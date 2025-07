Los mejores smartwatches del 2025

¿Te ha pasado que estás en plena reunión, suena el móvil, y no puedes mirarlo sin parecer que te distraes? O sales a correr y acabas llevando el teléfono, las llaves, los auriculares… y no tienes donde meterlo todo. Aquí es donde entran en juego los smartwatches: discretos, prácticos y capaces de avisarte de todo sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Ya sea para controlar tu actividad física, llevar el ritmo del día a día o contestar notificaciones al vuelo, los relojes inteligentes se han convertido en ese gadget que muchos no sabían que necesitaban hasta que lo prueban.

A la hora de elegir entre los mejores smartwatches, hay detalles que marcan la diferencia: la duración de la batería, la fluidez de la pantalla, si puedes responder mensajes o contestar llamadas, la compatibilidad con tu móvil o lo precisas que son las mediciones de salud. En esta selección hemos analizado modelos de marcas conocidas como Apple, Samsung, Huawei o Garmin, y no nos hemos guiado solo por el nombre: los hemos probado, comparado y seleccionado por sus características más destacadas, para que encuentres el que mejor encaje con lo que necesitas. ¿Buscas un reloj deportivo, uno más elegante o algo equilibrado?

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10

El Apple Watch Series 10 GPS lleva la experiencia Apple un paso más allá con un diseño más fino, una pantalla Retina hasta un 30 % más grande y funciones de salud y deporte aún más detalladas.

Este modelo destaca por integrar herramientas clave como la app ECG, la nueva prestación Carga de Ejercicio para controlar la intensidad de tus entrenos o el análisis avanzado del sueño y constantes vitales, todo en un dispositivo resistente al agua, al polvo y a los golpes.

Características destacadas:

Pantalla: retina siempre activa, más grande y más delgada.

retina siempre activa, más grande y más delgada. Salud: app ECG, datos del sueño, frecuencia respiratoria y cardíaca.

app ECG, datos del sueño, frecuencia respiratoria y cardíaca. Deporte: anillos de Actividad, control de carga de ejercicio y Apple Fitness+ 3 meses incluidos.

anillos de Actividad, control de carga de ejercicio y Apple Fitness+ 3 meses incluidos. Seguridad: detección de caídas, accidentes y función Emergencia SOS.

detección de caídas, accidentes y función Emergencia SOS. Batería: carga rápida con el 80 % en solo 30 minutos.

Comprar en Amazon

Xiaomi Redmi Watch

Xiaomi Redmi Watch

El Xiaomi Redmi Watch destaca por su pantalla LCD de 2 pulgadas que ofrece un área de visualización amplia y nítida, ideal para consultar tus estadísticas de salud o leer notificaciones sin esfuerzo.

Este smartwatch está pensado para quienes buscan un equilibrio entre diseño funcional y prestaciones útiles en el día a día. Integra GPS, medición de SpO2, análisis del sueño y seguimiento de la frecuencia cardiaca, además de llamadas Bluetooth con cancelación de ruido para comunicarte sin interrupciones.

Características destacadas:

Pantalla: LCD de 2” con resolución 320 x 385 px y gran relación pantalla-cuerpo.

LCD de 2” con resolución 320 x 385 px y gran relación pantalla-cuerpo. Autonomía: hasta 18 horas de uso en modo estándar.

hasta 18 horas de uso en modo estándar. Salud y deporte: monitor de frecuencia cardiaca, SpO2, sueño y modos deportivos.

monitor de frecuencia cardiaca, SpO2, sueño y modos deportivos. Llamadas: Bluetooth con cancelación de ruido de doble micrófono.

Comprar en Amazon

Samsung Galaxy Watch 5Pro

Samsung Galaxy Watch 5Pro

Para muchos usuarios de hoy en día este es el mejor smartwatch del momento. Se trata de un modelo de reloj inteligente con pantalla táctil y micrófono. Utiliza conectores Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC, GPS y es compatible con Android, iPhone y iOS. Además, es un dispositivo resistente al agua y al polvo. Es ideal para monitorear los parámetros de actividad física durante la rutina de ejercicios.

Características destacadas:

Pantalla y materiales: AMOLED táctil de 1,4” con cristal de zafiro y cuerpo de titanio.

