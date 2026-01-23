Segundas rebajas de El Corte Inglés: lo último en moda de hombre y mujer con descuentos exclusivos

Las segundas rebajas han llegado al catálogo de moda de El Corte Inglés, activando precios aún más competitivos en centenares de prendas tanto para hombre como para mujer en un momento clave del calendario de compras. Esta fase de rebajas que añade descuentos adicionales de hasta un 20% sobre precios ya reducidos en marcas y firmas clave.

Con más de mil artículos en moda, zapatería y accesorios, esta segunda oleada se presenta como la ocasión perfecta para conseguir básicos de fondo de armario o prendas de tendencia a precios más ajustados para una renovación completa de estilo.

En nuestra sección De Compras, te presentamos una selección de algunas de las mejores prendas disponibles en estas segundas rebajas de El Corte Inglés, destacando su estilo, versatilidad y relación calidad-precio.

Moda mujer: prendas que transforman tu armario

La moda femenina en estas segundas rebajas de El Corte Inglés reúne piezas que combinan diseño, calidad y precio. Desde abrigos estructurados hasta pantalones con estilo, estas prendas permiten actualizar el fondo de armario sin renunciar al estilo.

Abrigo largo liso de mujer Woman El Corte Inglés

Un abrigo largo de corte elegante se convierte en la pieza estrella para crear siluetas estilizadas este invierno. Su tejido cálido y su diseño sobrio lo hacen perfecto tanto para días de oficina como para planes urbanos.

Características destacadas:

Corte elegante y sofisticado.

Tejido cálido.

Combina con jeans o vestidos.

Potencial de uso prolongado.

Blazer estampado Woman El Corte Inglés

Una blazer con estampado sutil que aporta personalidad a cualquier conjunto. Perfecta para elevar looks básicos o para usar con pantalones de vestir, ofrece un enfoque moderno sin perder sofisticación.

Características destacadas:

Estampado actual.

Corte estructurado.

Versátil con múltiples combinaciones.

Ligero y fácil de llevar.

Pantalón con pliegue Woman El Corte Inglés

Este pantalón combina una silueta elegante con un corte contemporáneo. Los pliegues y el bajo vuelto aportan dinamismo al look, y su paleta de colores lo hace fácil de coordinar con prendas sencillas o más elaboradas.

Características destacadas:

Silueta actual.

Acabado sofisticado.

Ideal para oficina o eventos.

Disponibilidad en varios tonos.

Pantalón ancho con bolsillos Ralph Lauren

Una pieza versátil con un corte fluido y elegante que puede funcionar tanto en looks diarios como más formales. Los bolsillos laterales aportan funcionalidad sin restar estilo.

Características destacadas:

Corte fluido cómodo.

Diseño elegante.

Perfecto con blusas o jerseys.

Marca reconocida.

Vestido con escote de gomas Green Coast

Un vestido con escote cómodo y caída ligera, ideal para transiciones de temporada. Su estilo versátil lo hace perfecto para planes de día con botas o con tacones para eventos nocturnos.

Características destacadas:

Caída favorecedora.

Escote cómodo.

Apto para múltiples ocasiones.

Fácil de combinar.

Moda hombre: descubre prendas con estilo y funcionalidad

Las segundas rebajas en moda masculina de El Corte Inglés ponen el foco en prendas que combinan confort, tendencia y versatilidad. Desde piezas casual hasta básicos imprescindibles.

Worker de algodón de hombre Emidio Tucci

Worker de algodón de hombre Emidio Tucci

Una camiseta de algodón de corte clásico, perfecta para el día a día con un toque pulido. Esta prenda combina comodidad y un estilo sobrio que funciona tanto con chinos como con jeans, convirtiéndose en uno de los básicos más versátiles de las rebajas. Su tejido transpirable y corte limpio la hacen ideal desde la mañana hasta la noche.

Características destacadas:

Algodón de calidad.

Corte clásico versátil.

Perfecta para capas o sola.

Fácil de combinar.

Parka larga Comfortech Dustin

Parka larga comfortech con capucha Dustin

Una pieza técnica para combatir fríos y lluvias sin renunciar al estilo urbano. Su capucha desmontable y tejido resistente al agua la convierten en una opción funcional para los días más impredecibles, perfecta con pantalones chinos o denim.

Características destacadas:

Tecnología Comfortech.

Ideal para clima variable.

Corte moderno.

Gran versatilidad.

Chino skinny stretch Easy Wear

Chino skinny stretch Easy Wear

El chino sigue siendo uno de los pilares del armario masculino. Este modelo con tejido elástico ofrece confort durante todo el día y una silueta estilizada que combina con sneakers o botas, ideal para looks casual o semiformal.

Características destacadas:

Tejido con elasticidad.

Silueta actual.

Múltiples colores disponibles.

Perfecto para transiciones de estación.

Sobrecamisa Ripstop Polo Ralph Lauren

Sobrecamisa Ripstop Polo Ralph Lauren

La sobrecamisa es una prenda clave para este invierno: más ligera que un abrigo y más estructurada que una camisa, perfecta para jornadas de entretiempo. El tejido Ripstop la hace resistente y práctica para looks urbanos o de fin de semana.

Características destacadas:

Tejido Ripstop resistente.

Estilo clásico atemporal.

Fácil de combinar.

Ideal para capas.

Jersey liso con cuello redondo Tommy Hilfiger

Jersey liso con cuello redondo Tommy Hilfiger

Un jersey liso de inspiración clásica que no pasa de moda. Perfecto como base de looks invernales o para añadir textura al conjunto, aporta elegancia casual y puede usarse en múltiples ocasiones.

Características destacadas:

Acabado suave y cálido.

Diseño minimalista.

Fácil de llevar con jean o pantalón de vestir.

Paleta de colores versátil.

Las segundas rebajas de El Corte Inglés son mucho más que un periodo de descuentos: son una oportunidad para invertir en prendas de calidad y estilo que seguirás usando temporada tras temporada. Con descuentos adicionales sobre precios ya reducidos y una selección amplia de marcas, es el momento de fichar básicos bien pensados y piezas con personalidad para ambos armarios.

