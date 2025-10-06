El robot aspirador y friega suelos que todo hogar necesita hunde su precio por los Días Naranjas de PcComponentes

¿Te imaginas volver a casa y encontrar los suelos siempre impecables sin mover un dedo? Esa es justo la experiencia que ofrece el Xiaomi Robot Vacuum E5, un robot aspirador y friegasuelos diseñado para simplificar la limpieza diaria. Con su potencia de aspiración de 2.000 Pa, un depósito de agua para fregar y un diseño ultrafino que se mete bajo sofás y camas, este pequeño ayudante convierte la rutina de limpiar en algo que ya no tendrás por lo que preocuparte.

Lo interesante es que ahora mismo puedes conseguirlo un 35% más barato gracias a los Días Naranjas de PcComponentes, el evento de descuentos más esperado del año. Hasta el 12 de octubre, la tienda online ofrece rebajas de hasta el 60% en tecnología, gaming, informática y hogar, incluyendo ofertas flash de solo 24 horas que suelen agotarse en minutos. Y como los robots aspiradores son de esos productos que vuelan cada vez que salen en promoción, esta es una ocasión perfecta para hacerte con el tuyo.

Si tienes mascotas, pasas muchas horas fuera o simplemente quieres ahorrar tiempo en las tareas del hogar, el Xiaomi E5 es una opción muy completa: limpia en profundidad, friega suelos delicados, esquiva obstáculos y se controla desde el móvil o incluso con la voz. Todo por un precio que, en pocas ocasiones, baja tanto como ahora

Lo que más nos gusta del Xiaomi Robot Vacuum E5

Perfil ultrafino de 7 cm , ideal para limpiar bajo sofás y camas.

, ideal para limpiar bajo sofás y camas. Potencia de 2.000 Pa con tres niveles ajustables.

con tres niveles ajustables. Función de aspiración y fregado en un solo dispositivo.

en un solo dispositivo. Cepillo antienredos perfecto para casas con mascotas.

perfecto para casas con mascotas. Navegación inteligente con giroscopio y sensores múltiples.

con giroscopio y sensores múltiples. Autonomía de hasta 110 minutos con regreso automático a la base.

con regreso automático a la base. Control total desde la app Xiaomi Home o por voz con Alexa y Google Home.

Robot aspirador Xiaomi E5: limpieza sin esfuerzo en tu día a día

Xiaomi Robot Vacuum E5

El Xiaomi Robot Vacuum E5 es ligero, silencioso y práctico. Su diseño compacto (7 cm de altura y 2,3 kg de peso) le permite moverse con agilidad por toda la casa, incluso por debajo de los muebles donde la suciedad suele acumularse. Su motor ofrece una potencia de 2.000 Pa, suficiente para atrapar desde migas de pan hasta pelos de mascota, y se adapta a diferentes tipos de suelos: baldosas, madera, parquet o vinilo.

Una de sus mayores ventajas es la función 2 en 1. Mientras aspira, también friega gracias a su depósito de agua de 90 ml y una mopa lavable.

La navegación es otro de sus puntos fuertes. A través de un sistema de giroscopio y sensores, el Xiaomi E5 se mueve en patrones de zigzag, cubriendo cada rincón de forma ordenada y evitando choques o caídas. Además, puedes programar limpiezas, elegir la potencia o activar el modo fregado desde la app Xiaomi Home, incluso si estás fuera de casa. ¿Prefieres por voz? Con Alexa y Google Home basta un comando para que se ponga en marcha.

¿Para quién es este robot aspirador?

El Xiaomi Robot Vacuum E5 está pensado para cualquier persona que busque una solución práctica para mantener su hogar limpio cada día. Es perfecto para familias con mascotas, ya que su cepillo antienredos atrapa pelos sin complicaciones. También es ideal para personas con poco tiempo libre, que prefieren llegar a casa y disfrutar en lugar de pasar horas limpiando. Las que viajan mucho también pueden programarlo desde la app y asegurarse de que todo está impecable a su regreso. Y si tienes un piso de tamaño medio, su autonomía de hasta 110 minutos cubre la limpieza completa sin necesidad de recargar.

Preguntas frecuentes sobre el Xiaomi Robot Vacuum E5

Ya has visto que el Xiaomi Robot Vacuum E5 es uno de los robot aspiradores del mercado, pero a continuación resolveremos algunas preguntas frecuentes para disipar dudas.

¿Aspira y friega al mismo tiempo?

Sí, combina ambas funciones en una sola pasada, aunque puedes elegir solo aspirar o solo fregar.

¿Sirve para casas con mascotas?

Sí, incorpora un cepillo especial antienredos para recoger pelo de perros y gatos sin bloquearse.

¿Se puede usar en parquet o suelos delicados?

Sí, el fregado distribuye la humedad de manera uniforme y segura, perfecto para madera o suelos más sensibles.

¿Cómo se controla?

Puedes usar la app Xiaomi Home para programar y supervisar la limpieza o bien dar órdenes por voz con Alexa o Google Home.

Con la promoción especial de los Días Naranjas de PcComponentes, puedes conseguir este robot aspirador a un precio difícil de repetir gracias a su descuento del 35%. Las ofertas duran hasta el 12 de octubre, pero algunos productos desaparecen en cuestión de horas. Si no quieres quedarte sin el tuyo, lo mejor es aprovechar ahora y asegurarte una limpieza completa cada día.