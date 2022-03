Los nuevos modelos de Converse que elevarán tu look

Las converse son las zapatillas por excelencia, nunca pasan de moda, pero llevan años consolidándose como tendencia indiscutible. Son un must have en los looks casuales. Los modelos clásicos de esta marca son un acierto seguro y una buena inversión ya que se pueden combinar con infinidad de outfits para distintas ocasiones, dándoles un toque actual y cómodo. Pero la marca no se ha quedado ahí, sigue lanzando nuevos modelos con los que seguir la tendencia de las converses pero a la vez diferenciarse del resto.

Este modelo es un básico renovado, sigue la línea clásica de las zapatillas con modelo estrella de corte alto, con plataforma y el logo de la marca en la parte del tobillo pero esta vez en unos nuevos colores que quedan ideal, el rosa arcilla y el plata claro. Otras de las novedades más importantes en este modelo es sus materiales y es que está compuesto por lona reciclada en un 50%.

Estas zapatillas cuentan además con amortiguación EVA para mayor comodidad.

En muchas ocasiones buscar un modelo original y con estampado hace las prendas más difícil de combinar pero este sin duda no es el caso. Su estampado de animal print es una tendencia muy fuerte pero esta combinada con colores neutros las hacen el equilibrio perfecto entre originalidad y prenda todoterreno en cualquier look casual.

Otro toque diferenciador de este modelo es su plataforma, que es aún más alta y cuenta con detalles y diferentes texturas en ella. Por otro lado también contienen algunos detalles clásicos como el logo o la puntera de goma del modelo estrella, las Chuck Taylor.

La tendencia del color block llega también a tus zapatos con estas converse tan ideales. Y es que esta combinación de colores queda genial y al tratarse de tonos neutros no habrá ningún problema para conjuntarla con cualquier outfit. Su modelo es el clásico chuck 70 pero esta combinación de tres bloques distintos de color hará que te diferencies del resto.

Además esta es una opción con la que se respeta el medio ambiente, ya que están compuesta por lona 100% reciclada.

Aporta un aire romántico a tu look con estas converse con corazones bordados en rojo y su suela exterior en rosa brillante. Y es que este modelo se ha convertido en la estrella de la colección "Embroidered Hearts" y es que estas converse conseguirán enamorarte de cada uno de sus detalles.

Es además una opción perfecta para regalar a alguien que quieras, ya que incluso cuenta con una dedicatoria que recuerda a una tarjeta regalo y es personalizable en la parte interior de su lengüeta.

Alejándose de las clásicas plataformas con suela recta de la marca Converse nos encontramos las "Run Star Hike Plataforma" con dientes de sierra y la característica estrella de la marca en contraste de color en el talón. Además del diseño, en su suela tiene también incorporada una plantilla OrthoLite con amortiguación para una comodidad completa.

Este modelo está hecho con poliester 100% reciclado y cuenta con nuevos colores inspirados en la naturaleza como este precioso tono azul jade.

Pero si buscas unas converse originales no hay mejor opción que diseñarlas tú misma y con estas podrás hacerlo en unos sencillos pasos. Te dan la opción de combinar distintos estampados y colores para crear tus converses ideales.

Pero su punto fuerte no está solo en el diseño, la lona y la tela vaquera con la que se realizan es de gran calidad haciendo que tus zapatos perduren en el tiempo y su amortiguación mejorada te garantiza una comodidad total durante todo el día.