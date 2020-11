El sevillano Carlos Campano se queda a un paso en Brasil

Carlos Campano

"Segundo del campeonato al final. Llegaba a un punto del líder, hemos tenido tres carreras consecutivas en el mismo circuito. La verdad que ha sido un poco complicado, en la primera de ellas la semana pasada me caí y tuve una rotura de fibras en los abductores, siendo una pista difícil con bastantes roderas, aun así terminé 2-3, conseguí salvar el día y ponerme líder. Este fin de semana hemos tenido carrera doble, hemos corrido 2 mangas el sábado y 2 más el domingo. En la primera manga tuve un problema con la moto, se paró, perdí muchos puntos y perdí el liderato, aunque después he conseguido estar en el podio todas las carreras siendo 1º o 2º y al final ha ganado mi compañero de equipo. Ha sido un año muy corto con el Covid-19. Por otro lado, puedo estar satisfecho con el año que he hecho siempre 1º o 2º, me he encontrado bastante bien, pero un fallito en la moto me ha dejado fuera de la lucha, aunque he peleado hasta el final quedando muy cerca".