El Bádminton Rinconada homenajea a las mujeres rinconeras en el final de la fase regular

Última jornada para el Club Bádminton Rinconada en la Liga Top10 Iberdrola. Una última jornada que será sin duda especial por lo que pase en la pista y fuera de ella. En la pista porque los rinconeros, de ganar, cumplirán el objetivo de terminar líderes y por tanto pasar al play off por el título con el factor campo a favor, sin duda un hecho trascendente para enfrentarse al segundo clasificado del Grupo A, el Bádminton Oviedo. Fuera de la pista también será una cita importante, pues el club rinconero ha dedicado toda la semana a la mujer en el deporte con distintos actos que han puesto en valor la trayectoria femenina en el club, y que culminará con uno antes del encuentro para homenajear a todas aquellas deportistas que en algún momento han defendido la elástica rinconera. Sin duda, un colofón final extraordinario que terminaría mejor si cabe con una victoria rinconera.

En lo que al encuentro se refiere, el Bádminton Universidad de Valladolid ha confirmado ya su descenso a la segunda categoría del bádminton español, un hecho que podría ser decisivo por la forma en la que puede venir el conjunto vallisoletano. No será motivo de relajación ni mucho menos para los de Antonio Molina, pues el técnico rinconero pondrá en liza a todos sus efectivos, principalmente porque hay piezas importantes como Leona Lee, Thomas Fourcade o Tom Wolfenden a los que les falta un encuentro en liga para poder ser alineados en la fase final de la competición y cumplir por tanto la normativa.

Es por ello que se verá al equipo de gala del Bádminton Rinconada en el Fernando Martín para confirmar sí o sí la presencia como líder en los play off y disputar la semifinal el 26 de marzo en casa, un factor cuánto menos importante.

Antonio Molina comenta que "será un día muy especial porque no podemos dejar pasar la ocasión de homenajear a las rinconeras en esta semana tan importante. Nuestro combinado para el primer equipo siempre se ha caracterizado por tener a las mejores volantistas del panorama nacional y qué mejor momento que en un partido tan importante para nosotros. Hemos dedicado toda la semana a impartir charlas, coloquios, entrenamientos de tecnificación y demás enfocado a la visibilidad de la mujer en el deporte y animando a aquellas que deseen probar este deporte y sin duda lo hemos conseguido, y por ello estamos más que satisfechos".

Respecto al encuentro, Molina no duda de que "será un encuentro que, por mucho que tengamos a un rival sin nada en juego en frente no vamos a dejar de competir. Hemos conseguido el objetivo de estar en el play off pero no nos valía otra cosa que no fuera hacerlo como primero. De hacerlo, tendremos un encuentro tremendamente complicado ante Oviedo y por ello necesitamos que el factor campo juegue a nuestro favor. Por lo tanto, es vital este partido. Vamos a salir a ganar como siempre y a dejar el encuentro cerrado lo antes posible para tener tranquilidad de cara a las semifinales".

El encuentro cambia de día, pues se disputará el domingo 12 de marzo a las 12:00 en el Fernando Martín, un encuentro que será retransmitido por el canal de Youtube de la FESBA.