AMOLED táctil de 1,4” con cristal de zafiro y cuerpo de titanio. Autonomía: hasta 80 horas en uso normal y 24 horas con GPS activo.

hasta 80 horas en uso normal y 24 horas con GPS activo. Sensores y funciones: análisis corporal, monitorización de sueño con detección de ronquidos, GPS preciso y entrenador de descanso.

análisis corporal, monitorización de sueño con detección de ronquidos, GPS preciso y entrenador de descanso. Memoria: 1,5 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno.

1,5 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Extras: esferas personalizables, correa intercambiable, apps premium incluidas por tiempo limitado.

Comprar en PcComponentes

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8

Este novedoso smartwatch de Apple compatible con iPhone es considerado como uno de los mejores relojes inteligentes del momento. Incluye sistema de GPS, y permite contestar llamadas y mensajes desde la muñeca. Es ideal para utilizarlo al nadar y al realizar cualquier tipo de actividad física. Además, permite la sincronización de música, podcasts y audiolibros.

Características destacadas:

Pantalla: Retina siempre activa, brillante incluso con la muñeca bajada y resistente a golpes.

Retina siempre activa, brillante incluso con la muñeca bajada y resistente a golpes. Sensores: temperatura, frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre y detección de accidentes.

temperatura, frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre y detección de accidentes. Salud y bienestar: seguimiento de sueño avanzado, app Medicación, avisos cardíacos personalizados.

seguimiento de sueño avanzado, app Medicación, avisos cardíacos personalizados. Diseño: caja de aluminio de 41 mm, correa deportiva en color medianoche, contorno ultrafino.

caja de aluminio de 41 mm, correa deportiva en color medianoche, contorno ultrafino. Sistema: integración completa con iPhone y acceso a la app Entreno mejorada.

Comprar en PcComponentes

Amazfit GTS 4 Smartwatch

Amazfit GTS 4 Smartwatch

Amazfit GTS es considerado como uno de los mejores smartwatches del momento en lo que respecta a su relación calidad-precio. Se trata de un reloj deportivo con una memoria de 3GB. Es capaz de medir saturación de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, calidad del sueño, nivel de estrés y aún más parámetros. Además, es un dispositivo resistente al agua. Su batería es capaz de durar hasta 8 días.

Características destacadas:

Pantalla: AMOLED HD de 1,75", nítida incluso en exteriores.

AMOLED HD de 1,75", nítida incluso en exteriores. Deporte y actividad: 150 modos deportivos, reconocimiento automático de ejercicios de fuerza.

150 modos deportivos, reconocimiento automático de ejercicios de fuerza. GPS: doble banda con precisión de nivel profesional.

doble banda con precisión de nivel profesional. Salud: medición continua de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés y sueño.

medición continua de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés y sueño. Autonomía: hasta 8 días de batería con modo ahorro incluido.

Comprar en Amazon

HUAWEI WATCH FIT 2

HUAWEI WATCH FIT 2

El HUAWEI Watch Fit 2 es una opción práctica y atractiva para quienes buscan un smartwatch ligero que también sirva como asistente personal. Ideal si te pasas el día fuera de casa y quieres mantener el ritmo sin perder llamadas ni dejar de moverte. Con su pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas, da gusto consultar mensajes, entrenamientos o estadísticas de salud, y todo sin tener que sacar el móvil.

Características destacadas:

Pantalla: AMOLED de 1,74", con bordes finos y amplia visibilidad.

AMOLED de 1,74", con bordes finos y amplia visibilidad. Llamadas Bluetooth: Gestión de llamadas desde la muñeca, con respuestas rápidas.

Gestión de llamadas desde la muñeca, con respuestas rápidas. Salud: Monitorización de SpO₂, frecuencia cardíaca y seguimiento del sueño.

Monitorización de SpO₂, frecuencia cardíaca y seguimiento del sueño. Deporte: Entrenamientos guiados con animaciones y GPS integrado.

Entrenamientos guiados con animaciones y GPS integrado. Autonomía: Batería de larga duración para varios días sin carga.

Comprar en Amazon

Reloj inteligente para hombre y mujer Amazfit GTR 3

Reloj inteligente para hombre y mujer Amazfit GTR 3

El Amazfit GTR 3 es un reloj inteligente con una pantalla AMOLED HD de 1,39” siempre visible y una fluidez de 60 FPS. Integra Alexa y un asistente de voz offline para ayudarte incluso sin conexión.

