Neymar, semana decisiva

El futuro de Neymar entra en una semana decisiva, y la prueba es que el brasileño, pese a estar ya en plenas condiciones, se quedó fuera de la lista de convocados para el partido ante el Toulouse en el Parque de los Príncipes, que acabó con goleada parisina (4-0).

Según el comunicado oficial del PSG, el jugador, que acabó de superar una lesión, se encuentra en fase de "entrenamiento", aunque el club aguarda que se aclare su futuro en medio de las tensiones sobre su salida antes de que se cierre el mercado de fichajes (2 de septiembre). La convocatoria de Neymar hubiera provocado un plebiscito en el Parque de los Príncipes, que durante el primer partido de liga se pronunció de forma muy mayoritaria en contra de su continuidad en el club.

El futbolista más caro de todos los tiempos, por el que el PSG pagó al Barcelona hace dos años 222 millones de euros, mostró su interés en cambiar de aires, algo que no ha gustado a los aficionados parisinos. Aunque el parte médico del futbolista indicó que está "listo para jugar", el futbolista todavía no se ha reincorporado en lo que va de temporada a la competición. El entrenador, el alemán Thomas Tuchel, reconoció en la rueda de prensa previa al partido que las cosas no están claras en este momento entre el jugador y el club y en esa situación no puede jugar".

Tuchel no cerró la puerta a la continuidad de la estrella brasileña e incluso aseguró que desde que ha vuelto a los entrenamientos el jugador se está comportando con una gran profesionalidad. Por el momento, la ausencia de Neymar del grupo solo muestra una indicación: el PSG mantiene abierta la puerta para su salida.

Como dejó claro Tuchel, sólo una clarificación, es decir, la confirmación de que el brasileño seguiría esta temporada a orillas del Sena. Mientras, el Barcelona y el Real Madrid siguen desarrollando una partida de ajedrez para hacer con el todavía futbolista del cuadro parisino, que goleó por 4-0 al Toulouse, con doblete del veterano Choupo-Moting, autogol de Gonçalves y rúbrica final de Marquinhos. Mbappe se lastimó muscularmente y preocupa y Cavani se retiró con un golpe.

Además, el Rennes refrendó su sensacional arranque con una nueva victoria, haciendo un pleno de tres triunfos en los tres partidos disputados para comandar la clasificación venciendo en casa del Estrasburgo (0-2). Grenier adelantó al Rennes en el minuto 16 y los locales reaccionaron hasta gozar de un penalti al filo del descanso que fue desaprovechado por Jonas Martin. Tras el descanso, el cuadro rojinegro dio un paso al frente que le permitió hacer el 0-2, obra de Niang en el 54, para dejar resuelto el choque.