Sé el primero en reforzar tu seguridad y la de todos con la baliza conectada V16 ZTE E1 certificada por la DGT

Sé el primero en reforzar tu seguridad y la de todos en carretera con la baliza conectada V16 ZTE E1 certificada por la DGT

ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones y soluciones de conectividad, ha presentado en España su nueva baliza conectada V16, ZTE E1, que a partir del 1 de enero de 2026 reemplazará de forma definitiva a los tradicionales triángulos de emergencia, según lo marca la Dirección General de Tráfico (DGT). La compañía se convierte así en uno de los primeros fabricantes en ofrecer un dispositivo plenamente homologado y certificado en el país.

El dispositivo llega a España con SIM de Vodafone y servicio de datos gratuito hasta enero de 2040, y ya está disponible en El Corte Inglés y tiendas especializadas a 49,90€. Con motivo del lanzamiento, ZTE ofrece 20% de descuento en El Corte Inglés y un 50% para quienes compren un smartphone ZTE nubia entre el 24 y el 30 de octubre.

Baliza Conectada V16 ZTE E1

Baliza V16

La ZTE E1, certificada por el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) con el número 2025070683G1, se conecta a la plataforma DGT 3.0 mediante red NB-IoT, e incorpora eSIM y geolocalización GNSS de alta precisión, notificando automáticamente la ubicación exacta del vehículo en caso de accidente o avería. Con un diseño compacto (55×89×89 mm) y un peso de 180 gramos, ofrece visibilidad de 360° y una intensidad luminosa superior a 40 candelas, funcionando más de 30 minutos incluso bajo lluvia o viento gracias a su resistencia al agua IP54 y su fijación magnética segura.

Con la ZTE E1, la compañía refuerza su apuesta por una movilidad inteligente, segura y conectada, integrando la baliza en su ecosistema IoV (Internet of Vehicles) y marcando un antes y un después en la seguridad vial española.

Balizas V16 conectadas obligatorias para todos los conductores desde enero de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España deberán contar con una baliza V16 conectada y homologada, según la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante 2025 convivirá un periodo de transición, en el que los tradicionales triángulos de emergencia seguirán siendo válidos, aunque se recomienda ya el uso de las nuevas balizas para aumentar la seguridad vial. El incumplimiento de esta obligación podrá acarrear multas de hasta 200 euros.

Las balizas V16 conectadas ofrecen una mejora significativa frente a los triángulos tradicionales. Su principal ventaja es que permiten señalizar un accidente o avería sin salir del vehículo, reduciendo así el riesgo de atropello. Además, al estar conectadas a la plataforma DGT 3.0, informan automáticamente de la incidencia a otros conductores a través de paneles luminosos y sistemas de navegación, contribuyendo a una circulación más segura y eficiente.

