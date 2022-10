El C.W. Sevilla no arranca tras sumar una nueva derrota (14-12)

Partido correspondiente a la segunda jornada de la Primera Nacional de waterpolo masculino en que ambos contendientes buscaban su primer triunfo tras sendas derrotas en la primera jornada. Durante toda la primera parte del encuentro se vivió una gran igualdad con un continuo toma y daca en el marcador sin que ninguno de los dos equipos lograra distanciarse. De hecho, antes del descanso largo sólo durante poco más de 30 segundos los locales consiguieron abrir una ventaja de dos goles (7-5), pero a falta de 14 segundos para el intermedio Alejandro Andújar conseguía subir al marcador el 7-6.El primer tanto tras la reanudación cayó del lado sevillano y fue materializado por Nicolás González. Sin embargo, a partir de ese momento, la defensa local se impuso a los ataques de los del Waterpolo Sevilla que ya no consiguieron anotar en el resto del cuarto llegándose al final del mismo con 10-7 a favor del CN Badía. Se mantuvo el CW Sevilla en la lucha durante el último cuarto imponiéndose en ese parcial por 4-5, pero la reacción resultó insuficiente y los catalanes se llevaron el partido por 14-12.Un dato positivo para los de Hytasa fue el 100% de eficacia conseguido tanto en las jugadas de superioridad, que no abundaron a su favor, como en los lanzamientos de penalti. Destacaron en el apartado anotador del CW Sevilla en el partido Javier del Pino y Alejandro Andújar con 4 goles cada uno y marcaron también Daniel López, Pablo López-Sáez, Nicolás González y Diego Touriño.El fin de semana tuvo su cara victoriosa para el Waterpolo Sevilla en la tarde del sábado cuando los equipos de Liga Andaluza Absoluta, Liga Andaluza juvenil y Liga Andaluza cadete consiguieron un pleno de 5 triunfos en sus partidos frente al CD Epsilon y el CDW Jerez. El próximo sábado visitará Hytasa el histórico CW Navarra en partido de la 3ª jornada de este grupo B de la Primera Nacional en el que el Waterpolo Sevilla tendrá que buscar la primera victoria de la liga para no empezar a alejarse en demasía de los puestos que darán la clasificación para el grupo C en la segunda fase, aquel en que empezará a disputarse la plaza de ascenso a División de Honor.