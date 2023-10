El Barcelona lucirá la lengua de los Rolling Stones en la camiseta contra el Real Madrid y el Sevilla Femenino

El FC Barcelona anunció este jueves que lucirá el logotipo de la lengua y los labios de los Rolling Stones en la camiseta del primer equipo de fútbol en el partido de LaLiga EA Sports que disputará contra el Real Madrid el próximo sábado 28 de octubre en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El icónico emblema sustituirá al de Spotify en la equipación del primer equipo para celebrar la salida a la venta este viernes del disco de la banda británica 'Hackney Diamonds'.

Además de verse en la equipación del primer equipo masculino, el logotipo también estará presente en el frontal de la camiseta de la escuadra femenina en el partido de la Liga F que jugará ante el Sevilla el domingo 5 de noviembre en el Estadio Johan Cruyff.

No es la primera vez que la elástica azulgrana promocionará la creación musical de la mano de Spotify, el principal socio comercial del club catalán.

En el Madrid-Barça del curso pasado, el equipo que dirige Xavi Hernández ya lució el logotipo del cantante y compositor canadiense Drake, mientras que en el mismo partido de la segunda vuelta lució el emblema de 'Motomami', el último álbum de Rosalía.

La entidad azulgrana y Spotify han difundido en sus respectivas redes sociales diferentes contenidos audiovisuales para introducir a los seguidores este acuerdo.

DONE DEAL! 🤘💥🚨🤝🗞️ FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 👅 pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp