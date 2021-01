España se pone el traje de campeón

España certificó su clasificación para la segunda fase del Mundial de Egipto, en la que se medirá con Alemania, Hungría y Uruguay, tras imponerse por 36-30 a Túnez, en un encuentro en el que los de Jordi Ribera empezaron a recordar al equipo que el pasado año se proclamó campeón de Europa por segunda vez consecutiva.

Especialmente dio un paso adelante en ataque, dotando desde el inicio de partido la fluidez necesaria a su juego ofensivo para hacer llegar el balón en ventaja a los extremos y pivotes. De hecho, seis de los ocho primeros tantos del combinado nacional fueron obra de los jugadores de segunda línea, tres del extremo Ángel Fernández y tres del pivote Rubén Marchán, que demostró el porqué de su presencia en este campeonato.

Pero si España encontró desde el primer minuto el camino en ataque, mucho más le costó hallar la fórmula en defensa para contener al conjunto tunecino. En particular al central Mohamed Darmoul, que con sus eléctricas fintas causó numerosos problemas. Si la selección española no acabó de dar con la tecla en defensa, quien no tuvo ninguna duda fue el portero Gonzalo Pérez de Vargas, que con las diez paradas que cerró el primer tiempo frustró el ataque del conjunto norteafricano.

Paradas que permitieron al conjunto español abrir a los 17 minutos una renta de tres goles (11-8) en el marcador, que pudo haber sido mayor de no errar algún que otro lanzamiento. Fallos que no desesperaron al equipo español, que llegó al descanso con la misma renta (17-14).

Una segunda fase que pareció abrirse de par en par con los cinco tantos de ventaja (22-17) que alcanzaron los de Jordi Ribera a los siete minutos de la segunda mitad.

Situación idéntica a la que ya se vivió ante Brasil, en la primera jornada, y Polonia en la segunda, y que la selección española no supo aprovechar para sentenciar los partidos. De hecho, España pareció volver a caer en los mismos errores tras ver cómo en apenas unos minutos Túnez reducía a tan sólo dos tantos (25-23) su desventaja en el marcador.

Sin embargo, la precipitación, cuando no anarquía del conjunto norteafricano impidió que la reacción de Túnez fuera a más. Prisas que unidas al buen hacer de Pérez de Vargas, que siguió atajando una infinidad de balones, (19 paradas en el partido) permitieron a los Hispanos superar el mal momento y acabar con las dudas camino de la segunda fase con tres puntos en su casillero.