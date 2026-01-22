Esta Smart TV de 75" de Samsung convierte todo el contenido a 4K y tiene un descuentazo de 350 €

¿Por qué elegir esta televisión?

El procesador Q4 Lite usa IA para hacer que todo se vea a 4K, incluso series y películas antiguas.

La imagen muestra una calidad de color inigualable.

Incluye más de 500 canales gratuitos para todos los gustos, desde música hasta cine.

Viene con modos de juego y cine para satisfacer a los más exigentes.

Smart TV Samsung QLED 75"

La clave por la que destaca la Smart TV Samsung QLED 75" no es su tamaño, ni su soberbia calidad de imagen, es su inteligencia. El procesador que tiene analiza cada fotograma para subir su resolución a la máxima posible, sin importar lo antiguo que sea el contenido, detallando además sus brillos, contrastes y tonos oscuros para dar más vida a cada escena. Todo luce mucho mejor en ella, en una pantalla de 189 centímetros que te absorbe de lleno en todo lo que ves, junto con un sistema de sonido Q-Symphony que se sincroniza con barras de sonido para ofrecer una experiencia mucho más envolvente. Por supuesto, no se queda atrás ni en apps de streaming, ni en contenidos ni en modos para jugones y cinéfilos, aunque su otra gran baza es que trae de serie 500 canales totalmente gratuitos. Vais a tener contenido de sobra en casa.

Por su tamaño, sin duda es una televisión pensada para salones o habitaciones grandes. Si sois de reuniros a ver películas en familia, es una compra más que recomendada.

¿Qué opinan quienes la tienen?

Que la calidad de imagen es excepcional para el precio que tiene. Esa es la opinión general que tienen los usuarios de esta smart TV, como puedes ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación:

"Es una tele super completa, con una calidad de imagen genial, con un colorido estupendo, que da una profundidad excelente. Tiene un sonido envolvente genial."

"La calidad de vision es excelente, el precio fue super bueno y al día siguiente ya estaba disponible para retirar. Excelente.”

"Esta televisión se ve realmente espectacular, con colores muy vivos y una imagen súper nítida en 4K."

