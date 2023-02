El Badmintón Rinconada busca resarcirse tras su primer tropiezo

La temporada de la Liga TOP8 Liga Iberdrola no iba a ser fácil ni mucho menos para los rinconeros, a pesar del gran inicio de temporada. Lo cierto es que para los de Antonio Molina, el último tropiezo ante el Arjonilla en Jaén no debe de suponer ningún contratiempo para la consecución del pase a los play offs finales, un objetivo que puede convertirse en poco tiempo si vuelve a la senda del triunfo. Para ello, deberá de comenzar por batir al CB Paracuellos (sábado, 18:00), un recién ascendido que, a pesar de su condición, pueden dar algún que otro dolor de cabeza a los equipos de arriba, pues aún no ha perdido la esperanza de engancharse.

La capitana del equipo Laura Molina, sabe del potencial del equipo madrileño, pero "confío en mis compañeros y saldremos a dar el alma para conseguir el liderato del grupo B". La jugadora rinconera está pensando ya dar la mejor versión el próximo sábado en el Fernando Martín contra el Bádminton Paracuellos, y conseguir un resultado que "nos permita volver a ser líderes del grupo. Aunque todavía queda mucha liga debemos luchar por ser primeros y ahorrarnos un desplazamiento en el playoff de semifinales y poder jugar en casa ante nuestro público".

La capitana rinconera describe como está la plantilla tras la derrota en Arjonilla. "Somos ambiciosos, sabemos que los partidos que ganamos en Jaén valen doble, pero al mismo tiempo somos un equipo que el sábado debe hacer valer jugar en casa y con motivación y optimismo sacar el encuentro adelante".

El sábado el pabellón Fernando Martín espera la mejor versión de los rinconeros ante el Paracuellos. Su técnico Antonio Molina ve bien a la plantilla: "A pesar de perder en Arjonilla, el equipo plantó cara con la falta de muchas piezas de la plantilla y fuimos protagonistas hasta el último set que decantó el triunfo para los jiennenses. Este sábado debe ser distinto, ante nuestra afición, espero un gran ambiente y queremos demostrar nuestra mejor versión para ganar y hacernos con el liderato del grupo".

Para ello el técnico sevillano cuenta con toda la plantilla para conseguir el objetivo de la victoria ante su afición rinconera.