El Betis Futsal, campeón de la Copa Andalucía tras vencer en los penaltis (2-2)

La final de la Copa de Andalucía de fútbol sala era un duelo de Primera y eso se notó desde el inicio. Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Betis Futsal tuvieron un intenso partido. Finalmente sería el equipo hispalense el que se llevaría el triunfo tras vencer 2 (5)-2 (6) en la tanda de penaltis, proclamándose campeón de Andalucía.

Durante los primeros minutos los jugadores de ambos equipos lo intentaron, pero los porteros tapiaron sus porterías para impedir el gol rival y mantener viva la última ronda de la copa autonómica.

Había mucha intensidad en el parqué y eso se transmitió a la grada, que no paró de animar con cánticos cordobesistas y béticos que se terminaban entremezclando. Mientras, en la pista era un correcalles lo que había. De una portería a otra, con buenas oportunidades para los dos equipos que no se materializaron. Si no paraba la defensa, lo hacían los porteros.

El partido parecía que iba a definirse en una de esas contras, pero no terminaba de cuajar ni de materializarse los tantos. Ni siquiera, restando siete minutos para el final, cuando tras una falta, Rafa Henmi tuvo la oportunidad de lanzar un libre directo que acabó estrellando en el palo. Fue el aviso previo a lo que se venía. En la siguiente jugada, Aitor Blanco anotaría el primer gol para el equipo verdiblanco.

El Córdoba comenzó a insistir más. De hecho, tuvo la oportunidad de anotar el primero de su equipo para empatar la final, pero una gran parada de Sarmiento se lo impidió. La tensión y las prisas por anotar se notaban y los cordobesistas peleaban cada decisión. Sobre todo el nuevo libre directo a favor de los verdiblancos que habían pitado. En esta ocasión lanzó Aitor, pero sin fortuna. Fabio detuvo el disparo con el pecho para mantener la diferencia.

A falta de tres minutos, Sarmiento fue expulsado por una acción de choque contra un jugador del Córdoba. El penalti lo lanzó Saura y anotó el empate a uno para el conjunto blanquiverde, hoy de morado. El partido volvía a comenzar, pero esta vez con menos tiempo para conseguir la victoria por lo que la presión para ambos era mayor.

Con el 1-1 en el marcador llegó el descanso y la segunda mitad comenzó igual que había terminado la primera, con ambos equipos buscando anotar el gol del desempate para poner a su favor la final.

Los dos siguieron intentándolo y a falta de 13 minutos para el final Aitor Blanco anotó otro tanto lleno de polémica. El banquillo cordobesista pidió mano en la jugada, pero finalmente el árbitro terminó concediendo el 1-2.

La crispación en el banquillo cordobesista aumentaba junto con la tensión. Todas las decisiones arbitrales eran cuestionadas, hasta que le sacaron tarjeta amarilla a uno de los componentes que estaban fuera de la pista. La intensidad del juego seguía aumentando a medida que se agotaba el tiempo. El Betis buscaba aumentar la ventaja y el Córdoba Patrimonio, el empate a dos.

A falta de tres minutos y medio para el final del partido el Córdoba Patrimonio sacó a Saura como portero-jugador en el intento empatar el partido. Y funcionó, restando dos minutos, Jesulito anotó el segundo gol cordobesista. La misma táctica usó el Betis. Cristian salió como portero-jugador para los últimos segundos del partido. Suena la bocina. 2-2 y a los penaltis.

Seis penaltis por cada equipo hicieron falta para conocer al ganador. El Córdoba Patrimonio falló el último lanzamiento, por lo el Betis Futsal se proclamó vencedor de la Copa de Andalucía de fútbol sala.