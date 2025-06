Las mejores smart TV del 2025: LG, Samsung o Xiaomi ¿cuál comprar?

¿Quién no ha soñado alguna vez con llegar a casa después de un día agotador y perderse en su serie favorita con la mejor calidad de imagen? Pero para ello, es importante contar con una buena smart TV: te olvidas de cables, de dispositivos externos y tienes todo lo que quieres —Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ y mucho más— a solo un clic. Y no solo hablamos de entretenimiento: una smart TV también te ofrece música, videollamadas, navegación web e incluso ejercicios de fitness guiados. Si tu tele antigua ya no da más de sí o te peleas con ese mando a distancia que parece tener vida propia, ha llegado el momento de actualizarte y disfrutar como mereces.

Ahora bien, si quieres acertar, hay algunos aspectos que conviene mirar antes de lanzarte a por una. El tipo de panel (OLED, QLED o LED), la resolución (Full HD, 4K o incluso 8K), el sistema operativo y la conectividad son detalles que cambian por completo la experiencia. Y claro, no todas las marcas rinden igual: después de analizar y probar distintos modelos, te traemos solo opciones de fabricantes que destacan de verdad como Samsung, LG, Sony, Philips o Xiaomi, cada uno con puntos fuertes en calidad de imagen, fluidez y funciones inteligentes. Aquí tienes nuestra selección de smart TV que, de verdad, merecen la pena.

Smart TB LG 55NANO81T6A de 55 pulgadas

Arrancamos nuestra comparativa con una smart TV diseñada para quienes buscan una calidad de imagen superior y funciones inteligentes actualizadas. Gracias a la tecnología NanoCell, ofrece colores más puros y precisos, perfectos para disfrutar de cine en casa con la máxima fidelidad visual. Su procesador α5 Gen7 optimiza imagen y sonido mediante inteligencia artificial, mientras que el sistema operativo webOS 24 (actualizable durante 4 años) facilita el acceso a plataformas como Apple Home Kit, AirPlay, Google Assistant, Alexa o Chromecast.

Características destacadas:

Tamaño y resolución: 55 pulgadas, 4K UHD con tecnología NanoCell.

55 pulgadas, 4K UHD con tecnología NanoCell. Procesador: α5 Gen7 con inteligencia artificial.

α5 Gen7 con inteligencia artificial. Sistema operativo: Smart TV webOS 24 con actualizaciones durante 4 años.

Smart TV webOS 24 con actualizaciones durante 4 años. Compatibilidad: Apple Home Kit, AirPlay, Google Assistant, Alexa, Chromecast.

Apple Home Kit, AirPlay, Google Assistant, Alexa, Chromecast. Funciones adicionales: HDR10 Pro, Dolby Digital Plus, Cloud Gaming, Modo Filmmaker, alertas deportivas.

Comprar en Amazon

Smart TV TOSHIBA 4K UHD de 43"

Este otro modelo de Toshiba cuenta con una pantalla de 43 pulgadas con calidad 4K. Gracias a su diseño sin marcos, ofrece una experiencia de visión más inmersiva, perfecta para disfrutar de contenidos en plataformas como Netflix, Prime Video o Disney+. Además, cuenta con HDR10 para una mejor calidad de imagen, sonido mejorado con Dolby Audio, y compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant.

Características destacadas:

Tamaño y resolución: 43 pulgadas, 4K UHD.

43 pulgadas, 4K UHD. Imagen y sonido: HDR10, Dolby Audio.

HDR10, Dolby Audio. Diseño: sin marcos, soporte VESA para montaje en pared.

sin marcos, soporte VESA para montaje en pared. Smart TV: acceso a Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar+ y más.

acceso a Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar+ y más. Compatibilidad: control por voz con Alexa y Google Assistant.

Comprar en Amazon

TV QLED 65" - Samsung TQ65Q64DAUXXC

Este es un televisor QLED de 65 pulgadas pensado para quienes buscan una experiencia premium en imagen y Smart TV. Gracias a su tecnología Quantum Dot, reproduce más de mil millones de colores con un volumen del color del 100%, un realismo impresionante en cualquier contenido. Además, cuenta con procesador Quantum Lite 4K, funciones avanzadas como Samsung TV Plus con 100 canales gratuitos, acceso a videojuegos en la nube y compatibilidad total con SmartThings para convertir tu televisor en el centro de control de tu hogar.

