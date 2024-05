Bienaventurados los lentos

A este respecto, Vidal recuerda que todos los procesos de modernización, entonces en marcha, encontrarán una imagen proverbial de la pereza y la indolencia en los habitantes del Nuevo Mundo. Añadamos también que encontrarían una imagen arcádica, en consonancia, no solo con los reinos de Jauja citados por Vidal, que se hallan en estrecho lazo con la fantasía desmesurada, espléndida y carnavalesca de Rabelais, sino con las utopías, no excesivamente laboriosas, que arbitrarán Moro y Campanella. Cuando llegue la Nueva Atlántida de Bacon, estaremos ya ante una utopía estamental, organizada industrialmente. Esto es, ante una utopía un tanto distópica. Recordemos, por iguales motivos, que fue a través de las denuncias de cronistas imperiales como Pedro Mártir de Anglería, o de frailes venidos de ultramar, cual el dominico Las Casas, como se estatuirá el derecho de gentes de Francisco de Victoria, y en consecuencia, las bases irrecusables de un derecho universal, con que se abre otro aspecto esencial del mundo moderno.

Decimos que Los lentos es un ensayo foucaultiano, puesto que atiende, principalmente, al proceso de coerción y resistencia con que se ahorma una población lógicamente indócil, y cuya expresión más infausta será, como sabemos, el esclavismo moderno. No se atiende, sin embargo, a los procesos previos, que explican la creciente mecanización del trabajo, vinculado estrechamente al crecimiento urbano. Esto es, vinculado al vasto proceso de migración, del campo a la ciudad, que halló su razón primera en la inestabilidad climática y en los estragos bélicos del XVI-XVIII. Es en ese trasvase del agro al burgo ávido y estrepitoso, donde la pereza, pecado capital, adquirirá un distinto relieve, de matiz económico. Vidal cita, en este sentido, a Sebastian Brant y La nave de los necios (1494); siendo lo cierto que los necios de Brant son expresión viva, con grabados de Durero, de aquellos mendigos errantes, que se contaron por miles, y que afligieron a las ciudades europeas de aquella hora. Según recuerda Bataillon, Felipe II prohibió que se obligara a tales mendigos errantes a trabajar, como se propuso en alguna capital de Flandes, en nombre de un concepto también religioso: el libre albedrío. También pudiéramos recordar la contabilidad por partida doble, invención de Luca Pacioli; así como de la ciencia perspectiva, y sus principios geométricos, que rigoriza el pintor Piero della Francesca, cuya muerte, el 12 de octubre de 1492, coincide con la llegada al Nuevo Mundo de Cristóbal Colón.

Nosotros, los veloces

No es solo la vinculación a un ritmo “fordiano”, como el que el aflige a Charles Chaplin en Tiempos modernos, sino el propio hecho novedoso de la velocidad, el que Vidal atiende en estas páginas con cierto detalle. Un detalle, no menor, que implica necesariamente a las vanguardias (el Futurismo de Marinetti deploraba la Victoria de Samotracia), y aquella “deshumanización del arte”, diagnosticada por Ortega, que encuentra en estos hechos su cima expresiva. Otra virtud de Los lentos es la atención a la terminología, a la oscilación semántica de las palabras (como “lentitud”, “holgazanería”, etcétera), y al modo en que varían su significado. También a la creación de nuevos términos, de inesperado linaje, como el verbo 'sabotear', que debe su origen al hecho de paralizar las máquinas arrojando los zuecos (sabots) a su interior. Es así como llegamos a conocer que un saboteador es, en principio, un individuo con zuecos. Vale decir, un eco agrario entre el humo y la trepidación de los motores. No por casualidad, Los lentos ha tenido su epifanía y adquirió su sentido durante un episodio de obligada inactividad: la reciente pandemia y su revelador encierro.