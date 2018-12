Setién: "Hemos sido superiores a todos los rivales"

Aunque lo esperado era una victoria cómoda, el empate del Betis ante el campo del Dudelange dejó satisfecho a su entrenador, un Quique Setién que halagó el papel de su equipo durante la primera fase de la Liga Europa. "En todos los partidos que hemos jugado, hayamos ganado o empatado, hemos sido superiores", expresó el cántabro, que una vez más puso en relieve el "prestigio" de rivales como Milan u Olympiacos.

Respecto a la igualada en territorio luxemburgués, Setién subrayó la dificultad de superar un repliegue como el planteado por Dino Toppmöller. "Cuando un equipo se mete atrás en tan poco espacio, combinar y filtrar pases se hace muy complicado", dijo el técnico verdiblanco.

Otro de los aspectos en los que se pronunció fue el del estado del césped, muy congelado. "No sé lo que ha pasado para que el campo estuviera como ha estado, porque ayer entrenamos y estaba bien, en un estado aceptable. Hoy, incluso a medida que ha ido avanzando el partido se ha ido endureciendo", indicó. En cualquier caso, el santanderino no se prestó a sacar conclusiones. "Creo que este partido no refleja muy bien el estado actual del equipo", señaló.

Sin embargo, reconoció que el partido vino bien al Betis para dar minutos a jugadores que habitualmente juegan menos, "porque en enero seguramente va haber muchos partidos y hay que tenerlos a todos en disposición de competir". Sergio León, Inui o Kaptoum estuvieron presentes. Aunque el terreno de juego no estaba en las condiciones adecuadas, el entrenador dijo que "siempre hay cosas que ver a los futbolistas".

Pero, ante todo, Setién recalcó el mérito del pase de su equipo a la siguiente ronda. "No pensábamos que pudiéramos llegar al último partido con la clasificación conseguida y muchas opciones de acabar primeros", manifestó. Respecto a posibles rivales en dieciseisavos de final, el cántabro dejó claro que no tiene "ninguna preferencia clara", pero esperó que con el próximo adversario no le toque jugar en las condiciones que los suyos se encontraron en Luxemburgo. "Este partido se podía haber jugado en la segunda jornada", dijo.

Siendo primero de grupo, el Betis suma papeletas para no cruzarse con un 'pez gordo' en la primera eliminatoria, pero Setién no obvió la dificultad de la Liga Europa. "Supongo que hay que enfrentarse a grandes equipos si uno quiere seguir superando rondas".

Un periodista local pidió al míster bético una opinión sobre la fase de grupos del Dudelange y Setién elogió el papel de los centroeuropeos. "Creo que es un equipo que tiene buenos conceptos, en Sevilla tuvieron ocasiones para comprometernos", reconoció.