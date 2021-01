Jazz para leer, una invitación a la escucha

La ficha Playing Changes, jazz para el nuevo siglo. Nate Chinen. Alpha Decay, 2018. Carla Bley. Amy C. Beal. Templo en el Oído, 2016. Universo John Zorn. Óscar Alarcia. Libritos Jenkins, 2020. Keith Jarrett, una biografía. Wolfgang Sandner. Libros del Kultrum, 2019.

A veces parece que la imagen pública de la música de jazz, y todo el mundo cultural construido en torno a ella, ha quedado congelada en la década de 1950. Fotografías en blanco y negro, ambientes cerrados y grises cargados de humo, músicos concentrados en su hacer, aislados en su arte y desconectados del mundo que les rodea. Este imaginario público es un estereotipo anclado en el pasado que nada tiene que ver con su presente, mucho más vivo y heterogéneo, más dinámico y abierto al azaroso y poliédrico mundo contemporáneo. Es por esto que se agradecen las aproximaciones al mundo del jazz actual que aporten una mirada renovada y viva, libre del persistente síndrome Wynton Marsalis, que no cuenten por enésima vez el trayecto historicista que irremisiblemente lleva siempre de Nueva Orleans al jazz-rock.

En los últimos años se han publicado varios libros que rompen con esta inercia institucionalizada. Uno de ellos es Playing Changes, jazz para el nuevo siglo (Alpha Decay, 2018), del periodista norteamericano Nate Chinen, crítico de jazz en el New York Times. Chinen ofrece en su libro una panorámica del jazz contemporáneo que actualmente se hace en Estados Unidos y a la vez muestra su vida pública, centrándose en la influyente y potente escena jazz neoyorquina. El autor escribe sobre la música de jazz en Norteamérica y la sitúa en relación a los músicos que la hacen, los eventos musicales y artísticos en los que circula públicamente, las instituciones que hacen posible que todo esto suceda, y sea posible, y el entramado cultural y comercial que generan.

La narración de Chinen nos permite conocer la relación de los músicos con el trabajo de las instituciones culturales y educativas, con la prensa especializada, con el relato periodístico que los difunde, su supervivencia económica en medio de la crisis y transformación de la industria discográfica y algunos otros aspectos importantes que forman parte del espacio social que configura la actual escena jazz norteamericana. A lo largo de los doce capítulos que componen el volumen, van apareciendo Kamasi Washington, Wynton Marsalis, Brad Mehldau, Joshua Redman, Dave Douglas, John Zorn, Steve Coleman, Keith Jarret, Wadada Leo Smith, Jason Moran, Henry Threadgill, Greg Osby, Vijay Iyer, Danilo Pérez, Miguel Zenón, Melissa Aldana, y más músicos actuales de distintas generaciones además de algunos patriarcas históricos del jazz.

Otro de los libros que documenta y ayuda a visualizar el jazz actual es la biografía de la pianista y compositora norteamericana Carla Bley (1938). Carla Bley, de Amy C. Beal, publicado en 2016 por la editorial argentina Templo en el Oído, recorre la vida profesional de la prolífica y ecléctica compositora. Líder de banda, arreglista y polifacética activista cultural, –presente en casi todos los acontecimientos claves del jazz de los últimos sesenta años en los que siempre ha ocupado un papel relevante– su biografía aporta al lector una importante información sobre el jazz de los últimos decenios a través de la extensa red de colaboraciones con otros músicos que ha desarrollado. Del free jazz a la organización del New Music Distribution Service (del que fue cofundadora y que llegó a reunir a 350 sellos independientes) o su actual relación con la discográfica alemana ECM (Edition of Contemporary Music) y los músicos europeos. El libro, además, repasa la fascinante producción musical de Bley, recogida en una extensa selección discográfica que muestra su carrera musical dentro del espacio y las instituciones del mundo del jazz -aunque siempre en contacto con músicos de la música académica de vanguardia y el art-rock experimental-.

Otro libro singular que muestra el perfil de un músico emblemático del jazz actual es Universo John Zorn, firmado por Óscar Alarcia y publicado por la editorial Libritos Jenkins en 2020. John Zorn (1953) es uno de los músicos más sorprendentes y productivos que trabajan hoy en el espacio del jazz contemporáneo. A lo largo de las 550 páginas del libro, Alarcia, repasa toda la carrera de Zorn desde sus primeros pasos como músico hasta su impresionante protagonismo actual en el mundo de la música contemporánea, pasando por su participación en la escena del Downtown neoyorkino de mediados de los setenta, el desarrollo con su banda Masada, la etapa como líder de bandas de grindcore (Naked City, Torture Garden, Painkiller, Moonchild, Hemophiliac, …,) o su faceta de creador y director del sello alternativo Tzadik, con el que publica su frenética producción discográfica y la de otros músicos no comerciales. Abordar la biografía profesional de un músico como John Zorn es una tarea ingente, sólo relacionar y clasificar su extensa discografía, con cerca de 250 discos publicados y más de 1500 colaboraciones en discos de otros músicos, y relatar a la vez su trayectoria artística de una manera ordenada es un trabajo que requiere un gran esfuerzo de investigación y documentación. Óscar Alarcia organiza el libro cronológicamente y construye su relato a partir de diferentes registros periodísticos, reportajes y declaraciones de Zorn aparecidas en entrevistas de prensa junto a declaraciones de algunos de los músicos y colaboradores que han trabajado con él.

Por último, deberíamos citar la biografía de Keith Jarrett (1945). Todo un mito vivo que revolucionó el piano jazz en la década de 1970 y hoy es el pianista más importante e influyente de la escena jazz global. Keith Jarrett, una biografía (Libros del Kultrum, 2019), escrito por Wolfgang Sandner, muestra el desarrollo artístico del pianista, destacando su capacidad de conexión con las audiencias en sus conciertos de música improvisada, además de repasar el basto universo sonoro que conforma su mundo musical. Un relato que abarca todos los hitos que jalonan su biografía, sus inicios en los Jazz Messenger de Art Blakey, su paso por el cuarteto de Charles Lloyd y por la banda eléctrica de Miles Davis, el multimillonario disco de jazz improvisado, The Köln Concert, su estrecha y fecunda relación con la discográfica ECM, o sus trabajos con la música clásica.