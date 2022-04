El Ciencias Enerside busca la cuarta plaza final

El Ciencias Enerside recibirá el próximo domingo, a las 12:00 horas, al Complutense Cisneros en la última jornada de la fase regular de la División de Honor.

Los científicos buscarán el triunfo que le da opción a la cuarta plaza y jugar los cuartos de final del play off como local, si Ampo Ordizia pierde en su enfrentamiento con la UE Santboiana.

Interesante partido entre dos equipos que estarán disputando los play off por el título. Los colegiales no pondrán las cosas fáciles, llegan tras vencer al Barça en la jornada anterior, situados en 6ª posición de la clasificación, en plaza de play off, con 35 puntos.

El jugador con más ensayos hasta el momento es el tres cuartos Yako Irusta con 6 marcas. El máximo anotador del equipo es su apertura Gonzalo Vinuesa con 113 puntos.

Manuel Mazo, entrenador del Ciencias Enerside, analizaba el choque del domingo: "Será un partido entretenido. Cisneros es un equipo que intenta jugar, son atrevidos y nosotros también somos un equipo que nos sentimos bien con el balón. Los dos nos jugamos la posición final para los play off y habrá tensión".

La convocatoria del Ciencias Enerside está compuesta por: Rafa Romo, Juanchi Pérez, Jody Allen, Nacho Salazar, Enrique Cuadrado, Woody Kirkwood, Manolo Bobo, Genaro González, Sam Wasley, David Serrano, Maxime Ermakov, Franco López, Coco Roldán, Terry Bouhraoua, Cormac Fox, Juan Domínguez, Declan Barnett, Manu Moreno, Axel Papa, Miguel Reina, Juan Carrasco y Javier Sosa.