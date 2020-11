El Mairena Voley pierde en casa lo que gana fuera (1-3)

El Mairena Voley Club disputó el sábado la sexta jornada de la Superliga Femenina 2. En esta ocasión, el pabellón Marina Alabau fue testigo de un encuentro de alto nivel entre las guerreras de Kiko Terrero y el Opportunity CDU Atarfe. El choque se saldó con victoria para el equipo granadino por 1 a 3. Esta derrota deja al club del Aljarafe cuarto en la clasificación con 10 puntos (3 victorias y 3 derrotas).

En el primer set, las guerreras maireneras comenzaron con garra y obtuvieron una ventaja parcial de 6 puntos gracias a rápidas jugadas en ataque. Pero las granadinas no se dieron por vencidas y redujeron la diferencia a 4 puntos. Cuando el marcador se encontraba 11 a 7 para las locales, la jugadora visitante Celia Morales sufrió una lesión en su rodilla mientras realizaba un remate y tuvo que ser sustituida tras ser atendida en el rectángulo de juego. Tras la reanudación, las de Mairena aprovecharon varios fallos defensivos de las visitantes y se pusieron 7 arriba, aunque el CDU Atarfe no tiró la toalla y se metió de nuevo en el choque, logrando disminuir la desventaja a 1 punto. No obstante, las guerreras no dieron opción a sus rivales y se hicieron con el primer punto del encuentro con un resultado de 25 a 21.

El segundo set comenzó de cara para el equipo azul, que se hizo con 4 puntos rápidos gracias a su buena colocación en ataque, pero las de Atarfe no se dieron por vencidas y empataron. Ningún equipo daba el brazo a torcer y los empates estaban a la orden del día hasta que las locales lograron un margen de 8 puntos. Cuando todo parecía a su favor para hacerse con el segundo punto y encarar el choque, las visitantes lograron empatar a 24. Los últimos puntos fueron muy disputados y se fueron para el lado granadino, que aprovechó los fallos de la defensa local para hacerse con el set con un igualado resultado de 24 a 26.

Sin nada decidido, era el momento del tercer set. En este caso, fueron las jugadoras granadinas las que se adelantaron en el marcador y consiguieron un margen de 3 puntos que las guerreras de Terrero redujeron hasta empatar. Ni locales ni visitantes conseguían hacerse con el control del partido en los primeros compases del set. Conforme avanzaban los minutos, las de Atarfe obtuvieron un colchón de 4 puntos, pero las guerreras no se rindieron y continuaron batallando hasta empatar y ponerse por delante. De nuevo todo quedaba para el final y los últimos puntos prometían emoción e igualdad. Las jugadoras del CDU Atarfe remontaron y el choque se puso 20 a 21 a su favor. Los nervios a la hora de defender pasaron factura a las maireneras y sus rivales lo aprovecharon para hacerse con el tercer punto, que les ponía por delante. El set concluyó 21-25.

El cuarto set podía ser decisivo, y comenzaron adelantándose las de Granada. No obstante, las maireneras continuaban en la batalla y Kiko Terrero introdujo cambios para pelear por el empate, que llegó tras un buen remate de Natalia Ávila. La alegría no duró mucho, ya que las granadinas volvieron a adelantarse y su ventaja aumentó hasta los 9 puntos. Con nuevas jugadoras sobre el rectángulo, las guerreras de Terrero redujeron el colchón a 5 puntos. Finalmente, un error en una jugada de saque dio el punto de partido (19-25) y la victoria al CDU Atarfe por 1 a 3.

A pesar de la derrota en su fortín, las guerreras azules ya piensan en el próximo rival, el OPDEnergy Benidorm. Esta batalla tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Pabellón Raúl Mesa de la citada localidad valenciana. Será una nueva oportunidad para lograr una victoria fuera de casa que les permita continuar en la pelea por los puestos altos de la tabla.