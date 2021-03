El Bádminton Rinconada agota sus opciones en Valencia

El Club Bádminton Rinconada tendrá una final anticipada el sábado 20 a las 17:00 horas frente al CB San Fernando Valencia. Los rinconeros, por tercer partido consecutivo, jugarán a domicilio, esta vez en el pabellón de la Fuensanta de Valencia, en un partido que se antoja vital para las aspiraciones del cuadro de San José de La Rinconada debido a que, además de no perder más renta con los equipos de arriba, una derrota más supondría complicarse la situación también con los puestos de abajo.

Para el encuentro, Antonio Molina dispondrá de todos sus efectivos nacionales, algo que finalmente no ocurrió en el pasado encuentro en Alicante, donde Fran Olivares, acusado de molestias, no participó en el último encuentro rinconero. En la ida, el CB Rinconada consiguió una contundente victoria por 6 a 1, aunque las sensaciones son completamente distintas en esta ocasión.

El técnico rinconero, Antonio Molina, valora el encuentro como "una final para nosotros. Somos conscientes de que no podemos cometer más errores, ya no sólo por reengancharnos a la parte de arriba, sino por intentar no meternos en la quema por el descenso. Actualmente la liga está en un puño y una victoria significaría reengancharnos en el grupo que pelea por un puesto en las semifinales".

Respecto al rival, Molina comenta que "es un equipo muy peligroso, puesto que a pesar de su posición en la tabla (7º con 6 puntos) aún siguen con opciones de meterse en el grupo de mitad alta de la tabla. Es por ello que el partido de esta semana, de ganarlo, significaría poner tierra por medio. Para el encuentro contaremos con todo nuestro combinado nacional, una plantilla de garantías y en la que confío plenamente".

Para terminar, con respecto a la situación del equipo, el técnico rinconero afirma que "es evidente que nos encontramos en un momento complicado para nosotros. Hemos tenido demasiados factores externos que nos ha perjudicado, pero no vamos a lamentarnos más. Somos los que somos y nos vamos a levantar de esta situación, estoy seguro".