El Cajasol Voley puntúa frente al Tenerife Libby’s La Laguna (3-2)

El Cajasol Voley Dos Hermanas consiguió puntuar en uno de los pabellones más difíciles de la categoría tras remontar un 2-0 inicial a base de lucha y garra. El equipo de Fernández Torronteras mostró un altísimo nivel de voleibol y saca un valiosísimo punto en Tenerife.

Comenzó el Cajasol Voley Dos Hermanas con fuerza el encuentro. Las nazarenas dieron su mejor versión desde el inicio, sin cometer errores y siendo muy efectivas en defensa. Jacquie Armer por el centro fijó el bloqueo rival lo que posibilitó buenas reconstrucciones con Marisa Cerchio y Winderlys Medina. Con un 6-11 en el electrónico, las de Ricardo Fernández Torronteras pusieron las bases de un gran encuentro frente a uno de los equipos más fuertes de la Liga Iberdrola. Poco a poco, CV Tenerife Libby's La Laguna comenzó a armar su juego, siendo contundente y acortando las diferencias a 12-13.

Pero reaccionaron las nazarenas con Jacquie Armer por el centro y ampliando a un 13-17 tras el que tuvo que pedir tiempo muerto el entrenador local. Apoyadas en Lengweiler, las tinerfeñas volvieron a apretar el marcador. En la igualdad final, Cerchio y Armer le dieron la vuelta al electrónico para sumar el 22-23, y tiempo muerto local. Finalmente, las tinerfeñas cerraron el parcial por 25-23.

El segundo set se presentó como clave de cara al encuentro. Tras un disputadísimo primer parcial, las nazarenas se enfrentaban a este set con la necesidad de seguir con el alto ritmo y sumar en el marcador. La igualdad volvió a ser la tónica general de todo el set. Marina Saucedo encontró en Isabel Barón su gran aliada gracias a las defensas y recepciones, y Jacquie Armer y Louise Sansó por el centro, donde más daño pudo hacer Cajasol Voley Dos Hermanas. Llegaron a tener las nazarenas bola de set, pero tres errores consecutivos en ataque hicieron que el parcial cayese del lado local. Las de Fernández Torronteras volvieron a mostrar ese carácter luchador y estuvieron muy vivas durante todo el set, pequeños detalles hicieron que se decantara para las tinerfeñas.

La igualdad continuó en el tercer parcial. Las nazarenas no se dieron por vencidas y siguieron mostrando ese gran nivel que las tiene colocadas en la cuarta plaza. Pero en el ecuador del set, las tinerfeñas abrieron una ventaja de 14-10 en el electrónico donde Fernández Torronteras tuvo que pedir tiempo muerto. Lengweiler y Rodwald, unido a dos errores en ataque, pusieron esa diferencia. Pero continuó Cajasol Voley Dos Hermanas batallando, con una defensa impecable liderada por Isabel Barón como líbero, y haciendo daño en ataque. El 18-18 en el marcador volvía a marcar esa igualdad que todo el encuentro se mantuvo. Con 20 iguales, el Cajasol Voley tuvo varias bolas para ponerse por delante, incluso una jugada polémica donde pareció dar cuatro toques las locales, pero no lo vio así el árbitro y cayó del lado tinerfeño. Unaespectacular defensa de Isabel Barón y un ataque de Winderlys Medina puso el 23-24, una bola de set que era oro para las nazarenas. No la pudo convertir y la tuvo CV Haris con 25-24, y de nuevo le dio la vuelta Cajasol Voley Dos Hermanas para poner el 25-26. Un final de infarto, de esos que hacen afición, y las nazarenas se lo llevaron por 31-33.