforma estrella

Spotify

Spotify es probablemente el servicio de streaming musical más famoso a nivel mundial. Se puede instalar en el ordenador o en el móvil y escuchar música gratis desde cualquier lugar, incluso desde uno en el que no tengan conexión a Internet. La versión gratuita permite disfrutar de tus temas favoritos y crear listas de reproducción, aunque con anuncios y algunas limitaciones. La modalidad Premium, en cambio, ofrece ventajas que deber tener muy en cuenta: música sin interrupciones, sin publicidad, descargas para escuchar offline y la opción de compartir playlists con amigos.

¿Cuánto cuesta Spotify? depende del plan elegido: Estudiantes (6,49 €/mes), Individual (11,99 €/mes), Duo (16,99 €/mes) y Familiar (20,99 €/mes). Lo bueno es que siempre hay un mes gratis, y en ocasiones especiales incluso hasta tres.

Apple Music: para quienes tienes dispositivos Apple

Apple Music

Si usas dispositivos Apple, Apple Music puede ser tu mejor elección. Su integración con el ecosistema Apple es total, y su catálogo incluye lanzamientos exclusivos de artistas ultra conocidos.

Esta plataforma de streaming permite escuchar música en calidad Hi-Res o con Dolby Atmos. Además, ofrece listas seleccionadas cuidadosamente y recomendaciones según tus preferencias. Incluye un mes de prueba gratuita y, una vez finalizada, la suscripción cuesta 10,99 €/mes para nuevos usuarios.

Amazon Music: la plataforma para usuarios Prime

Amazon Music

Para quienes ya tienen Amazon Prime, Amazon Music Unlimited resulta una opción muy atractiva. Da acceso a más de 100 millones de canciones y podcasts sin publicidad, con libertad total de reproducción y saltos ilimitados entre pistas musicales. También permite descargar contenidos para disfrutarlos sin conexión y cuenta con calidad de sonido HD, Ultra HD y Audio Espacial. Si usas Alexa o un dispositivo Echo, la integración es perfecta.

¿Cuánto cuesta Amazon Music? La suscripción tiene un precio de 10,99€ al mes.

Deezer: una app mega personalizable

Deezer

Deezer es otra alternativa interesante, sobre todo para aquellas personas que valoran todas aquellas aplicaciones que permiten al máximo la personalización. Su función Flow crea listas musicales adaptadas a tus gustos, y la calidad de audio es alta.

Su versión gratuita está bien, pero con Deezer Premium (11,99 €/mes) obtienes ventajas como escuchar canciones sin interrupciones por publicidad, descargas para escuchas offline, saltos ilimitados y funciones extra como SongCatcher o la visualización de letras. Incluye un mes de prueba sin coste.

Youtube Premium: para acompañar la música con videoclips

Youtube Premium

Si disfrutas de ver videoclips junto con tu música favorita, YouTube Music Premium es seguramente la aplicación de música a la que deberías suscribirte sin dudarlo ni un momento. Este es uno de sus puntos fuertes, que la diferencia de otras plataformas musicales. Además, incluye reproducción en segundo plano, sin anuncios y con opción de descarga.

Tras la prueba gratuita de un mes, los precios en 2025 son: Estudiantes (8,99 €/mes), Individual (13,99 €/mes) y Familiar (25,99 €/mes, hasta 5 personas).

Tidal: top en calidad de sonido

Tidal

Para quienes lo esencial está en la calidad de sonido, Tidal es una opción imprescindible a tener en cuenta. Su catálogo incluye audio Hi-Fi y Master, además de contenido exclusivo de artistas y videoclips.

Cuenta con más de 110 millones de canciones, sin anuncios y con escucha sin conexión. Incluso permite compartir música en tiempo real con otras personas. Su prueba gratuita dura 30 días y el precio parte de 10,99 €/mes en el plan HiFi.

SoundCloud: música de artistas independientes

SoundCloud

Otras apps de las que hemos mencionado son perfectas para escuchar música comercial, pero SoundCloud lo es para quienes quieren descubrir artistas emergentes y música independiente.

SoundCloud permite seguir a creadores, encontrar remixes originales y formar parte de una comunidad activa que comparte y comenta. Perfecta para quienes buscan novedades musicales, ofrece un mes de prueba gratuita para comprobar si encaja con tus gustos. ¿Cuánto cuesta la suscripción después? Depende del plan que elijas, pero parte de los 9,99€/mes.

Qobuz: otra alternativa si buscas sonido de alta calidad

Qobuz

Qobuz se centra en ofrecer audio de alta calidad y esto es lo que hace destacar a esta app sobre otras parecidas. Su catálogo incluye millones de canciones en Hi-Res, y escucharlas es toda una delicia para los oídos.

Además de la música, ofrece reseñas, recomendaciones, entrevistas y aplicación para escritorio, por si quieres escuchar canciones desde el ordenador y no solo desde tu smartphone. Tiene un mes de prueba gratis y su precio después es de 12,49 €/mes.

Idagio: música clásica a montones

Idagio

Idagio es la app de referencia para los amantes de la música clásica. Su catálogo abarca grabaciones históricas y actuales de grandes compositores, con la posibilidad de filtrar por época, compositor o instrumentación.

Sin importar tu estado de ánimo, encontrarás canciones alegres, tristes, románticas o melancólicas. Todo ello con una buena calidad de sonido y distintos planes, para que escojas el que más se adapte a lo que buscas y a tu bolsillo. Desde 9,99€/mes podrás escuchar la mejor música clásica del mundo. Eso sí, después de consumir el periodo de prueba gratuito de 14 días.

Jukeboxy: ¿tienes un negocio? Es para ti

Jukeboxy

Pensada para locales comerciales y negocios, Jukeboxy permite poner música de forma legal con playlists adaptadas al tipo de clientela o momento del día. Incluye un catálogo variado y se actualiza constantemente.

Es una solución práctica para ambientar espacios, porque como dicen los expertos, el olor o el sonido de una tienda también hace marca. Su prueba gratuita dura 14 días, y después la suscripción cuesta 29,99 $ al mes, con descuento si se paga anualmente.

¿Cuál es la mejor plataforma de música en streaming?

No hay una sola respuesta a esta pregunta, porque depende de lo que necesites.