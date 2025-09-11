PcComponentes rebaja este microondas integrable Balay con autolimpieza, grill y programas automáticos

Tener un microondas que combine diseño, practicidad y resultados no es un capricho, es casi una necesidad. El Balay 3CG5172N2 es un modelo integrable en cristal negro, con grill y pensado para facilitar el día a día sin complicarse con botones ni menús raros.

Además, al formar parte de la Serie Cristal, su estética se integra de maravilla en columnas de horno y microondas. Ese detalle no sólo aporta uniformidad, también hace que la cocina luzca más moderna y ordenada. Y lo mejor es que el panel con Control Deslizante hace que manejarlo sea tan sencillo como pasar un dedo. Actualmente está rebajado un 35% en PcComponentes por la Vuelta al cole.

Lo mejor del Balay 3CG5172N2

Diseño en cristal negro sin marco, moderno y fácil de limpiar.

negro sin marco, moderno y fácil de limpiar. Control Deslizante : todas las funciones al alcance con un solo gesto.

: todas las funciones al alcance con un solo gesto. Grill de 1000 W para gratinar y dorar con buen resultado.

para gratinar y dorar con buen resultado. Función Aqualisis : limpieza rápida, ecológica y económica con agua y jabón.

: limpieza rápida, ecológica y económica con agua y jabón. 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.

de cocción y descongelación por peso. Capacidad de 20 litros con plato giratorio de 25,5 cm.

con plato giratorio de 25,5 cm. Interior de acero inoxidable con iluminación LED.

Comprar en PcComponentes por 214,99€

Por qué elegir el Balay

Aquí no hablamos sólo de calentar la leche o el plato del día anterior. Este Balay va un poco más allá gracias a su combinación de microondas + grill. Puedes dorar un gratinado, darle el punto crujiente a una pizza o cocinar de manera más versátil sin necesidad de encender el horno grande.

Un detalle práctico es el asistente Aqualisis, que limpia el interior con agua y jabón en pocos minutos, sin esfuerzo y con un consumo mínimo. Así se mantiene en buen estado día tras día sin tener que frotar.

La parte de los programas automáticos también suma puntos. Permiten descongelar carne o pan con sólo seleccionar el tipo de alimento, o incluso cocinar arroz, patatas y verduras con resultados fiables. Son pequeños atajos que ahorran tiempo y evitan estar probando potencias al azar.

¿Para quién es este modelo?

Es perfecto para quienes quieren un microondas práctico y estético, que encaje en un mueble de 60 cm y no desentone con el resto de la cocina. Si valoras un diseño limpio, sin mandos que sobresalgan y fácil de mantener impecable, este modelo está pensado para ti. También para quienes buscan un microondas que no se quede corto y permita cocinar algo más que lo básico.

El Balay 3CG5172N2 está disponible en PcComponentes rebajado un 35% por la Vuelta al cole.

Comprar en PcComponentes por 214,99€

Es un microondas integrable que une comodidad, diseño y funciones prácticas en un sólo electrodoméstico.