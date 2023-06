El Bádminton Rinconada arranca con un rotundo triunfo ante el Helsingfors finlandés (5-0)

El Club Bádminton Rinconada no ha podido comenzar con mejor pie el Campeonato de Europa de Clubes que se está celebrando en Oviedo. Los de Antonio Molina superaron al Helsingfors BC de Finlandia por 5-0 y consiguen liderar el Grupo 3 de la competición.

A pesar del resultado, no fue tarea fácil para los rinconeros, especialmente en el dobles mixto y en el individual masculino, donde un gran Thomas Fourcade salió a escena tras ceder el primer set en favor de los finlandeses. En el campeonato europeo sólo se disputa un individual de cada género y no dos como en la competición doméstica, dando importancia a los duelos dobles donde el Rinconada es especialista, una baza que los de Molina han sabido aprovechar desde el primer partido.

El encuentro comenzó con el dobles mixto, un partido donde la pareja rinconera, Jaume Pérez y Claudia Leal, sufría para conseguir el primer set, pues tuvieron que llegar a los 24 puntos para batir a la pareja finesa formada por Julius von Pflayer y Jenny Vähäsarja. Ya en el segundo set Pérez y Leal no dieron opciones a sus rivales para conseguir el primer punto para la expedición rinconera (24-22, 21-11).

El segundo duelo sería el del individual masculino, con el salto a la palestra de Thomas Fourcade. El jugador francés, fichado esta temporada, ha ofrecido un gran rendimiento en el encuentro, pues no tuvo un rival fácil frente a él.

El partido comenzó con la victoria en el primer set de Niilo Nyqvist que se impuso sorpresivamente. En el segundo set, Fourcade sacó a relucir su juego y dejó sin opciones al rival finés, que intentó acercarse en el tercer y definitivo set pero que acabó llevándose el jugador rinconero (17-21 21-8 21-16).

Con el partido encaminado, vendría el turno de la imponente Bea Corrales, que buscaría dar el tercer punto al Rinconada y solucionar el encuentro por la vía rápida. Y así lo hizo. La madrileña batió en dos cómodos sets a su rival, la finlandesa Nova Deb para asegurar la primera victoria en el campeonato para los de San José de La Rinconada (21-11 21-8).

Con la victoria en el bolsillo, los rinconeros encaraban sus duelos dobles para intentar hacer el pleno y mostrar sus credenciales al resto de equipos. Finalmente, el pleno en el partido fue posible gracias a las victorias de Jaume Pérez y Carlos Piris en primer lugar ante Robin Jäntti y Eliel Melleri en dos sets (21-14 21-18) y a continuación la victoria de Bea Corrales y Claudia Leal también en dos sets ante Nova Deb y Jenny Vähäsarja (21-11 21-9).

La satisfacción de Antonio Molina

Al término del encuentro, el técnico rinconero, Antonio Molina, valoraba la victoria, siendo para él "un comienzo espectacular. Hemos sido superiores de principio a fin y no hemos dado lugar a sorpresas. Estoy muy contento por el gran rendimiento de todos y esperemos que esta sintonía pueda continuar en el siguiente partido de la fase de grupos".

Respecto al devenir del encuentro, Molina comenta: "Al principio tanto en el dobles mixto como en el individual de Thomas (Fourcade) hemos tenido momentos complicados, pero que hemos sabido resolver muy bien. Claudia Leal y Jaume Pérez han conseguido ese set que se llevó al límite y Fourcade ha conseguido levantar un primer set donde ha acabado derrotado. Este tipo de partidos son los que nos levantan el ánimo y nos da una moral extra para afrontar el resto del campeonato".

El entrenador del Rinconada, respecto al grupo, no quiere sorpresas: “Hemos jugado el primer partido y aún no hemos visto jugar a nuestro siguiente rival, Está claro que una victoria así nos hace creer que podemos pasar a la siguiente ronda, pero nuestro objetivo no es sólo ese, sino hacerlo además como primeros. Esto acaba de comenzar con buen pie pero tenemos que seguir trabajando de la forma que lo hemos hecho hoy, pues solo así llegaremos a donde queremos”.

De cualquier forma, el Rinconada conseguía un inicio arrollador al endosar todo un 5-0 al equipo finés para empezar con buen pie su andadura en el Campeonato de Europa de Clubes 2023. Esta victoria le permite casi asegurar el pase a la siguiente ronda, esperando saber si lo hará como primero o segundo. Para ello deberá ganar a su próximo rival, el TBR islandés que todavía no se ha estrenado, pues lo hará este martes ante el rival rinconero del lunes.