Su batería puede durar hasta 21 días con un uso normal, y su sistema de navegación GPS multibanda te acompaña con precisión en cualquier ruta. Además, permite medir cuatro métricas clave de salud en un solo toque y ofrece más de 150 modos deportivos.

Características destacadas:

Pantalla: AMOLED HD de 1,39” con fluidez de 60 FPS y modo siempre activo.

AMOLED HD de 1,39” con fluidez de 60 FPS y modo siempre activo. Autonomía: hasta 21 días de batería con uso habitual.

hasta 21 días de batería con uso habitual. Deporte y GPS: más de 150 modos deportivos y cinco sistemas de posicionamiento satelital.

más de 150 modos deportivos y cinco sistemas de posicionamiento satelital. Asistentes: Alexa integrada y asistente por voz sin conexión.

Alexa integrada y asistente por voz sin conexión. Salud: medición en 45 segundos de frecuencia cardíaca, SpO2, estrés y respiración.

Comprar en Amazon

Reloj Garmin Forerunner 55

Reloj Garmin Forerunner 55

El Garmin Forerunner 55 es mucho más que un reloj deportivo con GPS: es como tener un entrenador personal en tu muñeca, con planes de entrenamiento adaptados, sugerencias diarias según tu estado físico y métricas de salud que te ayudan a mejorar sin agotarte.

Si estás preparando tus primeras carreras o quieres seguir una rutina variada sin perder de vista tu progreso, este modelo te guía paso a paso con perfiles para running, ciclismo, HIIT, natación y mucho más.

Características destacadas:

Autonomía: hasta 2 semanas en modo smartwatch y 20 h con GPS.

hasta 2 semanas en modo smartwatch y 20 h con GPS. Deporte: entrenamientos adaptativos, pronóstico de carrera y múltiples perfiles de actividad.

entrenamientos adaptativos, pronóstico de carrera y múltiples perfiles de actividad. GPS: compatible con GPS, GLONASS y GALILEO para mayor precisión.

compatible con GPS, GLONASS y GALILEO para mayor precisión. Salud: seguimiento de frecuencia cardíaca, estrés, respiración, hidratación y energía (Body Battery).

seguimiento de frecuencia cardíaca, estrés, respiración, hidratación y energía (Body Battery). Pantalla: tecnología MIP visible a plena luz del día.

Comprar en Amazon

Reloj inteligente Ticwatch Pro 3

Reloj inteligente Ticwatch Pro 3

Este smartwatch impermeable es ideal para llevarlo con nosotros durante las actividades cotidianas. Incluye aplicaciones compatibles con teléfono móvil, y se puede manipular mediante pantalla táctil. Su batería es capaz de resistir hasta 14 días completos. Con este dispositivo se puede monitorear la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y otros parámetros fisiológicos.

Características destacadas:

Conectividad: LTE con eSIM (Vodafone OneNumber / Orange), llamadas y datos sin móvil.

LTE con eSIM (Vodafone OneNumber / Orange), llamadas y datos sin móvil. Pantalla: Dual (AMOLED + FSTN) con hasta 72 h en uso intensivo y 45 días en ahorro.

Dual (AMOLED + FSTN) con hasta 72 h en uso intensivo y 45 días en ahorro. Salud: monitor de oxígeno, frecuencia cardíaca 24/7, AFib, energía y fatiga mental.

monitor de oxígeno, frecuencia cardíaca 24/7, AFib, energía y fatiga mental. Rendimiento: Snapdragon Wear 4100 + procesador Mobvoi, sistema Wear OS de Google.

Snapdragon Wear 4100 + procesador Mobvoi, sistema Wear OS de Google. Deporte: más de 20 modos deportivos, GNSS y barómetro para rutas precisas.

Comprar en Amazon

Fitbit Versa 4

Fitbit Versa 4

Este reloj inteligente compatible con iOS12.2 o superior y Android OS 9.0 o superior se ha convertido en uno de los más novedosos del momento. Incluye sistema de GPS y es capaz de mantener un estricto control de los parámetros fisiológicos durante el entrenamiento físico. Además, es capaz de almacenar y reproducir música y podcasts.

Este smartwatch también incluye la función de Minutos en zona activa, para controlar la intensidad de la frecuencia cardíaca a cada momento. Es un reloj inteligente novedoso, práctico y con una excelente relación calidad-precio.

