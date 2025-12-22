Olvídate de gastarte cientos de euros en un móvil nuevo: este POCO cumple con una cámara top, IA y más

Nunca ha habido una oferta tecnológica tan amplia como ahora. Esa competencia de marcas solo puede significar una cosa, y es que es posible comprar smartphones o cualquier otro dispositivo electrónico a un precio más bajo que hace años. Aumenta la tecnología, la Inteligencia Artificial se cuela en nuestras vidas y las opciones para tener un buen móvil a mejor precio.

Un buen ejemplo es el smartphone POCO X7 5G, rebajado un 30% en las ofertas de Navidad de PcComponentes. Y no solo eso, sino que acaba de alcanzar su precio mínimo histórico con este descuento de 90€. Si estás pensando estrenar móvil o regalarlo estas fiestas, ¡aprovéchalo!

Lo más destacado de este smartphone POCO

Pantalla curva que se adapta mucho mejor a la mano.

Cámara Sony de 50 MP pensada para hacer fotos nítidas.

Rendimiento muy fluido incluso en multitarea que no se calienta ni se ralentiza.

Batería de gran capacidad de 5110 mAh que dura todo el día.

Así es el POCO X7 5G

POCO X7 5G

El POCO X7 5G es uno de esos smartphones que entran por los ojos. Uno de sus puntos fuertes es el diseño 3D de doble curvatura que hace que el móvil resulte más cómodo tanto al escribir como al ver vídeos o jugar. Además, la pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas acompaña con una resolución 1,5 K.

Y en su interior, el procesador Dimensity 7300-Ultra fabricado en 4 nm. En la práctica, es un móvil potente, que responde rápido y que además mantiene un rendimiento muy estable en todo tipo de tareas. Con una supercámara principal de 50 MP y las ventajas de la IA.

La buena noticia es que no hace falta que te gastes un dineral si quieres sorprender a los tuyos estas fiestas. Igual que hemos fichado este smartphone top ventas rebajado, hay muchas más ideas de regalo para todos los gustos.

PcComponentes ha rebajado ordenadores, móviles, gaming, hogar y muchos más dispositivos con ofertas de hasta el 40% solo hasta el 25 de diciembre. Además, con ideas de regalo por menos de 30€, 60€ y 100€, ¡perfecto para todos los bolsillos!

Comprar en PcComponentes por ( 299,99 ) 209€

No vas a encontrar un smartphone de gama media con mejores prestaciones y a un precio tan bajo. Así que si lo quieres, aprovecha que está rebajado solo por tiempo limitado, ¡tic tac!