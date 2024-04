Betis Futsal, probando caldos manchegos para huir del descenso

Una, dos, tres o las copas de vino que hagan falta se tendrá que tomar el Real Betis Futsal para superar al Viña Albali Valdepeñas este viernes (21h / RFEF TV) en el Centro Deportivo Amate en la jornada 28 de la LNFS. De un trago si fuera necesario y sin tiempo para el poso; cualquier cosa con tal de deshacerse de esa congoja que pueda dar mirar al abismo desde la cornisa. A pesar de lograr sumar tres puntos históricos frente al FC Barcelona lejos de casa, los resultados de sus rivales no ayudaron, demostrando que nadie quiere irse de la Primera y el club sevillano continúa ocupando uno de los dos puestos de descenso. Razón para que a los hombres de Ramón Martínez le resten tres jornadas bajo la etiqueta de Gran Reserva para conocer su destino.

No se debe hablar de otras competiciones, por muchas anécdotas que hayan rodeado a la próxima ‘Final Four’ de la Copa del Rey a celebrar en Sevilla los días 18 y 19 de mayo. De momento, la única preocupación como han indicado por activa y por pasiva desde todos los puntos del club verdiblanco, es Valdepeñas. La condición con la que llegará al torneo que anfitriona, todavía es una incógnita.

Si es certero afirmar que para el estatus futuro podría tener mucho peso lo que suceda esta jornada. Alzira, último clasificado con 20 puntos estaría cerca de claudicar de no sumar en la pista de Industrias Santa Coloma una hora y media antes del partido de los sevillanos. Ribera Navarra, empatado a puntos -24- con Betis, recibe a un ElPozo Murcia con ansia de agarrar el liderato. Mientras que Noia, mejor aventajado sobre el resto gracias a sus 27 puntos en el casillero, visita a Manzanares con el play-off en juego.

Ramón Martínez, tras lograr su primera victoria como técnico verdiblanco en esta nueva etapa en la sección, podrá contar con Raúl Jiménez, ausente en la ciudad condal por un proceso febril. Sacar los tres puntos frente al conjunto manchego ayudaría a este Betis a agarrarse a algo que sirva como luz frente a las próximas dos jornadas de tenebrismo contra Noia y Alzira, en las que se jugará la salvación de tú a tú.

Precisamente contra Valdepeñas, el club verdiblanco arrancó en la primera vuelta la que sería su mejor racha de victorias en Primera División. En el difícil pabellón del club vinícola logró imponerse 5-6, tras ir perdiendo 5-3 a falta de algo más de cinco minutos. Los manchegos actualmente andan metidos en otra terna; están disputándose con Manzanares y Santa Coloma las dos última plazas de acceso al play off por el título.

La plantilla de David Ramos no suele fallar en los momentos clave de la temporada, la exigencia de su entrenador se refleja en grupo muy competitivo y que ha dado más de un susto a los grandes en las últimas campañas y que no se quiere perder el último tramo de temporada, el más selectivo. Gracias al empate en el último partido en el derbi manchego ante Manzanares (1-1), han vuelto a puestos de play off.

Los internacionales Boyis, Fernando, Rafael Rato o Solano son algunos de los peligros de este equipo entre los que también se encuentran Eloy Rojas o Pol Pacheco como las principales amenazas ofensivas. El iraní Abbasi, será la única ausencia en la lista de convocados del técnico madrileño con motivo de la disputa de la Copa Asiática. Los sevillanos deberán afianzar el fuerte para no sufrir las oleadas del club de Ciudad Real, en el que por supuesto se debe mencionar también al sevillano Alberto García.

Precisamente el trianero habló en la previa del choque ante el club en el que pudo recalar el verano pasado: "Jugar en casa y tener allí a la familia y a los amigos animándote es algo muy especial y que tengo la suerte de vivirlo gracias a que Sevilla cuenta con un equipo en la máxima categoría".