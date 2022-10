Di adiós al acné con estos parches que cuentan con más de 100.000 valoraciones en Amazon

Las espinillas y las imperfecciones siempre aparecen en el peor momento, antes de una cita o una entrevista o en casi cualquier momento que necesites mostrar tu mejor cara en público. Mighty Patch, se trata de unos parches para el acné que se convierten en una nueva manera de combatir esas molestas imperfecciones sin productos químicos agresivos o fórmulas de secado que puede mostrar resultados de la noche a la mañana.

Los parches para el acné Mighty Patch están hechos con hidrocoloide, y este está compuesto con agentes absorbentes de líquidos como pectina que absorbe la pus mientras protege las imperfecciones para una curación más rápida.

Aplica Mighty Patch sobre un grano limpio con líquido o pus en él y déjalo puesto durante la noche para obtener los mejores resultados. Al despertar verás la pegatina blanca con la pus absorbida y tu espinilla visiblemente reducida. Te sorprenderá cómo estas pequeñas pegatinas "poderosas" absorben la pus y los líquidos en tu grano.

Mighty Patch funciona mejor en granos con líquido o pus en ellos. Por norma general, eso significa puntos blancos que han formado un grano en la superficie. A veces, Mighty Patch puede ayudar a que los fluidos salgan a la superficie contribuyendo a que las espinillas salgan a la superficie. Con acné quístico, te recomendamos que consultes a un médico o dermatólogo.

Cada caja de Mighty Patch incluye 3 hojas de parches de 12 mm (36 pegatinas), sin ninguno de los parches pequeños que no hacen nada al acné que usan otros fabricantes.

Los parches para acné Mighty Patch son:

Libres medicamentos, sin secado, y una nueva forma de tratar los puntos problemáticos.

100 % seguros y aprobados por la FDA de EE. UU.

Veganos y no testados en animales.

Fabricados en Corea con los más altos estándares de calidad, lo que resulta en una mejor adherencia y un producto más consistente.

Éstas son algunas de las valoraciones de usuarios de Amazon:

"Increíbles, de verdad. He probado este tipo de parches de otras marcas y aunque algunos están bastante bien, ningunos me han funcionado como estos. Tenía un grano muy grande desde hacía muchos días que no acababa de salir, y en 5 o 6 horas con el parche ha salido toda la infección hacia fuera."

"Llevo toda la vida buscando una solución como esta. Mi acné es ocasional, ligado a cambios hormonales, y por mi tipo de piel, los granos quedan internos y son muy molestos. Lo compré sin mucha confianza de que me funcionasen, pero me he llevado una gran sorpresa. Lo colocas con la piel limpia (sin cremas en esa zona) y a la mañana siguiente... magia!"

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.