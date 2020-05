"Quiero representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024"

Manuel Afonso Betancor es un sevillano con una gran ambición por el deporte. Desde temprana edad, sufre poliomilitis en la pierna derecha, pero esto no le ha supuesto ningún obstáculo para seguir cumpliendo sus metas, ya que cuenta con una larga trayectoria en varios deportes, entre los que destaca por encima de otros el baloncesto en silla de ruedas.

En este último ha dedicado casi todo el tiempo de su vida deportiva, teniendo un palmarés en el que ha conseguido dos ligas nacionales, cuatro Copas del Rey de forma consecutivas, una Copa Andre Wergauwen (Copa de Europa) y varios torneos, llegando a jugar en cinco equipos diferentes a nivel nacional.

En los últimos dos años ha practicado paratriatlón, pero los medios de los que dispone para realizar este deporte son bastante escasos. Manuel ha estado entrenado con una silla de ruedas muy antigua y una handbike hecha por él de forma casera, sin embargo, no cumplen la normativa para poder competir.

Del Campeonato de España a las Olimpiadas de París

Su principal objetivo es llegar al campeonato de España y de Europa que estaba previsto celebrarse a finales de este año, aunque puede cambiar dada la situación actual por la crisis sanitaria de la Covid-19. A pesar de esto, el paratriatleta no pierde la esperanza: "Si se retoman las competiciones seguiré centrado en eso y en intentar encontrar una plaza para los juegos aunque es muy complicado y ambicioso, porque no sé si podré estar".

Si quiere competir en igualdad de condiciones que el resto de paratriatletas, Manuel tiene que conseguir dos herramientas fundamentales para llegar a cumplir sus metas: la silla de ruedas y la handbike, que al estar hechos de un material ligero y a medida hacen que su coste sea elevado. Para ello, ha intentado captar fondos de empresas y a través de crowfunding, sin embargo no ha sido suficiente para adquirir el material que necesita.

Su meta de aquí a cuatro años es "poder representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024".Verdaderamente lo que le gustaría es llegar a ser "un referente para muchas personas con discapacidad, como lo son David Meca, Rafa Botello y Eva Moral para mi", comenta el deportista.

Un deportista sin límites

A pesar de esto, Manuel se siente muy agradecido por las personas que le han apoyado: "A nivel deportivo de lo que más orgulloso me siento, más de los logros importantes que he conseguido, es de que la gente se sienta orgullosa de lo que hago".

El sevillano explica que parte de su éxito también se lo debe a su familia "ya que son los que más me han apoyado. Digamos que ellos nunca han visto en mi una discapacidad". Ha confesado que alguna vez ha pensado en abandonar al ver que no disponía de los medios suficientes a falta de ayuda, sin embargo su familia y amigos le han animado a no rendirse, "me dicen que nunca deje de intentarlo. Sigue luchando, sigue peleando...", añade.

Desde que dejó de practicar baloncesto en silla y decidió hacer paratriatlón se ha centrado en la preparación física para poder afrontar con crédito las pruebas, llegando a perder hasta 22 kilos. Todo esto bajo la supervisión de una entrenadora tutelada.

Su ambición es llegar a estar preparado para poder hacer uno de los triatlones más duros del mundo que se celebra aquí en España, el IRONMAN de Lanzarote de 2022. "En esta competición vi por primera vez a un deportista con discapacidad hacer triatlón, y fue entonces cuando me propuse que algún día yo también lo haría", resalta el paratriatleta.

"Quiero colaborar contra el cáncer y el acoso escolar"

A largo plazo, otro de los propósitos del deportista, es que, cuando esté compitiendo a un buen nivel, quiere intentar colaborar con acciones sociales que le provocan un gran interés, como son las asociaciones que luchan contra el cáncer y el acoso escolar para así "intentar trasladar, en particular a los jóvenes, que todos somos iguales independientemente de si se tiene una discapacidad o no", aclara.

Lo más difícil para él es el tener que estar constantemente demostrando lo que "vale", con esto se refiere a que "la discapacidad es solo eso, simplemente una discapacidad. Es verdad que tenemos limitaciones pero como las puede tener cualquier persona del mundo", señala.

En definitiva, Manuel quiere animar a otras personas que sufran de alguna discapacidad a que no se rindan por conseguir sus objetivos: "Yo les diría que el secreto del éxito, por aquello que realmente quieren, es seguirlo, ser constante, y que nadie te diga que no puedes hacerlo. La única persona que puede decirte que no puedes hacerlo eres tú misma. Si tu crees en ti, debes luchar por lo que deseas".

Actualmente, a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twiter (Tri.lolinAB), el sevillano se ha mostrado como una persona que no va a parar de luchar hasta alcanzar lo que tanto ansía: "Cada día que pasa se van desvaneciendo las posibilidades de conseguir mi objetivo, pero no las ganas ni la ilusión de conseguir el apoyo de una gran marca que quiera apostar y apoyarme... Todo suma, incluso las ganas de seguir adelante".

Campaña crowfunding: "Para ser uno de los mejores debes competir con los mejores, y para competir con los mejores debes tener las mejores herramientas, ¿me ayudas?"