Características destacadas:

Tamaño y tecnología: 65 pulgadas, QLED 4K, Quantum Dot.

65 pulgadas, QLED 4K, Quantum Dot. Procesador y Smart TV: Quantum Lite 4K, Samsung TV Plus, Gaming Hub, SmartThings.

Quantum Lite 4K, Samsung TV Plus, Gaming Hub, SmartThings. Colores: 100% volumen de color, certificado PANTONE.

100% volumen de color, certificado PANTONE. Sonido: Q-Symphony para una experiencia de audio envolvente.

Q-Symphony para una experiencia de audio envolvente. Diseño: Titan Gray elegante, sin marco.

Comprar en MediaMarkt

Xiaomi TV A Pro 2025 43"

El Xiaomi TV A Pro 2025 de 43 pulgadas cuenta con un diseño elegante sin marco y una pantalla QLED 4K y tecnología Dolby Vision, que ofrece colores vivos, brillo potenciado y contrastes profundos. Con Google TV como sistema operativo, disfrutarás de un acceso sencillo y organizado a miles de aplicaciones y recomendaciones personalizadas. Además, su integración con Xiaomi Home y asistentes de voz como Google Assistant te permite controlar tu hogar inteligente directamente desde el televisor.

Características destacadas:

Tamaño y tecnología: 43 pulgadas, QLED 4K, Dolby Vision.

Sistema operativo: Google TV con recomendaciones personalizadas.

Diseño: Sin marcos para una experiencia más inmersiva.

Conectividad: Asistente de voz, Chromecast, Bluetooth, Wi-Fi.

Colores: Amplia gama cromática DCI-P3 para máxima fidelidad.

Comprar en Amazon

TV OLED Sony BRAVIA XR-55A84L

El Sony BRAVIA XR-55A84L ofrece una experiencia visual que lleva el cine directamente a tu salón, con un panel OLED de última generación con la tecnología XR OLED Contrast Pro para lograr colores intensos, negros profundos y un nivel de detalle que destaca hasta en las escenas más oscuras. Gracias a su Cognitive Processor XR, las imágenes se ajustan de manera natural al enfoque humano, haciendo que cada contenido se vea increíblemente real.

Características destacadas:

Pantalla: OLED 4K HDR de 55 pulgadas con XR OLED Contrast Pro.

OLED 4K HDR de 55 pulgadas con XR OLED Contrast Pro. Procesador: Cognitive Processor XR para imágenes realistas.

Cognitive Processor XR para imágenes realistas. Sonido: Acoustic Surface Audio+ y Acoustic Center Sync.

Acoustic Surface Audio+ y Acoustic Center Sync. Gaming: Modo específico para juegos, HDMI 2.1, 4K/120 fps, perfecto para PS5.

Comprar en El Corte Inglés

Philips Ambilight de 55 pulgadas

El Philips Ambilight 55OLED819 no es solo un televisor, es una auténtica experiencia visual envolvente. Gracias a su innovadora tecnología Ambilight, la acción traspasa la pantalla proyectando luz ambiental que amplía la sensación de inmersión. Su panel OLED 4K UHD ofrece una calidad de imagen espectacular, con negros profundos, colores vivos y detalles impactantes, optimizados por el potente Motor P5 con inteligencia artificial que ajusta imagen y movimiento en tiempo real.

Características destacadas:

Pantalla: OLED 4K UHD de 55 pulgadas con tecnología Ambilight.

OLED 4K UHD de 55 pulgadas con tecnología Ambilight. Procesador: Motor P5 con inteligencia artificial para optimizar la imagen.

Motor P5 con inteligencia artificial para optimizar la imagen. Sonido: Dolby Atmos y sistema inalámbrico DTS Play-Fi.

Dolby Atmos y sistema inalámbrico DTS Play-Fi. Gaming: 120 Hz, baja latencia, VRR, FreeSync, G-Sync.

120 Hz, baja latencia, VRR, FreeSync, G-Sync. Smart TV: Google TV con control por voz y compatibilidad con formatos HDR.

Comprar en El Corte Inglés

TV QLED 75" - Samsung

Esta Smart TV cuenta con una pantalla Quantum Dot y tecnología Quantum HDR10+, disfrutarás de colores vibrantes y contraste impresionante. Su diseño delgado se integra en cualquier espacio, mientras que el potente procesador Quantum 4K Lite y el sonido envolvente Object Tracking Sound+ te sumergen en una experiencia visual y auditiva inigualable. Además, este televisor ofrece una amplia gama de opciones para disfrutar de tus contenidos favoritos de una manera completamente nueva y emocionante.

