PcComponentes rebaja este microondas integrable Balay con autolimpieza, grill y programas automáticos
El microondas Balay 3CG5172N2 es el aliado perfecto para quienes buscan comodidad, rapidez y estilo en su cocina
Tener un microondas que combine diseño, practicidad y resultados no es un capricho, es casi una necesidad. El Balay 3CG5172N2 es un modelo integrable en cristal negro, con grill y pensado para facilitar el día a día sin complicarse con botones ni menús raros.
Además, al formar parte de la Serie Cristal, su estética se integra de maravilla en columnas de horno y microondas. Ese detalle no sólo aporta uniformidad, también hace que la cocina luzca más moderna y ordenada. Y lo mejor es que el panel con Control Deslizante hace que manejarlo sea tan sencillo como pasar un dedo. Actualmente está rebajado un 35% en PcComponentes por la Vuelta al cole.
Lo mejor del Balay 3CG5172N2
- Diseño en cristal negro sin marco, moderno y fácil de limpiar.
- Control Deslizante: todas las funciones al alcance con un solo gesto.
- Grill de 1000 W para gratinar y dorar con buen resultado.
- Función Aqualisis: limpieza rápida, ecológica y económica con agua y jabón.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- Capacidad de 20 litros con plato giratorio de 25,5 cm.
- Interior de acero inoxidable con iluminación LED.
Comprar en PcComponentes por 214,99€
Por qué elegir el Balay
Aquí no hablamos sólo de calentar la leche o el plato del día anterior. Este Balay va un poco más allá gracias a su combinación de microondas + grill. Puedes dorar un gratinado, darle el punto crujiente a una pizza o cocinar de manera más versátil sin necesidad de encender el horno grande.
Un detalle práctico es el asistente Aqualisis, que limpia el interior con agua y jabón en pocos minutos, sin esfuerzo y con un consumo mínimo. Así se mantiene en buen estado día tras día sin tener que frotar.
La parte de los programas automáticos también suma puntos. Permiten descongelar carne o pan con sólo seleccionar el tipo de alimento, o incluso cocinar arroz, patatas y verduras con resultados fiables. Son pequeños atajos que ahorran tiempo y evitan estar probando potencias al azar.
¿Para quién es este modelo?
Es perfecto para quienes quieren un microondas práctico y estético, que encaje en un mueble de 60 cm y no desentone con el resto de la cocina. Si valoras un diseño limpio, sin mandos que sobresalgan y fácil de mantener impecable, este modelo está pensado para ti. También para quienes buscan un microondas que no se quede corto y permita cocinar algo más que lo básico.
El Balay 3CG5172N2 está disponible en PcComponentes rebajado un 35% por la Vuelta al cole.
Es un microondas integrable que une comodidad, diseño y funciones prácticas en un sólo electrodoméstico.
