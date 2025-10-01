Los “Must” del senderismo que todo buen amante de la aventura necesita

Cuando se planifica una ruta al aire libre, más allá del destino o del nivel de exigencia, la clave está en el equipo que llevas. En los últimos años, la innovación y la demanda han impulsado productos de trekking más ligeros, resistentes e inteligentes, que permiten afrontar jornadas de montaña con mayor seguridad y confort. Con el auge del turismo activo y las escapadas por naturaleza, los artículos más cotizados se definen por su versatilidad, durabilidad y adaptabilidad a condiciones cambiantes.

Hoy destacan equipamientos que incorporan membranas impermeables ligeras, materiales reciclados, diseños modulares y accesorios técnicos (bastones plegables, mochilas con sistema de hidratación, calzado de altas prestaciones). La competencia entre marcas clásicas y emergentes ha elevado el nivel: no se trata solo de llevar “algo que funcione”, sino de contar con herramientas que optimicen cada paso, minimicen fatiga y anticipen imprevistos.

Todo esto es clave sobre todo para poder disfrutar en condiciones de todas las aventuras que te puedan esperar en cada sendero que recorras. Por ese mismo motivo, te presentamos a continuación una selección de los mejores productos de trekking del mercado.

Salomon Active Skin 8

Chaleco Salomon

Empieza tus aventuras de trail en distancias de maratón con un sistema de hidratación práctico y eficiente. Este chaleco incorpora dos nuevos bolsillos en el pecho que permiten acceder rápidamente a los bidones mientras corres. Incluye dos bidones blandos de 500 ml y, además, ofrece compatibilidad con una bolsa de hidratación de 1,5 litros, lo que asegura suficiente capacidad para mantenerte fresco y con energía en cada tramo del recorrido.

Su diseño SensiFit mejorado está confeccionado con tejidos suaves y transpirables que aportan mayor libertad de movimiento y comodidad gracias a la malla interior. Los ajustes sencillos mantienen el chaleco firme en su sitio sin comprometer la flexibilidad. Con múltiples bolsillos seguros y amplio espacio para tus accesorios, tendrás todo lo necesario al alcance de la mano, incluida la opción de acoplar el Custom Quiver para transportar bastones de manera práctica.

Black Diamond Pursuit Trekking Poles

Black Diamond Bastones

Estos bastones de trekking de Black Diamond incorporan tecnología FlickLock para ajustar longitud con rapidez, manteniéndose firmes durante la marcha. Son ultraligeros (aleación de aluminio) y cuentan con empuñaduras ergonómicas de goma con extensiones para terrenos inclinados.

Al usarlos, distribuyes el esfuerzo en ascensos y descensos, alivias rodillas y aportas estabilidad en terrenos irregulares. Su diseño robusto permite que soporten condiciones adversas, siendo un compañero fiable para rutas de varios días.

The North Face Quest Chaqueta

Chaqueta North Face

La chaqueta impermeable Quest de The North Face ofrece protección frente al viento y la lluvia en salida de pocos kilos. Su membrana impermeable y costuras selladas la convierten en una buena capa exterior para rutas con posibles precipitaciones.

Además, su diseño es compacto: cabe plegada en la mochila sin ocupar mucho espacio. Para casos puntuales de climatología variable, funciona como capa de garantía para mantenerse seco sin añadir peso excesivo.

Adidas Terrex Anylander Mid Top Rain.RDY

Adidas Terrex

Las adidas Terrex Anylander Mid Rain.RDY son unas botas de senderismo de caña media, ligeras e impermeables, diseñadas para proteger de la lluvia y ofrecer soporte en terrenos irregulares. Incorporan tecnología RAIN.RDY, refuerzo en la puntera y caña que aporta estabilidad sin sacrificar comodidad.

Su mediasuela de EVA asegura buena amortiguación y la suela Traxion ofrece agarre fiable en superficies húmedas. Con un diseño práctico y materiales reciclados en parte de su fabricación, son una opción versátil y sostenible para caminatas largas en condiciones cambiantes.

Adidas Terrex Utilitas Pantalón

Adidas terrex pantalón

Este pantalón desmontable combina la funcionalidad de un pantalón largo con la adaptabilidad de convertir piernas en short. Ideal para rutas donde el clima cambia o etapas con calor.

Hecho con materiales técnicos, es resistente al desgaste del bosque y rutas con vegetación. Su versatilidad lo posiciona como una prenda cómoda y adaptable para senderistas que desean ligereza sin sacrificar capacidad.

Salewa Litetrek II Tiend­a

Salewa Litetrek

Este modelo es una tienda ligera de trekking de Salewa para dos personas. Ofrece buen espacio interior, ventilación adecuada y estructura de viento moderado. Perfecta para escapadas de fin de semana.

Su peso contenido y facilidad de montaje la hacen útil en rutas donde no se puede cargar equipo pesado. Como refugio básico, sirve en entornos moderados como respaldo para acampada en rutas planificadas.

AuRiver Kit de Supervivencia

Kit de supervivencia

Este kit de supervivencia profesional reúne todo lo necesario para afrontar emergencias al aire libre: desde herramientas multifuncionales como hacha, pala, sierra o alicates, hasta accesorios básicos como brújula, silbato, arrancador de fuego, cuerda y linterna táctica. Fabricado con materiales duraderos y de alta calidad, está pensado para resistir un uso intensivo y ofrecer seguridad en actividades de montaña, camping o expediciones en la naturaleza.