Características destacadas:

Pantalla: QLED UHD 4K de 75 pulgadas con Micro Dimming para un mayor detalle en escenas oscuras.

QLED UHD 4K de 75 pulgadas con Micro Dimming para un mayor detalle en escenas oscuras. Sonido: sistema de 2.0 canales, 20W RMS, con tecnología Q-Symphony y sonido adaptativo.

sistema de 2.0 canales, 20W RMS, con tecnología Q-Symphony y sonido adaptativo. Conectividad: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, puerto Ethernet y navegador web integrado.

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, puerto Ethernet y navegador web integrado. Smart TV: compatible con Google Assistant, Bixby y calibración inteligente Smart Calibration.

Comprar en MediaMarkt

TV LED 55" Sony BRAVIA KD-55X85L

Da un salto hacia el futuro del entretenimiento con el Sony BRAVIA KD-55X85L de 55 pulgadas. Con tecnología Full Array LED y el potente 4K HDR Processor X1™, este televisor ofrece una experiencia visual que desafía los límites de la imaginación. Desde la nitidez y el contraste realista hasta la reproducción de colores vibrantes que dan vida a cada escena, cada detalle se muestra con una claridad asombrosa gracias al 4K X-Reality™ PRO, que incluso mejora el contenido en 2K y HD.

Características destacadas:

Pantalla: Full Array LED 4K HDR de 55 pulgadas con procesador X1, Triluminos Pro y tecnología X-Motion Clarity.

Full Array LED 4K HDR de 55 pulgadas con procesador X1, Triluminos Pro y tecnología X-Motion Clarity. Sonido: Altavoces X-Balanced con Dolby Atmos para un audio más envolvente y preciso.

Altavoces X-Balanced con Dolby Atmos para un audio más envolvente y preciso. Smart TV: Sistema Google TV con acceso a más de 700.000 películas y compatibilidad con BRAVIA Core y BRAVIA CAM.

Sistema Google TV con acceso a más de 700.000 películas y compatibilidad con BRAVIA Core y BRAVIA CAM. Funciones gaming: Menú específico para videojuegos, hasta 4K/120 fps, reducción del desenfoque de movimiento y ecualizador de negros.

Comprar en El Corte Inglés

Smart TV Nilait Prisma NI-55UB7001S 55"

La Nilait Prisma NI-55UB7001S está pensada para transformar tu salón en un auténtico centro de entretenimiento. Con su resolución UHD 4K y compatibilidad con Dolby Vision, HDR10 y HLG, cada imagen cobra vida con un nivel de detalle impresionante, negros más profundos y colores vibrantes. Su tecnología de sonido Dolby Atmos y DTS Virtual X crea una atmósfera envolvente que te mete de lleno en tus películas y series favoritas. Además, gracias a Android TV 11, el acceso a tus contenidos es más rápido e intuitivo.

Características destacadas:

Pantalla: LED UHD 4K de 55 pulgadas con HDR10, HLG y Dolby Vision.

LED UHD 4K de 55 pulgadas con HDR10, HLG y Dolby Vision. Sonido: Dolby Atmos y DTS Virtual X para un audio envolvente en 3D.

Dolby Atmos y DTS Virtual X para un audio envolvente en 3D. Smart TV: Android TV 11 con Chromecast integrado y control por voz.

Android TV 11 con Chromecast integrado y control por voz. Gaming: Modo de baja latencia (ALLM) para una respuesta ultrarrápida en videojuegos.

Modo de baja latencia (ALLM) para una respuesta ultrarrápida en videojuegos. Diseño: Imagen precisa, colores realistas y una experiencia de cine en casa.

Comprar en PcComponentes

LG 65QNED80T6A 65", 4K QNED

Para terminar, te recomendamos esta Smart TV de LG. Incorpora tecnología QNED con LED perimetral de 6 bloques, consigue colores vivos y brillantes, mientras que el procesador a5 Gen7 ajusta automáticamente imagen y sonido con inteligencia artificial para ofrecer siempre el mejor resultado. Disfrutarás de una experiencia cinematográfica gracias al HDR10 Pro y Dolby Digital Plus, y navegarás con fluidez por las funciones de Smart TV gracias a WebOS 24.

