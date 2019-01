Patricio Pron, Premio Alfaguara por 'Mañana tendremos otros nombres'

El escritor argentino Patricio Pron ha sido galardonado este miércoles con el Premio Alfaguara de Novela 2019, dotado con 175.000 dólares (154.000 euros), por su novela Mañana tendremos otros nombres, según el fallo unánime del jurado.

El jurado, presidido por Juan José Millás, ha considerado que la obra de Pron es un texto "sutil y sabio, de gran calado psicológico, que refleja la época contemporánea de manera excepcional y toma el pulso a las nuevas formas de entender los afectos". El libro, señala el fallo del jurado, ofrece una "fascinante autopsia de una ruptura amorosa que va más allá del amor: es el mapeo sentimental de una sociedad neurótica en la que las relaciones son productos de consumo".

Autor de libros como El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia (2011), Nosotros caminamos en sueños (2014), No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles (2016) o Lo que está y no se usa nos fulminará (2018), Pron, nacido en Rosario en 1973 y residente en Madrid en la actualidad, presentó su novela al premio con el título El museo de las relaciones rotas y bajo el seudónimo No Soy Stiller, un guiño al escritor austriaco Max Frisch.

El autor considera que existe un desfase entre lo que se concibe como amor en la actualidad y cómo se refleja en las novelas, y de ahí surgió Mañana tendremos otros nombres, ha explicado. "Más que acerca de una ruptura", ha querido precisar, lo novela trata sobre "los vínculos sentimentales en este momento histórico, ya que la noción del amor ha cambiado mucho en los últimos tiempos". "Para bien o para mal -ha añadido-, lo cierto es que se está transformando".

La novela está ambientada en el Madrid de la actualidad, donde una pareja, Ella y Él, se separan tras cuatro años de convivencia. Ella, arquitecta, tiene miedo a hacer proyectos de futuro, aunque ha esgrimido una razón falsa: un amante. Él, escritor de ensayos, se queda totalmente desconcertado ante una nueva realidad indescifrable.

Cuando comenzó a perfilar esta novela sobre el "nomadismo sentimental" de nuestra era que cuestiona la pareja tradicional, ha reconocido Pron, se dio cuenta de que ninguna novela publicada hasta la fecha le interpelaba directamente a él, que tiene 43 años, respecto a este asunto, ni tampoco a las personas más cercanas a él. Por eso, ha dicho, confía en que su obra permita hablar de cómo se define en la actualidad el deseo, el consentimiento y cómo se deja espacio en las relaciones a esas nuevas herramientas de internet.