El Rinconada no podrá tener público con el nuevo decreto

Vuelve la máxima categoría del bádminton español al Fernando Martín. Y lo iba a hacer con una grata noticia. Los rinconeros esperaban tener a su público en el pabellón con un 10% (70 personas), lo que consideraban un absoluto regalo para la afición del Bádminton Rinconada en este partido contra el Benalmádena malagueño. Pero la publicación del nuevo decreto de la Junta ha impedido que finalmente se produzca el reencuentro entre el equipo y sus aficionados en este fin de semana.

El encuentro será tremendamente interesante puesto que, tras el duro inicio liguero, los de Antonio Molina tienen el claro objetivo de no ceder ni un solo punto más en casa, requisito que se antoja casi indispensable para asegurar su presencia en el cuadro final de la competición. Después de tres jornadas, parece claro que la liga estará tremendamente igualada en los puestos de cabeza, vendiéndose muy caro un billete en la fase final de la competición, a pesar de ser cuatro los equipos que la disputen esta temporada.

En cuanto a la plantilla rinconera, obviando las bajas de los extranjeros Rory Easton, Freya Refearn y Heather Olver, Molina contará con todos los efectivos nacionales para el choque, siendo una buena noticia después del buen hacer de los jugadores en sus compromisos nacionales y autonómicos.

En palabras de Antonio Molina, "el Benalmádena viene de conseguir sus primeros tres puntos en liga, algo que los hará venir cargados de moral. Sabemos que esta temporada todos los partidos serán muy difíciles y éste no será una excepción".

Antonio Molina "Esta temporada el margen de error es amplio, pero ya hemos fallado más de lo que nos gustaría"

Además, el técnico rinconero se muestra tranquilo con el inicio liguero y confía en la evolución de la plantilla: "El inicio liguero no ha sido el esperado, ni mucho menos, pero estoy seguro que este equipo irá mostrando su evolución jornada tras jornada. Esta temporada el margen de error es amplio. Y, aunque ya hemos fallado más de lo que nos gustaría, lo cierto es que la confianza de todos por meternos en la fase final es total. No dudamos en que, solventando nuestros partidos en casa y sacando alguna que otra victoria sorpresiva en algún terreno complicado, el objetivo de llegar a los 'play off' estará más cerca".