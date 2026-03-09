Estos son los mejores relojes para sorprender y sobre todo acertar en el Día del Padre

Elegir el regalo perfecto para el Día del Padre puede convertirse en un pequeño reto cada año. Entre corbatas, perfumes o gadgets tecnológicos, hay un objeto que nunca pasa de moda y que combina utilidad, estilo y valor simbólico: el reloj. No solo es un accesorio elegante, sino también una pieza que acompaña a diario y que, en muchos casos, se convierte en un recuerdo duradero.

El mercado actual ofrece opciones para todos los perfiles. Desde relojes clásicos de inspiración relojera hasta modelos deportivos prácticamente indestructibles o smartwatches capaces de medir la actividad física, responder mensajes o controlar la salud. Marcas históricas como Seiko o Casio conviven con dispositivos inteligentes que han redefinido el concepto de reloj en los últimos años.

En esta guía De Compras te presentamos una selección de algunos de los relojes más interesantes que se pueden encontrar actualmente para regalar en el Día del Padre: modelos con buena reputación, diseño atractivo y una relación calidad-precio destacada.

Seiko 5 Sports

El Seiko 5 Sports es uno de los relojes automáticos más conocidos de la relojería japonesa y una puerta de entrada ideal para quienes buscan un reloj mecánico con carácter. Su estética deportiva inspirada en los relojes de buceo combina bien tanto con ropa informal como con un estilo más elegante.

Además de su diseño robusto, destaca por su movimiento automático, que se alimenta del movimiento de la muñeca sin necesidad de batería. Un regalo perfecto para padres que valoran la tradición relojera.

Características destacadas:

Movimiento automático.

Caja de acero inoxidable.

Resistencia al agua.

Estética deportiva clásica.

Comprar en Amazon

Casio GA-2100BM-7A2ER

Los relojes G-Shock se han convertido en sinónimo de resistencia. Diseñados para soportar golpes y condiciones extremas, fueron creados con la idea de fabricar un reloj prácticamente indestructible.

Este modelo es ideal para padres activos o amantes del deporte. Su diseño robusto y su amplia variedad de funciones —cronómetro, alarmas o iluminación— lo convierten en un compañero fiable para el día a día.

Características destacadas:

Alta resistencia a golpes.

Cronómetro y alarmas.

Diseño deportivo.

Batería de larga duración.

Comprar en El Corte Inglés o Amazon

Fossil Grant Chronograph

Si lo que se busca es un reloj elegante para ocasiones especiales, el Fossil Grant es una de las opciones más populares dentro del segmento accesible. Su diseño inspirado en relojes clásicos incorpora subesferas de cronógrafo y una estética vintage muy reconocible.

Su combinación de acero y correa de cuero lo convierte en un complemento versátil que funciona tanto con traje como con un look casual.

Características destacadas:

Cronógrafo analógico.

Diseño clásico con esfera detallada.

Correa de cuero.

Estilo elegante y versátil.

Comprar en Amazon

Citizen BM7620-83X

Citizen es otra de las marcas japonesas con gran prestigio en la industria. Este modelo destaca por su tecnología Eco-Drive, capaz de alimentarse de cualquier fuente de luz, lo que evita cambiar la batería durante años.

Su diseño sencillo y funcional lo convierte en un reloj perfecto para el uso diario, con un equilibrio ideal entre estética militar y elegancia discreta.

Características destacadas:

Tecnología Eco-Drive alimentada por luz.

Diseño robusto y ligero.

Resistencia al agua.

Alta autonomía.

Comprar en Amazon

Garmin Vivoactive 5

Para los padres que disfrutan del deporte o quieren cuidar su salud, este smartwatch de Garmin es una opción muy completa. Ofrece seguimiento de actividad física, métricas deportivas y funciones avanzadas para monitorizar el sueño o el ritmo cardíaco.

Además, su diseño ligero y su buena autonomía lo convierten en uno de los relojes inteligentes más prácticos para el día a día.

Características destacadas:

Seguimiento deportivo avanzado.

Monitorización de salud.

GPS integrado.

Gran autonomía.

Comprar en El Corte Inglés, MediaMarkt, PcComponentes o Amazon

Apple Watch SE (2ª generación)

Apple Watch SE de 2.ª generación

El Apple Watch SE es uno de los smartwatches más populares del mercado por su equilibrio entre funciones y precio. Permite registrar entrenamientos, controlar la frecuencia cardíaca y recibir llamadas o mensajes directamente desde la muñeca.

También incluye funciones de seguridad y emergencia, además de un GPS integrado para registrar actividad física y desplazamientos.

Características destacadas:

Notificaciones y llamadas.

GPS integrado.

Monitorización de actividad y salud.

Integración con iPhone.

Comprar en El Corte Inglés, MediaMarkt, PcComponentes o Amazon

Los relojes siguen siendo uno de los regalos más acertados para el Día del Padre porque combinan utilidad, estilo y un valor emocional que perdura con el tiempo. Ya sea un modelo clásico de inspiración relojera, un reloj resistente para el día a día o un smartwatch lleno de funciones, cualquiera de estas opciones puede convertirse en un detalle memorable que acompañe a un padre durante años.