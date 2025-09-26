¿Mito o verdad? Te contamos todo lo que se necesita saber sobre la caída capilar gracias a Pilexil

La caída del cabello es una preocupación creciente en nuestro país. Según los datos recogidos por World Population Review, España ocupa el segundo lugar a nivel mundial en prevalencia de calvicie masculina, con un 42,6% de varones afectados por algún grado de alopecia. Entre los factores más influyentes se encuentran la genética, el estrés, la alimentación y los cambios estacionales.

En este contexto, Pilexil celebra 25 años de trayectoria acompañando a las personas en el cuidado capilar con fórmulas desarrolladas por Laboratorios Lacer, avaladas por estudios clínicos. Desde el año 2000, la marca se ha posicionado como líder en el mercado anticaída gracias a su gama de productos eficaces y accesibles, y hoy continúa innovando con soluciones adaptadas a las necesidades actuales.

A continuación, te mostramos los mitos más comunes que se conocen sobre la caída capilar.

Mitos sobre la caída capilar

A lo largo de este cuarto de siglo, Pilexil ha escuchado y resuelto las dudas más comunes sobre la salud del cabello. Muchas de estas creencias siguen generando confusión, pero aquí te las aclaramos:

¿Llevar gorra provoca la caída del pelo?

No. El uso de gorra no afecta al folículo piloso ni al crecimiento capilar. Las causas reales de la caída suelen ser genéticas, hormonales, nutricionales o emocionales.

¿Si tu padre es calvo, tú también lo serás?

No necesariamente. La alopecia androgenética tiene un fuerte componente hereditario, pero no es el único factor. También influyen el estilo de vida, las hormonas, el estrés y la alimentación.

¿Lavarse el pelo todos los días hace que se caiga más?

No. Siempre que se usen productos adecuados, el lavado diario no provoca caída. Los cabellos que se pierden en la ducha forman parte del ciclo natural de renovación.

¿Cortarse el pelo hace que crezca más fuerte?

No. Cortarlo mejora el aspecto al eliminar puntas abiertas, pero no altera ni la raíz ni el ritmo de crecimiento.

¿Una mala alimentación puede causar caída capilar?

Sí. La falta de nutrientes como hierro, zinc, proteínas o biotina puede debilitar el cabello y favorecer su caída.

¿El estrés provoca caída del cabello?

Sí. El estrés altera el ciclo natural del pelo y puede causar efluvio telógeno, una caída temporal y difusa. Además, el ritmo de vida acelerado puede llevar a hábitos poco saludables que agravan el problema.

Después de responder a todos estos mitos, te presentamos la fórmula de Pilexil que trae la solución a todas tus preocupaciones.

Pilexil Anticaída Forte MAX

El cabello es un reflejo del bienestar general y su caída no tiene una única causa. Consciente de ello, Pilexil ha desarrollado a lo largo de los años diferentes fórmulas adaptadas a cada etapa y necesidad, todas ellas respaldadas por estudios clínicos.

Pilexil Anticaida

Uno de sus productos más destacados es Pilexil Anticaída Forte MAX en formato bebible, una solución integral para la caída progresiva del cabello. Su fórmula multifactorial combina cuatro complejos —nutricional, antioxidante, 5 alfa y revitalizante— junto con ingredientes como Serenoa repens, Cucurbita pepo y Boswellia serrata. Estos componentes han demostrado su eficacia en estudios clínicos, ofreciendo resultados visibles y duraderos.

Este tratamiento está indicado tanto para hombres como para mujeres con caída progresiva o alopecia androgenética hereditaria. También refuerza las uñas, ofreciendo un beneficio añadido. Su modo de uso es sencillo: puede beberse directamente del frasco o diluirse en agua o zumo, preferiblemente antes de acostarse. Se recomienda una pauta de al menos 12 semanas, con un frasco al día. Además, su sabor a naranja lo hace agradable y es apto para personas con intolerancia al gluten o la lactosa.

Comprar en Primor

Como complemento, se aconseja el uso de Pilexil Champú Anticaída, que potencia los efectos del tratamiento bebible y aporta un cuidado completo desde el exterior.

Con este nuevo formato, Pilexil reafirma su compromiso con el cuidado capilar desde el interior, apostando por soluciones fáciles de integrar en la rutina diaria y con la eficacia que respalda su experiencia de más de 25 años.