El Barcelona explota ante los calificativos racistas sobre Ansu Fati de Sostres

La gran promesa del fútbol, formado en los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club, Ansu Fati, ha visto encarnado el racismo en su persona. Salvador Sostres, periodista y tertuliano deportivo, ha realizado unas declaraciones que no hacen más que abrir la brecha de la desigualdad entre seres humanos.

El articulista catalán, lejos de mirarse en el espejo, ha preferido proferir una serie de desafortunados calificativos sobre el talentoso futbolistas del Fútbol Club Barcelona. En su "prestigiosa" columna, Sostres califica al joven como:

"Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio", unas palabras que han sentado mal, no sólo al barcelonismo, sino a cualquier persona que tenga un mínimo de moral e integridad personal.

Sus compañeros y el mundo del fútbol lo respaldan

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

El joven menor de edad, criado en la localidad sevillana de Herrera, ha sido defendido por sus compañeros de equipo. El primero y fiel escudero ha sido Antoine Griezman. El astro galo ha querido mostrar su apoyo en su perfil de Twitter: "Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", espetó el francés.

Este tío va en serio? Negro = gacela o mantero huyendo la policía? Y no hay consecuencias escribiendo este tipo de basura racista? https://t.co/Vm6vTo5sN8 — Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) October 21, 2020

Son muchas las reacciones que se han dado en contra de las palabras de Sostres. Otro de los primeros en renegar de las palabras de su compañero de profesión ha sido Juan Ramón de la Morena que ha recomendado a sus seguidores que hagan oídos sordos a tantas memeces. El fútbol internacional también se ha hecho eco de estas afirmaciones y el corresponsal italiano, Filipo Ricci, ha tildado esta situación de "racismo en pleno 2020". Por último, el exfutbolista inglés, Lineker, ha llegado más allá y afirma que las palabras salidas de la mala tinta del periodista son un acto "asqueroso, como si hubiésemos retrocedido 50 años".

Por ahora, Ansu Fati no ha querido entrar en polémicas y se mantiene ajeno a todo este revuelo. El joven, formado en aquello de "la casta y el coraje" tiene muy bien aprendida la lección y sólo tiene tiempo para hacerse un hueco en la élite del fútbol mundial.