Todo el equipo viene organizado en una mochila táctica de poliéster resistente al agua y a los arañazos, con cremalleras reforzadas para mayor durabilidad. Su diseño portátil, con un peso de apenas 1,5 kg, lo convierte en una opción práctica para excursiones y un regalo perfecto para quienes disfrutan de la aventura, el senderismo o la caza, combinando utilidad, resistencia y comodidad.

Juego de Calcetines Danish Endurance

Calcetines

Además de calzado, también es necesario proteger los pies de forma directa por eso mismo, estos calcetines de lana merino están diseñados para ofrecer calor, comodidad y durabilidad en climas fríos. Su tejido combina la regulación térmica natural de la lana con materiales resistentes que evitan el sobrecalentamiento y prolongan su vida útil. El acolchado grueso ayuda a prevenir ampollas, reduce la fatiga y aporta soporte al arco del pie, mientras que las propiedades antibacterianas de la merino mantienen los pies frescos y libres de olores.

Son la elección ideal para actividades al aire libre en invierno como senderismo, trekking o trabajo en exteriores, proporcionando aislamiento y confort en cada paso. Fabricados con una mezcla de materiales premium —38 % lana merino, 30 % poliamida, 30 % acrílico y 2 % elastano—, destacan por su calidad y acabado responsable. Lo que los convierte en una opción práctica y fiable para el día a día en condiciones exigentes.

Ponchos de lluvia de emergencia Coacom

Ponchos para lluvia

Este set de dos ponchos de emergencia de 100 x 130 cm está diseñado para protegerte de la lluvia, el frío y el viento en condiciones adversas. Fabricados en material PE avanzado, ofrecen aislamiento térmico, resistencia al desgaste y durabilidad, garantizando seguridad y confort en situaciones extremas. Su color naranja brillante no solo aporta visibilidad en entornos naturales, sino que también puede servir como señal de auxilio en caso de emergencia.

Gracias a su diseño plegable y ligero, estos ponchos ocupan muy poco espacio y se pueden guardar fácilmente en una mochila o kit de supervivencia, dejando sitio para otros equipos esenciales. Con capucha integrada y gran versatilidad, resultan indispensables para senderistas, escaladores, campistas o viajeros que buscan una protección eficaz contra la lluvia, la nieve o el viento durante sus aventuras al aire libre.

Mochila de Senderismo Igolumon

Mochila Igolumon

Esta mochila de trekking de 60 litros está fabricada en nailon resistente a desgarros y arañazos, con refuerzos en los puntos de mayor tensión y cremalleras metálicas SBS de alta calidad, lo que garantiza una gran durabilidad. Incorpora además una funda impermeable con detalles reflectantes para mayor seguridad en condiciones de lluvia o poca luz. Con un diseño ergonómico, distribuye bien el peso y resulta cómoda incluso en salidas largas o con carga pesada.

Ofrece múltiples compartimentos y bolsillos pensados para la organización: desde espacio para ropa húmeda y calzado hasta bolsillos laterales, superiores y en la cintura para llevar a mano lo esencial. Sus correas ajustables en hombros, pecho y cintura permiten personalizar el ajuste, mientras que el sistema de suspensión con hebillas, enganches y correas de compresión facilita transportar sacos de dormir, bastones o accesorios de camping. Una mochila robusta, versátil y práctica, ideal para senderismo, escalada, viajes o actividades al aire libre en general.

A pesar de todo el equipamiento necesario, sabemos que hay otros factores importantes a tener en cuenta a la hora de hacer senderismo. Debido a eso, te contamos algunos consejos que podrían ayudarte a disfrutar de una aventura salvaje pero segura con la naturaleza.

Planifica la ruta con antelación. Infórmate sobre la dificultad, el desnivel, el clima y la duración aproximada. Descarga un mapa o guarda la ruta en tu móvil/GPS, pero no confíes únicamente en la batería del dispositivo. Elige el equipo adecuado. Un buen calzado de montaña (impermeable y con suela antideslizante) es fundamental. Acompáñalo de ropa técnica por capas, bastones de trekking si hay desnivel, y mochila ligera con lo esencial. Mantente hidratado y bien alimentado. Lleva suficiente agua (o un sistema de hidratación como camelbak) y snacks energéticos fáciles de consumir, como frutos secos o barritas. Respeta tu ritmo. No intentes ir demasiado rápido. Descansa cuando lo necesites y escucha a tu cuerpo para evitar lesiones o agotamiento. Prepara un kit básico de emergencia. Incluye botiquín, frontal o linterna, silbato, poncho impermeable, manta térmica y cargador portátil para el móvil. Cuida la naturaleza. Respeta la flora y fauna, lleva siempre tu basura de vuelta y utiliza los senderos señalizados para evitar dañar el entorno. Informa de tu salida. Avisa a alguien de confianza sobre tu ruta y horario previsto de regreso, especialmente si vas solo o a zonas poco transitadas.

Después de todo esto ya solo te queda lanzarte hacia el maravilloso mundo que te ofrece cada sendero y dejarte llevar por la increíble sensación de convertirte en uno solo junto con la naturaleza que te rodea.