Este es el smartwatch que combina estilo, salud y deporte en tu muñeca por menos de 75€

Con el smartwatch Nothing CMF Watch 3 Pro, llevar un control completo de tu salud, tus entrenamientos y tu día a día es más fácil y cómodo que nunca. Este reloj destaca por su diseño cuidado y su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas, que ofrece nitidez y colores vivos en cualquier condición de luz, gracias al ajuste automático de brillo. No importa si estás a pleno sol o en una habitación con luz tenue, la pantalla se ve perfectamente.

Su cuerpo de aleación de aluminio, ligero y resistente, junto con correas de silicona o cuero según el modelo, ofrecen un equilibrio perfecto entre confort y estilo. Y si te apetece cambiar de look, los biseles intercambiables te permiten adaptar el reloj a cada ocasión. Lo mejor es que ahora tú también podrás disfrutar de sus prestaciones con descuento del 27% en Amazon.

Lo mejor de este producto

Pantalla AMOLED de gran nitidez : imágenes claras y colores intensos en cualquier iluminación.

: imágenes claras y colores intensos en cualquier iluminación. Más de 100 esferas de reloj y widgets personalizables : adapta tu Watch Pro 2 a tu estilo y necesidades, desde control de salud hasta gestión de música o agenda.

: adapta tu Watch Pro 2 a tu estilo y necesidades, desde control de salud hasta gestión de música o agenda. Algoritmo inteligente de movimiento y 120 modos deportivos : seguimiento preciso de entrenamientos, con ejercicios de calentamiento animados y reconocimiento automático de las 5 actividades más habituales.

: seguimiento preciso de entrenamientos, con ejercicios de calentamiento animados y reconocimiento automático de las 5 actividades más habituales. Monitorización completa de la salud : frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, sueño, estrés y ciclo menstrual, todo integrado en la app CMF Watch.

: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, sueño, estrés y ciclo menstrual, todo integrado en la app CMF Watch. Llamadas por Bluetooth con reducción de ruido por IA: responde o realiza llamadas directamente desde la muñeca, con claridad incluso en entornos ruidosos.

Comprar en Amazon por 72,19€

¿Por qué elegir el Watch 3 Pro?

Smartwatch Nothing CMF Watch 3 Pro

A diferencia de otros relojes que solo registran datos básicos, el Watch 3 Pro hace que todo sea más cómodo y práctico. Puedes desplazarte por sus menús y funciones con facilidad y, con un simple movimiento de muñeca, cambiar de canción, consultar notificaciones o abrir tus apps favoritas. Además, su GPS multisistema con cinco satélites sigue tus rutas con total precisión, y la batería dura hasta 11 días en uso normal o casi 46 días en modo ahorro.

Lo que más convence

Usuarios destacan lo cómodo que resulta llevarlo todo el día y lo fácil que es personalizar esferas y widgets. La integración con Apple Health, Google Health Connect y Strava asegura que toda la información relevante esté en un solo lugar, lista para analizar tu progreso y mejorar tus resultados.

El Nothing CMF Watch 3 Pro está disponible en varios colores y materiales, con envío rápido y descuento del 27% en Amazon.

Comprar en Amazon por 72,19€

Gestiona tu salud, tus entrenamientos y tu día a día sin renunciar al estilo, con un smartwatch pensado para acompañarte en todo momento.