Características destacadas:

Pantalla: 65 pulgadas QNED 4K con HDR10 Pro y LED perimetral de 6 bloques.

65 pulgadas QNED 4K con HDR10 Pro y LED perimetral de 6 bloques. Sonido: Dolby Digital Plus para un audio más envolvente y preciso.

Dolby Digital Plus para un audio más envolvente y preciso. Smart TV: WebOS 24 actualizado, compatible con Alexa, Google, AirPlay y Matter.

WebOS 24 actualizado, compatible con Alexa, Google, AirPlay y Matter. Procesador: a5 Gen7 con Inteligencia Artificial para optimizar imagen y sonido.

a5 Gen7 con Inteligencia Artificial para optimizar imagen y sonido. Funciones extra: Cloud Gaming, modo Filmmaker y eficiencia energética mejorada.

Comprar en Amazon

Cómo elegir un buen Smart TV

Al elegir un Smart TV de calidad es esencial considerar una serie de factores para asegurarte de que se ajuste a tus necesidades y estilo de vida. En primer lugar, evalúa el tamaño de la pantalla en relación con el espacio disponible en tu hogar y la distancia desde la que verás la televisión. Un tamaño de pantalla más grande puede proporcionar una experiencia cinematográfica más inmersiva, pero tiene que adaptarse a tu sala de estar o habitación. Además, presta atención a la resolución de la pantalla. Opta por modelos con al menos resolución 4K para disfrutar de imágenes nítidas y detalladas, sobre todo si planeas ver contenido en alta definición o jugar a videojuegos.

Otro aspecto a investigar sobre las smart TV son las características inteligentes del televisor. Busca modelos que ofrezcan un sistema operativo intuitivo y fácil de navegar, como webOS o Android TV, que te permitan acceder sin esfuerzo a tus aplicaciones de streaming favoritas, juegos y otros contenidos en línea. Además, considera la compatibilidad con asistentes de voz como Alexa o Google Assistant, lo que te brindará mayor comodidad al controlar tu televisor y otros dispositivos domésticos inteligentes con simples comandos de voz. También es importante verificar la conectividad del televisor, que tenga suficientes puertos HDMI y USB para conectar tus dispositivos externos, como consolas de juegos, reproductores de Blu-ray o dispositivos de almacenamiento.

Preguntas frecuentes a la hora de comprar un Smart TV

Antes de comprar una televisión inteligente te respondemos a algunas de las preguntas más habituales.

¿Qué es lo más importante en un Smart TV?

Lo más importante en un Smart TV depende de las necesidades y preferencias del usuario. Algunas características importantes son: la calidad de imagen, el tamaño de pantalla, la compatibilidad con diferentes aplicaciones y servicios de streaming, la facilidad de uso del sistema operativo, la conectividad a internet y la disponibilidad de puertos HDMI y USB. Es importante considerar también la calidad del sonido y la posibilidad de conectividad con otros dispositivos.

¿Qué ventajas tiene un Smart TV?

Una de las principales ventajas es la capacidad de conectarse a internet y acceder a una amplia variedad de aplicaciones y servicios de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. Los Smart TVs también suelen tener puertos HDMI y USB para conectar otros dispositivos, como videojuegos o reproductores de Blu-ray. Además, algunos modelos ofrecen funciones de control por voz, lo que facilita la navegación y la búsqueda de contenido.

¿Cuánto tiempo de vida tiene un Smart TV?

El tiempo de vida de un Smart TV depende de varios factores, como la marca y el modelo, el uso y el mantenimiento. En general, se espera que un Smart TV dure entre cinco y diez años. Sin embargo, esto puede variar significativamente. Es importante tener en cuenta que los televisores más antiguos pueden no ser compatibles con las últimas aplicaciones y servicios de streaming, lo que puede limitar su utilidad.

¿Qué marca de Smart TV es mejor?

La elección de la marca de Smart TV depende de las necesidades y preferencias del usuario. Algunas marcas populares son Samsung, LG, Sony. Samsung es conocida por sus televisores de alta calidad y su amplia variedad de opciones de tamaño y precio. LG es conocida por sus televisores OLED, que ofrecen una calidad de imagen excepcional. Sony es conocida por su tecnología de procesamiento de imagen avanzada y sus televisores de alta gama.