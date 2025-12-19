Así es el smartwatch todoterreno que tienes que pedirle a los Reyes: controla la salud, el deporte y mejora tu bienestar

Si todavía no tienes que claro qué le vas a pedir a los Reyes este año, piensa en tus propósitos de año nuevo. ¿Quieres empezar a practicar más deporte? ¿Cuidarte más o alcanzar un bienestar que no has conseguido hasta ahora? Si tus objetivos tienen que ver con la salud y el autocuidado, necesitas un smartwatch.

Son los dispositivos de moda para cuidarte, porque miden los parámetros de salud más avanzados, la calidad del sueño o tus métricas deportivas. Tanto si nunca has tenido uno como si el que tienes ahora es demasiado básico, uno de los mejores es el smartwatch Samsung Galaxy Watch7. Es un reloj inteligente de última generación, pero a la vez muy accesible y ahora rebajado un 43% en los Samsung Days de MediaMarkt. ¡Tiene 140€ de descuento!

Descubre todas las ofertas de los Samsung Days de MediaMarkt

Las 5 mejores cosas de este smartwatch Samsung

Pantalla de 1,31 pulgadas clara y muy fácil de leer.

Procesador Exynos W1000 de 3 nm que hace muy fluido el uso diario.

Sensor BioActive con 13 LED para un seguimiento de salud muy preciso.

GPS de doble frecuencia que mejora la precisión en rutas y entrenamientos.

Batería de 300 mAh que te acompaña durante todo el día (y más).

Comprar en MediaMarkt por ( 319 ) 179€

Todo lo que tienes que saber sobre el Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Watch7

El smartwatch Samsung Galaxy Watch7 tiene muchos puntos fuertes, pero uno de los más destacados es que está muy bien equilibrado. Siempre ha tenido un precio muy por debajo de sus prestaciones, pero ahora la relación es todavía más brutal con este descuentazo. Tiene un diseño muy cuidado, con un toque deportivo sin llegar a serlo al 100% y una esfera de 40 mm.

El apartado de salud es uno de los puntos fuertes de este smartwatch Samsung en oferta, pues controla la frecuencia cardíaca, el sueño y la energía diaria, entre otros parámetros, para hacer un seguimiento más completo de tu bienestar. Y con la ayuda de Galaxy AI en el terreno deportivo.

Samsung Days en MediaMarkt: ¿cómo aprovecharlos?

MediaMarkt suele lanzar promociones especiales con descuentos que merecen mucho la pena, sobre todo estas semanas de Navidad. En esta ocasión, han lanzado los Samsung Days, con descuentos brutales en dispositivos Samsung.

Además de este producto que hemos fichado, tienen una selección de smartwatches y auriculares con descuento, también smartphones, proyectores, Smart TVs, electrodomésticos y más. Son ofertas que estarán activas en la web y app de MediaMarkt solo hasta el 22 de diciembre a las 9:00, ¡aprovéchalas!

Comprar en MediaMarkt por ( 319 ) 179€

¿Lo quieres? Da igual que tengas un móvil Samsung o no, porque este smartwatch es compatible con muchos otros dispositivos. Y si ya lo tienes, podrás ampliar el ecosistema por menos de 180€.