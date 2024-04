El Betis Futsal visita esta noche al líder Barcelona, donde nunca ha vencido

Dicen que la mayoría de las malas decisiones se toman con hielo de por medio. Pero hay otras más pecaminosas; las que incumplen tus promesas. Seguramente influenciadas y (des)motivadas por los de arriba, la dirección deportiva del Real Betis Futsal ha propiciado el tambaleo de la sección. Cerca está del tropiezo. El plan estratégico y las respuestas del CEO Ramón Alarcón acerca de la viabilidad en la sección de baloncesto no son halagüeñas. Entonces, ¿en qué lugar deja eso a la sección de fútbol sala?

El dato mata al relato. El Real Betis Futsal tras esta pausa internacional, afrontará las últimas cuatro jornadas con la imperiosa necesidad de revertir una situación hartamente peligrosa. Esta noche visita al Barcelona (20:30), líder destacado de la Primera División LNFS.

Los verdiblancos, penúltimos, suman 21 puntos en 26 jornadas; son de largo el segundo equipo más goleado de la categoría con casi 20 goles de diferencia con respecto al segundo. Ribera Navarra también con 21, ha destituido a su técnico Juanma Marrube en aras de la permanencia tras caer estrepitosamente en casa 2-7 ante Noia.

Aunque a pesar de ello, por increíble que parezca, el cuadro del distrito Cerro-Amate depende de sí mismo para certificar el milagro por tercera vez consecutiva. A Ramón Martínez se le acaban los trucos. El club le ha mostrado siempre su confianza cuando más torcida estaba la situación, aunque en esta ocasión la tarea ha elevado la dificultad.

Dos rivales de entidad

Tras FC Barcelona y Valdepeñas, adversarios poco idóneos para la empresa, viajan hasta Galicia en la penúltima fecha para luchar contra Noia. Los norteños son ahora mismo los mejor posicionados para eludir el descenso -24 puntos-, aunque su derrota en la primera vuelta (5-4) ante los béticos compromete el goal average. A eso se tiene que agarrar el Betis en una lucha desfavorable en el resto de métricas.

En una situación similar ubicamos el enfrentamiento directo de los verdiblancos con Family Cash Alzira, actualmente colista con 20 puntos y con una desventaja estadística aún mayor tras su derrota en la última jornada frente a los sevillanos (1-4).

Teledirigidos al desastre si no reaccionan, al pozo de una Segunda División que desestabilizaría por completo la idea del club de apostar por el fútbol sala, el Real Betis debe de remangarse. Este deporte genera pérdidas, Sevilla no cuida a su fútbol sala porque la inmensa mayoría de aficionados al Real Betis, lo son del Real Betis Balompié. No caben más apellidos en su orgullo. Basta contemplar el pabellón de Amate cada fin de semana que el hermano pequeño dentro de la entidad juega sus partidos en la LNFS, la máxima categoría del fútbol sala español.

Es por ello, que de no reactivarse la situación en estas próximas jornadas, el club podría llegar a la segunda Final Four de la Copa del Rey de su historia con el certificado de defunción sobre la mesa. Ésa podría ser la estampa que podría dejar el pabellón de San Pablo los días 18 y 19 de mayo. Un mes por delante para esquivar el drama.