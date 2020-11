Primer triunfo del CB Morón con un triple final (71-69)

Primera victoria para el CB Morón en la presente temporada en la LEB Plata. El cuadro ahora entrenado por Eloy Ramírez estrenó su casillero de triunfos con el Enerdrink UDEA Algeciras al imponerse en el partido aplazado disputado este miércoles por 71-69.

Se enfrentaban dos equipos que llegaban a la cita sin conseguir ninguna sola victoria hasta el momento y un decisivo triple final de Marco le daba el primer éxito a los moronenses en el pabellón Alameda. Por fin se pudo ver la mejor versión del CB Morón en lo que va de liga. En un partido apasionante contra el equipo de Francisco Javier Malla los locales supieron tirar de arrojo a partir del tercer cuarto para lograr una merecida victoria de las que se quedan grabadas en el colectivo general de los aficionados. Fue la primera y agónica.

En un primer cuarto complicado el equipo dirigido por Marco salió al parqué con la máscara a la que están acostumbrando a los suyos en los primeros partidos de esta competición. Con el quinteto clásico de estos primeros partidos con Marco, Gallardo, Jiménez, Alejandro y Adama. Sólo anotaron 7 puntos, que llegaron tras jugadas complicadas donde UDEA imponía su ley, con Miki Ortega y Maize como máximos exponentes, que dejaron el primer cuarto con un complicado 7-16.

La salida en el segundo cuarto no fue muy distinta. Eso sí, comenzaron a funcionar las defensas, poco a poco entraban más los tiros del CB Morón, que durante estos dos cuartos se negaban a entrar y Adama Lo se hacía cada vez más grande dentro de la zona. En una jugada sin complicación Apo sufría un esguince que lo alejaría del parqué para todo el partido.

De nuevo, en el equipo algecireño destacaban Ortega y Maize. A éstos se unía Niang y Mvuezolo rompía la zona para marcarse un mate estratosférico, que dejaba el partido al descanso muy a favor de UDEA 23-36. A destacar el escaso acierto de tiros de 3 de los locales hasta el momento 1/15.

Pero en la vuelta al tercer cuarto cambiaron las dinámicas y Adama reboteaba y taponaba en un nivel nunca visto hasta ahora, lo que facilitaba la creación de juego. Este momento fue aprovechado por el equipo de Eloy Ramírez para acercarse en el marcador. Marco, Cecilia, Pollito y Jiménez se conjuraban para comerle terreno a la defensa contraria.

El empate, tras ir por debajo por hasta 15 puntos, estaba cada vez más cerca y una racha de triples de Jiménez dejaba un antes y un después en un cuarto con 25 puntos que colocaba al equipo de Algeciras casi noqueado 48-54.

Esta racha de juego se extendió durante el último cuarto. Miki Ortega, que al finalizar el partido jugaría los 40 minutos, asumía cada vez más balón tirando de galones. Esto, que podría ser una desventaja, fue una de las claves de la victoria, ya que propició un juego más coral de los moronenses en defensa y en ataque.

Marco continuaba en racha, no hubo cortocircuito y los tiros desde arriba de la pintura entraban. A partir de aquí la tendencia cambió, Algeciras no encontraba aro, Miki y sus escuderos, Perea y Maize, no encajaban más de dos jugadas con anotación. El equipo de Ramírez, sin embargo, aprovechaba este momento tras un tiempo muerto de Malla, para subir en calidad, motivación y concentración.

El aro ampliaba su diámetro para los de naranja, todas las acciones tenían su recompensa: robos, pérdidas de balón forzadas por la defensa a UDEA, tapones, contraataques fáciles hacían ganar cada vez mas confianza a los anfitriones. Por último, tras un minuto final de infarto, Marco anotaba un triple desde el frontal del triple que dejaba la victoria en Morón por 71-69.

En lo que a números se refiere en los moronenses destacaron Jiménez (18 puntos y 8 asistencias), Marco (15 puntos y 7 asistencias) y Alejandro Rodríguez (15 puntos y 8 rebotes). Mención especial al partido de Adama Lo con rebotes y tapones que no se vieron reflejados en las estadísticas y aseguraron la canasta propia.

Esta victoria eleva al CB Morón hasta la 10ª posición y el próximo partido será en nueve días contra Zentro Basket.