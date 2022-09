¿Conoces la raqueta eléctrica mata moscas y mosquitos? El terror de los pequeños insectos

Los clásicos efectivos merecen mantenerlos en nuestra lista de imprescindibles, como es el caso de los matamoscas de toda la vida. Sí, pueden resultar rudimentarios pero eso no le resta efectividad. En cambio, lo que sí puede aumentarla y hacerlo más práctico aún es añadiéndole un toque de tecnología. Con esta premisa nacen los matamoscas eléctricos, una raqueta con electricidad para matar moscas, mosquitos y otros insectos pequeños.

¿Cómo funcionan los matamoscas eléctricos?

De forma muy sencilla, igual que tradicional pero con una potente malla eléctrica de 4000v y de alta intensidad que fulmina a todo pequeño insecto que toque la red. Así lograrás mantener alejadas las moscas incómodas y reducir en casa la intensa actividad de los mosquitos en verano.

El diseño de la malla eléctrica cuenta con 3 capas de seguridad, que mantiene a salvo tu mano de la tensión. Además el mango tiene doble interruptor para activarlo cuando el insecto esté cerca. Ojo: si el insecto en cuestión es demasiado grande, deberás de darle dos o tres veces.

Cuenta con una batería recargable de 1200mAh, que puede conectarse a cualquier dispositivo USB para cargarse de forma rápida y eficiente.

Además la raqueta eléctrica antimosquitos incorpora luces LED brillantes, que te facilita el proceso: así encuentras, atraes, rastreas y eliminas más fácilmente los mosquitos por la noche o en zonas más oscuras.

La iluminación hace también que sea un instrumento perfecto para excursiones nocturnas: funciona como linterna de emergencia. Es fácil de llevar y guardar (tiene mango desmontable), por lo que para las actividades al aire libre, este matamosquitos eléctrico será un gran aliado.

Hemos encontrado varias opciones en Amazon, la más vendida es el "Zap it!". Este utensilio matamosquitos cuenta con un diseño atractivo en color amarillo, y tiene más de 20.000 reseñas en la web con una nota de 4,2 sobre 5.

Uno de los comentarios sobre Zap it!: "Desde que aparecieron las primeras raquetas anti mosquitos siempre he tenido una en casa y he de decir que de todas ellas esta es la mejor. Las he tenido que ir cambiando sobre todo por los botones que se atascaban al poco uso o por baja seguridad al ir la Red eléctrica sin cubrir. Con este modelo no hay ninguno de esos problemas, los botones se notan firmes como el primer día, vienen con malla de protección para evitar tocar sin querer la red que conduce la electricidad, te olvidas de pilas al ir a batería y con luz incorporada para no despertar a toda la casa en las cacerías nocturnas."