Características destacadas:

Autonomía: hasta 6 días de batería con carga rápida y resistencia al agua hasta 50 m.

hasta 6 días de batería con carga rápida y resistencia al agua hasta 50 m. Deporte: GPS integrado, 40+ modos de ejercicio, monitor cardiaco y minutos en zona activa.

GPS integrado, 40+ modos de ejercicio, monitor cardiaco y minutos en zona activa. Sueño y bienestar: análisis de fases del sueño, puntuación diaria y contenido de relajación.

análisis de fases del sueño, puntuación diaria y contenido de relajación. Salud: medición de SpO2, puntuación de gestión del estrés y registro del ciclo menstrual.

medición de SpO2, puntuación de gestión del estrés y registro del ciclo menstrual. Conectividad: compatible con iOS 15 y Android 9+, llamadas Bluetooth y alertas en pantalla.

Comprar en Amazon

Todas las personas deberíamos llevar nuestro propio smartwatch con nosotros a cada momento. Después de ver esta lista estamos seguros de que tú ya has escogido tu reloj inteligente favorito.

Cómo elegir un buen smartwatch

Antes de comprar un smartwatch hay varios aspectos que tienes que tener en cuenta y valorar. El primero de ellos puede parecer muy básico, pero es muy importante: que el diseño se adapte a tu cuerpo. La anchura de la muñeca de cada persona es diferente y hay que escoger un reloj inteligente que se ajuste bien a esta parte de nuestro cuerpo. Por eso, aunque existen modelos unisex, también hay otros diseñados pensando en que los lleven hombres y otros pensados para que los utilicen mujeres.

Además de esto, hay que pensar en el uso que se le quiere dar. ¿Es únicamente para recibir notificaciones o contestar llamadas sin tener que sacar el teléfono del bolsillo? ¿Es para monitorizar la actividad física diaria? En este segundo caso, quizá te interese que disponga de una mayor cantidad de modos deportivos e incluso que sea impermeable o resistente al agua. Y es que quizá quieras utilizarlo mientras haces natación o practicar snorkel en verano.

Por último, valora la autonomía del reloj inteligente en cuestión, pues no es lo mismo tener que cargarlo una vez al día que hacerlo dos veces a la semana.

Preguntas frecuentes a la hora de comprar un reloj inteligente

Te respondemos algunas de las preguntas más habituales antes de comprar un reloj inteligentes

¿Cuál es la mejor marca de relojes inteligentes?

Hay varias marcas líderes en el mercado de relojes inteligentes, cada una con diferentes características. Algunas de las marcas más populares incluyen Apple, Samsung, Garmin, Fitbit y Xiaomi. Apple es conocida por su integración perfecta con el ecosistema de Apple, mientras que Samsung destaca por sus diseños y características deportivas. Garmin es popular por sus relojes deportivos y de GPS, mientras que Fitbit se centra en la monitorización de la salud. Huawei, por otro lado, ofrece características de alta gama a precios más asequibles.

¿Cuál es el mejor smartwatch del momento?

La elección del mejor smartwatch depende de las necesidades y preferencias del usuario. Actualmente, algunos de los relojes más populares y mejor valorados incluyen el Apple Watch Series 8, Samsung Galaxy Watch 5. Cada uno de estos relojes inteligentes ofrece diferentes características y funcionalidades que pueden satisfacer las necesidades del usuario, desde la integración con aplicaciones móviles hasta el seguimiento de la actividad física y la monitorización de la salud.

¿Qué relojes inteligentes son buenos y baratos?

Si estás buscando un reloj inteligente asequible pero de alta calidad, algunas opciones populares incluyen el Amazfit, el TicWatch, el Fitbit Versa 3. Cada uno de estos relojes ofrece una variedad de características y funcionalidades, como seguimiento de la actividad física, monitoreo de la salud, notificaciones de mensajes y llamadas, y más, a un precio asequible.

¿Cuál es la función de un smartwatch?

Los relojes inteligentes pueden realizar una amplia variedad de tareas, desde la gestión de la actividad física hasta el seguimiento de la salud y el bienestar, pasando por las notificaciones de mensajes y llamadas, controlar la reproducción de música, la integración con aplicaciones móviles, entre otros. Los smartwatches también pueden funcionar como dispositivos de pago, con características como NFC y Apple Pay. Además, muchos relojes inteligentes ofrecen seguimiento GPS, monitoreo de la frecuencia cardíaca y del sueño, y otros datos de salud y estado físico.